Claudia Margarita Zuleta, senadora del Centro Democrático, entregó detalles del estado de salud de su hermano, el cantante Kbeto Zuleta

Una composición gráfica presenta a el cantante Kbeto Zuleta y su hermana Claudia Margarita Zuleta sobre la escena de un vehículo destruido en un canal de agua junto a un puente - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La senadora Claudia Margarita Zuleta afirmó que su hermano, el cantante Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta, permanece estable y con una evolución favorable tras el accidente de tránsito que sufrió la agrupación cuando viajaba desde Sincelejo hacia Valledupar.

En entrevista con La FM, Zuleta explicó que el artista presenta múltiples lesiones en el tórax, el abdomen y las piernas. Entre las complicaciones más delicadas está un trauma torácico que provocó sangrado pulmonar.

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“En medio de lo delicada de su situación, gracias a Dios, él tiene una situación estable y tenemos una expectativa y una confianza plena de que su recuperación va a seguir”, dijo la congresista.

La hermana del intérprete señaló que Kbeto Zuleta tiene varias fracturas, pero las intervenciones quirúrgicas previstas dependerán de la evolución general de su condición clínica y de la estabilización de sus parámetros hemodinámicos.

“Por ahora, el parte médico que acabamos de recibir de la clínica respecto a cómo pasó la noche es de una situación estable y favorable a su recuperación”, agregó.

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa

Los reportes conocidos este 27 de octubre indican que el cantante está internado en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia. La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, informó que el artista ingresó con una amputación en una de sus extremidades inferiores y que los médicos tuvieron que intervenir su otra pierna.

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Zuleta también presenta una contusión pulmonar que le provocó dificultades respiratorias. Por esa razón, el equipo médico decidió intubarlo y mantenerlo bajo vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La familia confirmó dos muertes y 16 heridos en atención médica

Claudia Margarita también expresó sus condolencias por la muerte de dos de los integrantes de la agrupación que no sobrevivieron a las heridas sufridas en el accidente.

“Hoy tenemos que expresar nuestra solidaridad y nuestro dolor por la familia de Giovanni y de Harold, que lamentablemente no superaron las heridas”, manifestó.

La senadora indicó que, además de Kbeto Zuleta, otras 15 personas de la agrupación reciben atención en distintas clínicas. Entre los heridos está Efraín Zuleta, tío del cantante y acordeonero del grupo: “El llamado es a mantener las oraciones por cada uno de ellos y por sus familias”, sostuvo la congresista.

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Poncho Zuleta viajó de urgencia a Bosconia, Kbeto continúa bajo pronóstico reservado - crédito @kbetozuleta/ Instagram

El accidente dejó cuatro muertos y 17 heridos

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus que transportaba a la agrupación de Kbeto Zuleta regresaba hacia Valledupar después de una presentación en Sincelejo. El vehículo se salió de la vía, chocó contra una barrera de contención y cayó al río Ariguaní, en el tramo entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar.

El accidente dejó cuatro personas muertas y 17 heridas, de acuerdo con el balance difundido por las autoridades locales. Entre las víctimas fatales figuran integrantes de la agrupación musical.

Las autoridades aún investigan las circunstancias que provocaron la caída del vehículo.

Poncho Zuleta suspendió su gira en Estados Unidos para acompañar a su hijo

Tomás Alfonso “Poncho” Zuleta interrumpió una gira que realizaba en Estados Unidos y regresó a Colombia para acompañar a su hijo, Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta, internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Bosconia, Cesar.

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El cantante vallenato ingresó al centro médico de Bosconia para acompañar a su hijo, quien permanece en UCI tras el accidente de su agrupación - crédito tomado de redes sociales

El cantante aterrizó en Barranquilla y luego se trasladó por carretera hasta la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, donde su hijo recibe atención médica desde el accidente del bus de su agrupación, ocurrido durante la madrugada del 26 de octubre de 2026.

Videos divulgados en redes sociales registraron el ingreso de Poncho Zuleta al centro asistencial. El artista no se ha pronunciado públicamente sobre la evolución médica de Kbeto Zuleta ni sobre la cancelación de los compromisos que tenía programados en Estados Unido