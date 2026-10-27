Colombia

Cayó ‘Cilindro’, uno de los cabecillas más buscados del Clan del Golfo, en Antioquia: tenía influencia en más de 22 municipios

Las autoridades le atribuyen los cargos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio selectivo y actos terroristas

Las autoridades comunicaron que el cabecilla del grupo armado fue detenido en el municipio de Uramita, Antioquia - crédito @DIJINPolicia/X
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Las autoridades del departamento de Antioquia confirmaron la captura y consiguiente procesamiento judicial de “Cilindro”, señalado como una de las cabecillas del Clan del Golfo más buscadas por las autoridades en el país, luego de un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en el corregimiento Juntas de Uramita, en el occidente de Antioquia,

El detenido fue identificado como Edwin Román Velásquez Valle y, según el informe del gobernador antioqueño Andrés Julián Rendón, como figuraba en el cartel de los objetivos de más alto valor en el sureste del departamento, se ofrecía una recompensa de hasta 200 millones por información que permitiera ubicarlo.

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La información oficial es que Velásquez Valle sería uno de los articuladores de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, con fuerte presencia en las subregiones del occidente, norte y suroeste antioqueño.

Alias Cilindro fue capturado en el corregimiento Juntas de Uramita, en el occidente de Antioquia - crédito Policía Nacional
Alias Cilindro fue capturado en el corregimiento Juntas de Uramita, en el occidente de Antioquia - crédito Policía Nacional

Las investigaciones señalan que alias Cilindro —como cabecilla “pseudopolítico” del grupo terrorista, tenía influencia criminal en 22 municipios, entre ellos Uramita, Dabeiba, Ituango, Frontino, Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Sopetrán, San Jerónimo y San Pedro de los Milagros.

Conforme al balance oficial, dicha estructura ha buscado consolidar su control en los corredores que facilitan actividades vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Para ese fin, “ejercería presión sobre comunidades de la zona por medio de amenazas, armas de largo alcance y explosivos.

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Una trayectoria de cerca de 19 años en grupos armados

La información compartida por el mandatario departamental indica que Velásquez Valle tendría una trayectoria de aproximadamente 19 años en organizaciones armadas ilegales. Sus primeros vínculos se remontarían a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

Luego habría asumido funciones dentro del Clan del Golfo. Entre sus presuntas tareas figuraban la transmisión de órdenes de los máximos cabecillas, el adoctrinamiento de integrantes de la estructura y la imposición de normas internas mediante intimidaciones y hechos violentos.

Alias Cilindro, en el cartel de los más buscados del sureste de Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X
Alias Cilindro, en el cartel de los más buscados del sureste de Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

Las autoridades también lo señalan de coordinar redes de informantes para conocer los movimientos de la Fuerza Pública y facilitar las operaciones ilegales de la organización.

Qué incautaron las autoridades: dinero, equipos y documentos

El procedimiento se realizó durante una diligencia de allanamiento y registro en zona rural de Uramita, y quedó registrado en video.

En el lugar, las autoridades incautaron dinero en efectivo, con una suma de $16 millones, tres teléfonos celulares, un computador portátil, dos memorias USB y documentos relacionados con asuntos doctrinarios y financieros del grupo armado.

Durante el operativo, las autoridades incautaron dinero en efectivo, teléfonos, un computador y documentos - crédito DIJINPolicia/X - @AndresJRendonC/X
Durante el operativo, las autoridades incautaron dinero en efectivo, teléfonos, un computador y documentos - crédito DIJINPolicia/X - @AndresJRendonC/X

El gobernador Rendón, destacó el resultado y celebró la detención de quién él mismo señaló de ser “un bandido, señalado de promover la expansión del Clan del Golfo en el Occidente y Suroeste antioqueño, y de someter a las comunidades mediante amenazas y violencia”.

Trujillo Martínez quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se confirmó que deberá responder por señalamientos relacionados con concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidios selectivos y actos terroristas. Un juez definirá su situación jurídica en las audiencias correspondientes.

Capturaron a cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo en Puerto Wilches, Santander

Las autoridades informaron, adicionalmente, la captura de cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo durante un operativo en la vereda El Porvenir, zona rural del municipio de Puerto Wilches, Santander.

Entre los detenidos está alias Toro, a quien las autoridades señalan como cabecilla del componente criminal focalizado de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.

La operación estuvo a cargo de tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, por medio del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6, en coordinación con la Policía Nacional. Según la información militar, alias ‘Toro’ llevaría siete años vinculado a esa organización.

Las autoridades incautaron seis armas de fuego, 261 cartuchos, celulares, un radio de comunicaciones y dos motocicletas durante el operativo en Puerto Wilches - crédito Ejército
Las autoridades incautaron seis armas de fuego, 261 cartuchos, celulares, un radio de comunicaciones y dos motocicletas durante el operativo en Puerto Wilches - crédito Ejército

Los otros capturados fueron identificados con los alias de “Tatán”, “el Niño”, “Jordan” y “Sayan”. Las autoridades investigan su posible relación con extorsiones a comerciantes y habitantes del Magdalena Medio santandereano, homicidios selectivos, retenes ilegales y labores de información para facilitar las actividades del grupo armado.

Durante el procedimiento fueron incautadas seis armas de fuego, entre ellas un arma larga y cinco pistolas, además de 261 cartuchos de distintos calibres, proveedores para fusil, ocho teléfonos celulares, un radio de comunicaciones y dos motocicletas.

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