Gobierno de De la Espriella solicitó más dinero al Congreso para evitar un apagón y atender a los afectados por el terremoto

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, afirmó que se necesitan recursos para enfrentar el riesgo de desabastecimiento eléctrico y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto - Congreso de la República/Ministerio de Hacienda

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, pidió al Congreso de la República aprobar modificaciones por $3,9 billones para enfrentar la crisis del sector eléctrico y financiar la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El funcionario, además, expuso ante las Comisiones Económicas del Congreso de la República las dos modificaciones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026: un traslado de $1,2 billones para la emergencia eléctrica y una adición de $2,7 billones para el Fondo Milagro.

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“Incluyen dos grandes frentes: el primero, recursos adicionales para evitar el apagón del sistema eléctrico; y el segundo, recursos para el Fondo Milagro y la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto reciente”, señaló en la corporación.

Gómez Martínez insistió en que “los dos movimientos son muy importantes porque se trata de necesidades urgentes para el país y, por lo tanto, pedimos a ustedes que sean considerados de manera favorable”.

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Asimismo, el ministro de Hacienda explicó que el Gobierno presentó ambas iniciativas con mensaje de urgencia para que entren en vigor cuanto antes.

“Lo que estamos solicitando es que estos proyectos puedan ser considerados y aprobados por ustedes lo más pronto posible para poder enfrentar la situación muy delicada que estamos viviendo en términos de provisión de energía”, añadió.

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La deuda de Air-e y el riesgo para el suministro eléctrico

La reasignación de recursos busca responder a la emergencia del sistema eléctrico asociada a la sequía generada por el fenómeno de El Niño, con especial atención a la costa norte de Colombia. El ministro alertó que Air-e acumula una deuda de $6,3 billones, de los que $1,7 billones corresponden a obligaciones con las generadoras térmicas.

“Si Air-e no les paga a las generadoras térmicas, las generadoras térmicas no pueden comprar el combustible con el cual generan electricidad y eso podría generar un problema muy serio de abastecimiento de energía en esa zona del país”, sostuvo. Para el ministro, la empresa que presta el servicio afronta “un déficit colosal” y sus deudas pueden desencadenar “un efecto cascada” sobre otros participantes de la cadena eléctrica.

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Gómez Martínez precisó que los $1,2 billones no constituyen recursos nuevos, sino una reasignación de partidas ya contempladas en el presupuesto. Afirmó que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos canalizará el dinero mediante pagos directos a las generadoras térmicas, con el fin de que mantengan la compra de combustible y su capacidad de generación.

Air-e es la empresas encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira - (Cámara Colombiana de la Energía)

“Son recursos que provienen tanto del Ministerio de Minas y Energía como de recursos de la nación”, explicó. Del total, $750.000 millones fueron liberados por el Ministerio de Hacienda después de reprogramar proyectos de transporte público que no se ejecutarán en 2026, mientras que otros $450.000 millones proceden de partidas del Ministerio de Minas y Energía previstas inicialmente para subsidios eléctricos.

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De igual manera, el jefe de la cartera de Hacienda atribuyó la disponibilidad de la primera parte de esos fondos a los cambios habituales en los calendarios de obras de transporte. “Los proyectos de transporte público tienen con frecuencia necesidades de reagendar sus calendarios de ejecución de obra y pudimos, por lo tanto, reasignar esos $750.000 millones para atender esta emergencia, que nos parece de carácter absolutamente prioritario”, explicó.

Recursos para la reconstrucción tras el terremoto

La segunda propuesta es una adición presupuestal de $2,7 billones al Fondo Milagro para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 19 de diciembre. Gómez Martínez señaló que los recursos provienen de recaudos obtenidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) a partir de las medidas tributarias y los alivios aprobados durante la emergencia.

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“Se incorporan en este rubro los recursos extraordinarios derivados del recaudo por los alivios que fueron decretados en la emergencia y que han sido recaudados por la Dian”, dijo. Una parte de las medidas ofreció liquidez a las poblaciones afectadas para aliviar el pago de obligaciones tributarias, exclusivamente para quienes sufrieron de forma directa las consecuencias del terremoto.

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Añadió que los alivios tributarios dispuestos mediante el decreto de emergencia permitirán reunir la suma destinada al Fondo Milagro. “Estas medidas nos van a permitir recoger esta suma muy importante de recursos, que será destinada a completar recursos para el Fondo Milagro y atender las diferentes emergencias relacionadas con esta catástrofe natural”, manifestó.

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Urgencia del trámite en un año de restricciones presupuestales

Miguel Gómez Martínez describió 2026 como un año de estrecho margen fiscal, en el que el Gobierno ha debido adoptar decisiones complejas para preservar la ejecución del presupuesto hasta el cierre de la vigencia.

“El espacio de maniobra del Presupuesto es muy limitado y, por lo tanto, en esta ocasión estamos pidiendo que ustedes consideren no solo la necesidad de estas dos modificaciones, sino adicionalmente su urgencia”, remarcó. Insistió en que el Congreso debe resolver con rapidez los dos movimientos presupuestales, pues la falta de liquidez puede afectar la generación eléctrica y demorar la asistencia a las comunidades afectadas. La presión sobre el sistema energético y las necesidades de reconstrucción avanzan de forma simultánea, mientras el margen fiscal para responder permanece acotado.

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Concluyó al decir que “el tiempo lamentablemente corre no solo en contra del sector eléctrico de nuestro país, sino también naturalmente en materia de atención de las personas afectadas por el territorio”.