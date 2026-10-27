Padre de Jaime Esteban Moreno, el estudiante asesinado a golpes tras una fiesta de Halloween en Bogotá, le envió mensaje a Kleydimar Paola Fernández, la mujer que se encuentra fugitiva por el crimen: “Debemos responder”

El 19 de octubre un juez de Bogotá emitió un fallo condenatorio contra Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno - crédito Fiscalia

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Ad portas de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Jaime Alberto Moreno Jaramillo, su padre Jaime Esteban Moreno, explicó por qué apelarán la condena impuesta a los dos hombres declarados responsables del crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, que se perpetró la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

Moreno sostuvo que la pena de 37 años y seis meses de prisión que recibieron Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro no guarda proporción con las circunstancias que, según dijo en diálogo con el videopódcast La red viral, quedaron probadas durante el juicio.

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Ambos fueron condenados a 450 meses de prisión por el asesinato de Moreno Jaramillo, que asistió con un grupo de amigos a una fiesta de disfraces a un bar llamado Before Club (ubicado en Chapinero), para celebrar Halloween.

El padre del joven estudiante de ingeniería de sistemas cuestionó la extensión de la pena, al comentar: “Todo lo demás es, como les digo, un ejercicio del juez impecable. Lo único con lo que quedamos inconformes fue con eso”.

El progenitor, que ya ha reiterado en varias ocasiones la posición de su familia luego del fallo judicial en primera instancia, valoró el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y la sentencia, al precisar que el juez “desnuda cada uno de los cargos imputados a los asesinos” y declaró que se trató de un asesinato doloso con circunstancias de agravación.

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Sin embargo, sostuvo que la condena debió ubicarse en otro rango. “Le pusieron una pena en 450 meses, cuando debía moverse, de acuerdo con nuestra lectura, entre 500 y 550 meses”.

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“No estamos pidiendo 50 años porque el hecho de que no tengan antecedentes les quita 50 meses de cárcel. Pero sí esperábamos que hubiese una proporcionalidad”, adujo Moreno.

Para él, la pena que correspondería sería de 45 años, luego de que el entrevistador lo interpeló. “Si tú me lo preguntas a mí, en términos del daño irreparable que me causaron, sería la condena perpetua. Pero en Colombia eso no está instituido”, destacó el padre de familia.

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Moreno insistió en que la ausencia no cambia con los años de cárcel. “Nuestro hijo nunca va a volver, ni con 37 años, ni con 45 años, ni con 50 años”.

El progenitor planteó su preocupación por una futura salida de prisión de los condenados, al mencionar que “la sociedad sí se va a ver expuesta en 37 años a que estos asesinos puedan seguir acabando con más familias y con más jóvenes en Colombia”.

El crimen, el dolor de la familia y el recuerdo de Jaime Esteban

Jaime Esteban Moreno fue atacado el 31 de octubre de 2025, y su padre aseguró que volver sobre el caso es doloroso, pero necesario para avanzar en el proceso judicial.

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“Cada vez que toque recordarlo para lograr hacer justicia, lo haremos”, dijo en medio de la entrevista Moreno, que añadió: “No vamos a recuperar nunca a nuestro hijo, pero siempre vamos a tener el dolor de ver cómo nos mataron a nuestro hijo a patadas en un andén”.

El progenitor afirmó que su hijo fue dejado en el suelo después de la agresión. “Él respiraba, pero ya tenía una muerte cerebral. Ya lo habían matado”.

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Según relató, los médicos no pudieron salvarlo por las lesiones sufridas, y recordó que “(Jaime) tenía múltiples fracturas. Los galenos no pudieron hacer nada por salvarle la vida”.

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El padre expuso que los responsables se retiraron del lugar sin mostrar arrepentimiento, y sentenció: “Lo dejaron en un lago hemático y se fueron sin ningún escrúpulo frente a ello”.

Al recordar a Jaime Esteban, habló de su personalidad y de los momentos que conserva su familia. “Lo único que tenemos es nuestros recuerdos, la felicidad que siempre nos entregó desde su nacimiento”.

“Sus sonrisas cómplices, su picardía inteligente, su silencio, ese gusto por el ajedrez, esa practicidad en la vida, esa tranquilidad con la que vivió”, enumeró el padre de familia.

Moreno contó que su hijo “nunca estuvo amargado” y que era una persona dispuesta al diálogo. “No hablaba mucho, pero tenía unos ojos tan expresivos, tan bellos”.

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“¿Qué más? ¿A qué más nos podemos aferrar? A ir a un cementerio, a ver una lápida, a poner unas flores que sabemos que son más para nuestro regocijo que para la posibilidad real frente a él”, dijo en medio del desconsuelo el padre que hoy lamenta la ausencia de su hijo.

El crimen se presentó la madrugada del 31 de octubre de 2025, y además de Suárez (recuadro rojo) y González (al lado de Suárez), aún se sigue buscando en más de 190 países a la mujer del disfraz azul, identificada como Kleidymar Paola Fernández Sulbarán - crédito Policía Metropolitana de Bogotá | Fiscalía General de la Nación | Red social X

Ante la pregunta de qué le diría a su hijo si pudiera verlo otra vez, Jaime Alberto respondió: “Lo que toda la vida le dije: que lo amo, que lo amé, que lo amaré”.

“Todos los días se lo dije. Todas las noches antes de dormir siempre estaba ese ‘te amo’ cuando hablábamos”, destacó más adelante el progenitor.

La búsqueda y el proceso judicial contra Kleidymar Paola Fernández

Moreno se refirió además a Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, a quien señaló como “la causante principal de esta desgracia”, aunque diferenció su situación de la de los dos hombres ya condenados.

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Ella “no (es) la asesina material, porque ellos ya han sido condenados. Pero esta mujer no puede seguir buscando víctimas, no puede estar disfrutando de la vida que le segó a nuestro hijo”, sustentó Jaime Alberto.

El padre del estudiante universitario afirmó que la Fiscalía avanza para iniciar un juicio en ausencia mientras continúa su búsqueda. “Confiamos infinitamente en la Fiscalía”.

Además, destacó que existe una orden de captura y una circular roja de Interpol vigentes, y agregó: “Seguiremos en esa búsqueda. Nada queda oculto entre cielo y tierra y en algún momento le darán captura”.

Moreno le envió un mensaje directo a la hoy prófuga de la justicia: “Cada acto que cometemos debemos responder por ellos. Tiene sus consecuencias”.

La Fiscalía confirmó que se expidió circular roja de búsqueda internacional de la Interpol en contra de la venezolana Kleydimar Paola Fernández Sulbarán - crédito Interpol | Policía Metropolitana de Bogotá

“No puede ser posible que haya empujado a que dos monstruos asesinen a mi hijo y ella escape. No le va a alcanzar la vida para seguir escapando”, agregó Jaime Alberto.

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El padre de la víctima puntualizó que confía en las autoridades encargadas de ubicarla, y resaltó su labor al precisar: “Sé que ellos no han parado de buscarla”.

La confianza en la justicia y la respuesta ante las apelaciones de los condenados

Moreno describió el impacto de asistir a las audiencias y tener cerca a los hombres condenados por la muerte de su hijo.

“Duele cuando tú ves a dos metros, a un metro al asesino de tu hijo”, comentó al videopódcast el padre.

“Duele escuchar cosas, duelen las frases, los improperios que a veces expresan los familiares. Eso duele”, agregó Moreno.

Aun así, el progenitor explicó que su familia decidió sostenerse en el proceso judicial, y mencionó: “Hemos tenido la fortaleza que tan solo nuestras creencias y nuestros principios nos han permitido”.

“Lo que toca hacer es acompañar un proceso judicial para que la justicia de nuestro país actúe. Y es en ese marco que hemos actuado”, aseveró el padre de familia.

Moreno reconoció que el dolor provoca impotencia, al remarcar que “uno quisiera hacer mil cosas porque el dolor es tan profundo, pero no podemos hacer más. Esto es lo que está al alcance de nuestras manos y lo que nuestros principios nos imponen”.

Jaime Alberto Moreno y su familia piden que la condena en contra de Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González sea de al menos 45 años - crédito captura de pantalla La Red Viral/YouTube

Sobre las apelaciones de los condenados, sostuvo que forman parte de sus derechos y, “si ellos se siguen sintiendo inocentes, lucharán por su inocencia”, sostuvo Moreno.

No obstante, el padre del joven consideró que durante el juicio ya se establecieron los elementos del caso. “No hubo un solo argumento de parte de los abogados defensores. En juicio quedó demostrado”, destacó.

Moreno rechazó la posibilidad de una reducción sustancial de las penas, al expresar: “Ese escenario es imposible porque ya en juicio no hubo ningún argumento”.

“Esto no fue un accidente. Esta fue una persecución y un asesinato en tres tiempos. Esto fue dejar a alguien en indefensión y triturarle el cráneo en el suelo”, reafirmó en la parte final de la entrevista el padre de Jaime Esteban, al expresar que su apelación se concentrará en la pena: “Nosotros vamos solamente a que se revise el quantum punitivo, porque todo lo demás es evidente”.

“Cada día la ausencia es peor, cada día la falta de Jaime Esteban es mayor”, cerró Jaime Alberto.