Segundo canje de TES reduce en $5,1 billones la presión de caja del Gobierno para 2027: así cambian los pagos de deuda

El Ministerio de Hacienda realizó el segundo canje de deuda el 22 de octubre de 2026, en el que recibió títulos por $10,3 billones y entregó otros por $10,2 billones. - crédito Colprensa

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El Ministerio de Hacienda realizó el segundo canje de títulos de deuda pública el 22 de octubre de 2026, con el que recogió $10,3 billones en títulos y entregó otros por un valor nominal de $10,2 billones. La operación permitirá reducir en cerca de $5,1 billones las presiones de caja para 2027, según las estimaciones de Corficolombiana.

De acuerdo con el último informe especial de la entidad, esta transacción hizo parte del programa de Operaciones de Manejo de Deuda (OMD) del Gobierno, dirigido a modificar el calendario de vencimientos de sus obligaciones.

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Con los dos canjes realizados en octubre, las amortizaciones de TES previstas para 2027 disminuyeron de $42,1 billones a aproximadamente $18,8 billones. Para 2026, la reducción acumulada de los vencimientos asciende a $3,9 billones.

¿Cómo fue el segundo canje de TES?

La operación del 22 de octubre tuvo un monto inferior al de la primera ventana, realizada a comienzos de ese mes, cuando la Nación recogió $19,8 billones.

El segundo canje se desarrolló en dos tramos. En la subasta competitiva, el Ministerio recibió demandas por $7,5 billones y adjudicó $6,2 billones, equivalentes a una aceptación del 83%.

En el segundo tramo se adjudicaron $4,1 billones: $700.000 millones de los creadores de mercado y $3,4 billones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN).

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La participación de la Tesorería representó el 33% del total de la operación, frente al 28% registrado en el primer canje. Por su parte, el mercado aportó $6,9 billones, menos de la mitad de lo registrado a comienzos de octubre.

Corficolombiana también señaló que el costo de la segunda operación fue superior al de la primera. El monto estimado ascendió a $467.000 millones, equivalentes al 4,5% del total, frente al 2,7% del primer canje.

La Nación recogió $8,8 billones en TES con vencimiento en 2027 y entregó $3,7 billones en TCO que también vencen ese año, además de títulos con plazos entre 2029 y 2062. - crédito Ministerio de Hacienda, segunda operación realizada el 22 de octubre de 2026

Así se reducen los pagos de deuda para 2027

En la segunda operación, la Nación recogió títulos por $8,8 billones con vencimientos previstos para 2027. De ese monto, $2,1 billones correspondían a Títulos de Corto Plazo (TCO) de enero, $3,2 billones a TES denominados en UVR con vencimiento en marzo y $3,5 billones a TES a tasa fija que vencían en noviembre.

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Sin embargo, el Gobierno entregó a cambio TCO por aproximadamente $3,7 billones, con vencimientos entre julio y octubre de 2027. Por esta razón, el alivio neto de caja para ese año se estima en $5,1 billones, y no en los $8,8 billones de reducción bruta de los vencimientos.

La operación también incluyó la entrega de TES denominados en UVR con vencimientos en 2029, 2031 y 2062, por cerca de $1,9 billones, y títulos a tasa fija con vencimientos entre 2029 y 2058, por aproximadamente $4,5 billones.

En conjunto, las dos operaciones de manejo de deuda suman $30,1 billones y reducen en $23,3 billones las amortizaciones de TES previstas para 2027, un monto equivalente a cerca del 1% del producto interno bruto (PIB), según Corficolombiana.

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Tras las operaciones de manejo de deuda, los vencimientos de TES para 2027 bajaron de $42,1 billones a $18,8 billones. Para 2035, las obligaciones previstas ascienden a $83,6 billones. - crédito Ministerio de Hacienda

Corficolombiana advierte sobre el ajuste fiscal

Aunque el reperfilamiento permite distribuir los pagos de deuda en distintos periodos, Corficolombiana advirtió que estas operaciones no sustituyen las medidas fiscales necesarias para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El informe estima que, sin un ajuste fiscal, el déficit fiscal de 2027 podría alcanzar el 9,4% del PIB. Esta cifra corresponde a la proyección de la entidad.

La firma también prevé que la tercera ventana de canjes, programada para el 19 de noviembre de 2026, podría tener un monto igual o inferior al de la segunda operación, salvo que el Ministerio de Hacienda mejore las condiciones para los participantes del mercado, lo que podría elevar los costos.

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El resultado de esa próxima operación permitirá conocer el alcance adicional del programa de manejo de deuda, mientras el Gobierno busca reducir las presiones de caja asociadas a los vencimientos de sus títulos públicos.