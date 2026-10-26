Adulto mayor cayó 60 metros por un abismo en Santander: un sombrero fue clave para rescatarlo con vida

El hombre presentó laceraciones y heridas cortantes en la cabeza, el rostro y una pierna, pero no sufrió fracturas, según el reporte de los socorristas. - crédito Bomberos Barichara

Guardar

Un adulto mayor sobrevivió a una caída de cerca de 60 metros por un abismo en el sector La Peña, en la vía que comunica a Barichara con el corregimiento de Guane, en Santander. El hombre fue localizado con vida entre unos arbustos, luego de que los organismos de socorro recibieran una llamada que alertaba sobre su posible caída por el precipicio.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, un sombrero encontrado en la parte baja de la pendiente fue clave para orientar la búsqueda. Los rescatistas descendieron hasta el lugar donde estaba el hombre y, mediante el uso de equipos especializados, lograron sacarlo de la zona y trasladarlo al Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara para su valoración médica.

PUBLICIDAD

Según el reporte del comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, el adulto mayor presentaba varias laceraciones y heridas cortantes, pero no sufrió fracturas. El precipicio tiene una profundidad aproximada de 100 metros y el hombre fue encontrado a unos 60 metros de profundidad.

El sombrero que permitió localizar al adulto mayor

La búsqueda comenzó después de que los organismos de emergencia recibieran una llamada que advertía sobre la posible caída de una persona en el sector La Peña, ubicado en la carretera que conecta a Barichara con Guane.

Un sombrero encontrado en la parte baja del precipicio fue clave para orientar la búsqueda y localizar al adulto mayor entre unos arbustos. - crédito Bomberos Barichara

Marcos Angarita Mejía, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, explicó según Blu Radio que algunas personas habían visto al hombre sentado sobre una piedra, a un costado de la vía. Sin embargo, cuando regresaron al lugar, ya no lo encontraron y solo observaron algunas de sus pertenencias.

PUBLICIDAD

“Desafortunadamente recibimos una llamada en horas de la tarde de supuestamente una persona que había rodado sobre la vía a Barichara, corregimiento Guane, en un sitio llamado La Peña. Habían visto un señor sentado ahí y después volvieron y ya no estaba, pero se veían unas pertenencias”, relató el comandante.

Ante la alerta, los bomberos se desplazaron hasta el punto para verificar lo ocurrido e inspeccionar los alrededores. Durante el recorrido, encontraron un sombrero en la parte baja del precipicio, una señal que los llevó a preparar los equipos necesarios para descender.

“Cuando Bomberos fue al lugar a verificar, vio un sombrero en la parte baja de la peña. Entonces llevamos los equipos pertinentes para hacer el descenso”, explicó Angarita.

PUBLICIDAD

La búsqueda condujo a los rescatistas hasta el adulto mayor, quien permanecía atrapado entre unos arbustos, a aproximadamente 60 metros de profundidad. De acuerdo con la información divulgada por los medios, la vegetación habría frenado su descenso por la pendiente.

La emergencia ocurrió en el sector La Peña, en la vía que comunica a Barichara con el corregimiento de Guane, en Santander. - crédito Bomberos Barichara

Así fue el rescate en el abismo de Santander

Una vez localizado el hombre, los organismos de socorro debieron asegurar su cuerpo para realizar la extracción en condiciones que permitieran reducir los riesgos durante el ascenso. La profundidad del precipicio y las características del terreno dificultaban el acceso hasta el punto donde se encontraba.

Para efectuar la operación, los bomberos utilizaron equipos especializados y un arnés con el que sujetaron al adulto mayor antes de iniciar las maniobras para sacarlo de la pendiente.

PUBLICIDAD

En el procedimiento participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Barichara y la Policía Nacional. Ambos equipos intervinieron en las labores que permitieron retirar al hombre del lugar y llevarlo hasta un punto desde el cual pudiera ser evacuado hacia la carretera.

El comandante de Bomberos explicó que fue necesario asegurar al adulto mayor para poder sacarlo de la zona. Tras completar las maniobras, los rescatistas consiguieron ponerlo a salvo y coordinar su traslado al centro asistencial de Barichara.

El hombre fue llevado al Hospital Integrado San Juan de Dios, donde recibiría valoración médica por las lesiones sufridas durante la caída. La información publicada por El Tiempo y Blu Radio señala que el rescate se completó sin que se reportaran fracturas en el balance inicial entregado por los socorristas.

PUBLICIDAD

Bomberos de Barichara y la Policía Nacional participaron en el rescate del adulto mayor que cayó cerca de 60 metros por un abismo en Santander. - crédito Bomberos de Barichara

Qué heridas sufrió el adulto mayor tras la caída

Pese a la altura desde la que habría caído, el hombre fue encontrado con vida. Según el reporte entregado por Angarita, presentaba múltiples laceraciones y heridas cortantes, aunque no se identificaron fracturas.

La información publicada por El Tiempo indica que las lesiones comprometían la cabeza, el rostro y una pierna. Estos datos hicieron parte del balance preliminar conocido después de la operación de rescate.

“Con un arnés lo aseguramos para poder sacarlo de allí con la Policía. Afortunadamente, no tuvo fracturas, sino laceraciones y cortadas”, señaló el comandante, citado por el medio radial.

El reporte también indicó que, aparentemente, el adulto mayor se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esta circunstancia fue mencionada por el comandante, pero la información disponible no permite establecer con certeza si tuvo relación directa con la caída.

PUBLICIDAD

Tampoco se divulgaron detalles adicionales sobre la identidad del hombre, su edad exacta o las circunstancias previas a la emergencia.