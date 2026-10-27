Colombia

El Túnel de Oriente, que comunica a Medellín con el aeropuerto, tendrá cierres nocturnos entre el 26 y el 29 de octubre: estos son los horarios

La concesionaria suspenderá la circulación durante seis horas diarias, en la conexión entre Medellín y los municipios orientales del departamento por cuatro jornadas consecutivas

Túnel de Oriente - crédito Odinsa
Las obras incluirán la inspección operativa de los postes SOS y los radares de velocidad instalados en el trayecto- crédito Odinsa
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El Túnel de Oriente suspenderá el tránsito durante cuatro noches para intervenir sus sistemas de señalización, iluminación y control del tráfico. Los trabajos también incluirán la revisión de los postes SOS y de los radares de velocidad, además de tareas de limpieza y demarcación vial.

La medida afectará los desplazamientos entre Medellín y los municipios del Oriente antioqueño durante la última parte de la semana. La restricción fue anunciada por la Concesión Túnel Aburrá Oriente como parte de su programa de mantenimiento periódico.

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El cierre será total entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente, desde el lunes 26 hasta el jueves 29 de octubre. Durante ese lapso, los conductores no podrán usar la conexión que comunica el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás.

Los usuarios que viajen entre Medellín y el Oriente antioqueño deberán tomar la doble calzada Las Palmas o la Variante Palmas durante los cierres nocturnos del Túnel de Oriente.

La Concesión Túnel Aburrá Oriente suspenderá la circulación vehicular durante seis horas por jornada, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m - crédito @ConcesionTAO/X
La Concesión Túnel Aburrá Oriente suspenderá la circulación vehicular durante seis horas por jornada, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m - crédito @ConcesionTAO/X

La restricción regirá seis horas por noche y las vías alternas tendrán apoyo de grúas, ambulancias y vehículos de emergencia.

La concesión indicó que el objetivo de las labores es conservar las condiciones de funcionamiento y seguridad de la conexión vial. El mantenimiento se concentrará en componentes que intervienen en la circulación dentro de los túneles y en los sectores de carretera a cielo abierto.

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La medida obligará a reorganizar los trayectos habituales de quienes se desplacen hacia Rionegro y otros municipios del Oriente antioqueño. Los viajeros deberán contemplar un tiempo adicional para completar sus recorridos durante las noches previstas.

Las autoridades de la vía recomendaron programar los desplazamientos con anticipación. También pidieron respetar la señalización que estará instalada en los corredores habilitados como alternativa.

Accidente al interior de la infraestructura, afectación en la movilidad del sector -crédito Colprensa
Las rutas alternas contarán con grúas, ambulancias y vehículos de emergencia para la atención de incidentes viales -crédito Colprensa

Los cierres sumarán 24 horas repartidas en cuatro noches

  • La primera suspensión del tránsito comenzará el lunes 26 de octubre a las 10:.00 p. m y terminará el martes 27 a las 4:00 a. m.
  • La segunda jornada se aplicará desde el martes 27 a las 10:00 p. m. hasta el miércoles 28 a las 4:00 a. m.
  • El tercer cierre irá del miércoles 28 a las 10:00 p. m. al jueves 29 a las 4:00 a. m.
  • La última restricción empezará el jueves 29 a las 10:00 p. m. y finalizará el viernes 30 a las 4:00 a. m.

Las cuatro intervenciones completarán 24 horas de cierre total. La medida impedirá el paso por toda la conexión vial durante las franjas horarias definidas. “Estos cierres se harán únicamente en las noches. En día operará con normalidad”, aseguró la concesionaria en sus redes sociales.

Las Palmas y la Variante Palmas serán las rutas disponibles

La doble calzada Las Palmas permanecerá habilitada durante el cierre del túnel. Esta vía permitirá la conexión entre Medellín y el Oriente mientras se adelantan los trabajos en la infraestructura intervenida.

La Variante Palmas también estará disponible para los conductores que necesiten movilizarse entre ambas zonas. Las dos rutas concentrarán el tránsito que habitualmente utiliza el túnel en el horario nocturno.

Túnel de Oriente - crédito Odinsa
Las obras incluirán la inspección operativa de los postes SOS y los radares de velocidad instalados en el trayecto- crédito Odinsa

La Concesión Túnel Aburrá Oriente informó que dispondrá de grúas, ambulancias y vehículos de emergencia en estos corredores. El acompañamiento busca atender situaciones que puedan ocurrir durante los desplazamientos de los usuarios.

Los conductores deberán ajustar sus recorridos según el destino y las condiciones que encuentren en las vías alternas. La recomendación es verificar la ruta antes de salir y mantener la atención sobre los avisos de tránsito.

La restricción no se aplicará durante el día. El impacto se concentrará en el periodo nocturno definido para permitir la ejecución de las actividades técnicas.

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