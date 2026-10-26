Colombia

Pico y Placa en Villavicencio: qué carros descansan este 26 de octubre de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
Guardar

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio informó sobre la aplicación del Pico y Placa para lunes 26 de octubre en la ciudad colombiana. Aquí le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita multas.Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede conducir sin repercusiones.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y llos niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y Placa hoy

Particulares: No aplica

Motos: No aplica

Taxis: 2

Transporte público colectivo: No aplica

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La Alcaldía de Villavicencio actualizó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

El funcionamiento de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la alcaldía de Villavicencio, la sanciónpor violar los lineamientos del Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Villavicencio hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este lunes 26 de octubre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este lunes 26 de octubre

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este 26 de octubre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de la ciudad hoy

Infobae

Adulto mayor cayó 60 metros por un abismo en Santander: un sombrero fue clave para rescatarlo con vida

El hombre fue encontrado entre unos arbustos en el sector La Peña, en la vía que comunica a Barichara con Guane. Bomberos y policías participaron en el operativo que permitió evacuarlo y trasladarlo a un centro asistencial

Adulto mayor cayó 60 metros por un abismo en Santander: un sombrero fue clave para rescatarlo con vida

‘Miguelito Show’ se fue hasta Estocolmo para revisar los precios del lugar donde pillaron a Verónica Alcocer en 2025: esto encontró

El creador de contenido recorrió Gamla Stan para consultar los costos de comidas y bebidas en la zona donde fue captada la ex primera dama, cuando se rumoraba que llevaba una vida de excesos en Suecia

‘Miguelito Show’ se fue hasta Estocolmo para revisar los precios del lugar donde pillaron a Verónica Alcocer en 2025: esto encontró

Abelardo de la Espriella arremetió contra los medios y sus detractores: “Yo no vine a gobernar para complacer a quienes perdieron las elecciones, para darle gusto a quienes derroté”

Durante su intervención, el mandatario repasó varias decisiones de su administración y defendió su respuesta a los problemas que enfrenta el país. También habló de los pagos de Colombia Mayor, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, el futuro de Presto, las vacantes de ProColombia y las medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño

Abelardo de la Espriella arremetió contra los medios y sus detractores: “Yo no vine a gobernar para complacer a quienes perdieron las elecciones, para darle gusto a quienes derroté”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

Yaya Muñoz se refirió a la petición de Alexa Torrex de hacer pruebas antidopaje en ‘Stream Fighters 5’ y reveló si entrenaría con Andrea Valdiri

Video | Martín Elías Jr. cayó del escenario durante un concierto en medio de la lluvia: así reaccionó el cantante

Yina Calderón eligió los mejor y peor vestidos de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Se veía superbarato”

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: este es el código de vestuario que se exige a los invitados a la ceremonia

Deportes

Camilo Zúñiga reveló el momento en el que lo buscó Boca Juniors, Millonarios e Independiente Medellín: también se refirió a su segundo ciclo en Atlético Nacional

Camilo Zúñiga reveló el momento en el que lo buscó Boca Juniors, Millonarios e Independiente Medellín: también se refirió a su segundo ciclo en Atlético Nacional

Luis Javier Suárez completa 10 partidos seguidos marcando con Sporting CP, pero su gol no evitó la derrota ante Académico Viseu

Álvaro Montero, arquero de la selección Colombia, y su compatriota Sebastián Villa brillaron en la victoria 1-0 de su equipo ante un clásico rival

Atlético Nacional le remontó al Independiente Medellín 2-1, ganó otro clásico paisa y retornó al liderato de la Liga BetPlay 2026-II

Jhon Jáder Durán se recuperó de su lesión y ya está disponible para el Benfica, según confirmó el entrenador del equipo: “De tres meses a tres días”