Colombia

El acordeonero Efraín Zuleta, hermano de Poncho Zuleta, fue dado de alta tras accidente del bus en el que viajaba la agrupación vallenata: Kbeto, hijo del cantante, perdió una pierna y sigue en la UCI

El vehículo en el que se transportaban los músicos cayó al río Ariguaní cuando regresaba a Valledupar, dejando cuatro muertos y 21 heridos

Efraín Zuleta fue dado de alta tras accidente de tránsito del bus en el que viajaba la agrupación vallenata - crédito @kbetozuleta/ @efrainzuleta / Instagram
Efraín Zuleta fue dado de alta tras accidente de tránsito del bus en el que viajaba la agrupación vallenata - crédito @kbetozuleta/ @efrainzuleta / Instagram
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La noche del lunes 26 de octubre de 2026, el acordeonero Efraín Alejandro Zuleta recibió la autorización médica para abandonar el hospital, tras resultar lesionado en el accidente de tránsito que sufrió la agrupación de su sobrino, el cantante Carlos Alberto Zuleta, conocido como “Kbeto” Zuleta, cuando el bus en que viajaban cayó al río Ariguaní. El siniestro dejó, según los reportes disponibles, cuatro fallecidos y 21 heridos.

Efraín Zuleta, integrante de una familia vinculada a la música vallenata y compañero de escenario de su sobrino, continuará la recuperación en su domicilio. Mientras tanto, la atención permanece centrada en el estado de “Kbeto”, hijo del cantante Poncho Zuleta, quien permanece hospitalizado.

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“Kbeto” Zuleta continúa en cuidados intensivos y los médicos evalúan un traslado a otra ciudad

Una contusión pulmonar derivada del choque provocó dificultades respiratorias y obligó a la intubación de Kbeto Zuleta en Bosconia - crédito Colprensa
Una contusión pulmonar derivada del choque provocó dificultades respiratorias y obligó a la intubación de Kbeto Zuleta en Bosconia - crédito Colprensa

Según información médica preliminar, el artista vallenato permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibe atención especializada por los traumatismos que sufrió en el accidente. Su estado fue descrito como crítico.

Los reportes señalan que presenta lesiones vasculares y óseas en ambas piernas. A causa de la gravedad del cuadro, los médicos practicaron la amputación de la pierna izquierda.

El equipo tratante sigue valorando la afectación de la otra extremidad inferior y las opciones terapéuticas disponibles. La evolución de Zuleta dependerá de su respuesta al tratamiento y de la estabilidad de sus signos vitales durante las próximas horas.

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Por la complejidad de las lesiones, los especialistas también estudian si será posible trasladar al cantante a un centro asistencial con mayor capacidad de atención. La decisión estará condicionada por su evolución clínica y por la seguridad del procedimiento.

Entre las ciudades consideradas figuran Valledupar, Barranquilla, Medellín y Bogotá, aunque no se ha confirmado un destino ni una fecha para el eventual traslado.

Poncho Zuleta viajó de urgencia a Bosconia, Kbeto continúa bajo pronóstico reservado - crédito @kbetozuleta/ Instagram
Poncho Zuleta viajó de urgencia a Bosconia, Kbeto continúa bajo pronóstico reservado - crédito @kbetozuleta/ Instagram

Poncho Zuleta llegó a Bosconia durante la noche del 26 de octubre de 2026 para acompañar a su hijo. El músico suspendió una gira que tenía prevista por Estados Unidos junto a su agrupación, conforme a la información difundida tras el accidente.

La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, explicó que el personal médico tuvo que operar también la pierna derecha para tratar lesiones de alta complejidad, desinfectar heridas y preservar la circulación sanguínea.

“El señor Carlos Alberto Zuleta llegó ya amputado a la Clínica Sinaí Vital del municipio de Bosconia”, afirmó Sánchez durante una entrevista con Blu Radio. Sobre la intervención posterior, indicó que “la cirugía fue superada con éxito de la otra pierna, la pierna derecha exactamente”.

Mánager de “Kbeto” Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación

El mánager de la agrupación se mostró muy afectado tras el accidente y aseguró que iría a visitar a los miembros de la agrupación (Kbeto Zuleta / Instagram)
El mánager de la agrupación se mostró muy afectado tras el accidente y aseguró que iría a visitar a los miembros de la agrupación (Kbeto Zuleta / Instagram)

Esteban Bolaño, mánager de la agrupación de Kbeto Zuleta, sobrevivió al accidente del bus que transportaba al conjunto porque descendió en El Carmen de Bolívar para regresar a Barranquilla antes de que el vehículo cayera al río Ariguaní durante la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026.

“Yo estoy bien. Para los que no saben, yo no iba en el bus porque yo me bajé en El Carmen de Bolívar”, afirmó. Otros tres integrantes de la agrupación hicieron el mismo cambio de transporte y tampoco estaban en el vehículo accidentado.

El mánager precisó que los cuatro se apartaron del grupo antes de que comenzara el trayecto en el que ocurrió el siniestro. “Me salvé junto con tres integrantes más que se fueron conmigo. No estaban en el bus”, relató.

Bolaño se refirió a los músicos muertos como integrantes de su círculo más cercano y expresó preocupación por quienes continuaban hospitalizados. “Lamentando con dolor el fallecimiento de esos integrantes de la familia (...) Estoy muy nervioso, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de esos que siguen heridos, que no haya más víctimas de muerte, que nos dé fuerza para seguir para adelante”.

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