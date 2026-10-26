Colombia

Adulto mayor cayó 60 metros por un abismo en Santander: un sombrero fue clave para rescatarlo con vida

El hombre fue encontrado entre unos arbustos en el sector La Peña, en la vía que comunica a Barichara con Guane. Bomberos y policías participaron en el operativo que permitió evacuarlo y trasladarlo a un centro asistencial

El hombre presentó laceraciones y heridas cortantes en la cabeza, el rostro y una pierna, pero no sufrió fracturas, según el reporte de los socorristas. - crédito Bomberos Barichara
El hombre presentó laceraciones y heridas cortantes en la cabeza, el rostro y una pierna, pero no sufrió fracturas, según el reporte de los socorristas. - crédito Bomberos Barichara
Guardar

Un adulto mayor sobrevivió a una caída de cerca de 60 metros por un abismo en el sector La Peña, en la vía que comunica a Barichara con el corregimiento de Guane, en Santander. El hombre fue localizado con vida entre unos arbustos, luego de que los organismos de socorro recibieran una llamada que alertaba sobre su posible caída por el precipicio.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, un sombrero encontrado en la parte baja de la pendiente fue clave para orientar la búsqueda. Los rescatistas descendieron hasta el lugar donde estaba el hombre y, mediante el uso de equipos especializados, lograron sacarlo de la zona y trasladarlo al Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara para su valoración médica.

PUBLICIDAD

Según el reporte del comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, el adulto mayor presentaba varias laceraciones y heridas cortantes, pero no sufrió fracturas. El precipicio tiene una profundidad aproximada de 100 metros y el hombre fue encontrado a unos 60 metros de profundidad.

El sombrero que permitió localizar al adulto mayor

La búsqueda comenzó después de que los organismos de emergencia recibieran una llamada que advertía sobre la posible caída de una persona en el sector La Peña, ubicado en la carretera que conecta a Barichara con Guane.

Un sombrero encontrado en la parte baja del precipicio fue clave para orientar la búsqueda y localizar al adulto mayor entre unos arbustos. - crédito Bomberos Barichara
Un sombrero encontrado en la parte baja del precipicio fue clave para orientar la búsqueda y localizar al adulto mayor entre unos arbustos. - crédito Bomberos Barichara

Marcos Angarita Mejía, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, explicó según Blu Radio que algunas personas habían visto al hombre sentado sobre una piedra, a un costado de la vía. Sin embargo, cuando regresaron al lugar, ya no lo encontraron y solo observaron algunas de sus pertenencias.

PUBLICIDAD

“Desafortunadamente recibimos una llamada en horas de la tarde de supuestamente una persona que había rodado sobre la vía a Barichara, corregimiento Guane, en un sitio llamado La Peña. Habían visto un señor sentado ahí y después volvieron y ya no estaba, pero se veían unas pertenencias”, relató el comandante.

Ante la alerta, los bomberos se desplazaron hasta el punto para verificar lo ocurrido e inspeccionar los alrededores. Durante el recorrido, encontraron un sombrero en la parte baja del precipicio, una señal que los llevó a preparar los equipos necesarios para descender.

Cuando Bomberos fue al lugar a verificar, vio un sombrero en la parte baja de la peña. Entonces llevamos los equipos pertinentes para hacer el descenso”, explicó Angarita.

La búsqueda condujo a los rescatistas hasta el adulto mayor, quien permanecía atrapado entre unos arbustos, a aproximadamente 60 metros de profundidad. De acuerdo con la información divulgada por los medios, la vegetación habría frenado su descenso por la pendiente.

La emergencia ocurrió en el sector La Peña, en la vía que comunica a Barichara con el corregimiento de Guane, en Santander. - crédito Bomberos Barichara
La emergencia ocurrió en el sector La Peña, en la vía que comunica a Barichara con el corregimiento de Guane, en Santander. - crédito Bomberos Barichara

Así fue el rescate en el abismo de Santander

Una vez localizado el hombre, los organismos de socorro debieron asegurar su cuerpo para realizar la extracción en condiciones que permitieran reducir los riesgos durante el ascenso. La profundidad del precipicio y las características del terreno dificultaban el acceso hasta el punto donde se encontraba.

Para efectuar la operación, los bomberos utilizaron equipos especializados y un arnés con el que sujetaron al adulto mayor antes de iniciar las maniobras para sacarlo de la pendiente.

En el procedimiento participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Barichara y la Policía Nacional. Ambos equipos intervinieron en las labores que permitieron retirar al hombre del lugar y llevarlo hasta un punto desde el cual pudiera ser evacuado hacia la carretera.

El comandante de Bomberos explicó que fue necesario asegurar al adulto mayor para poder sacarlo de la zona. Tras completar las maniobras, los rescatistas consiguieron ponerlo a salvo y coordinar su traslado al centro asistencial de Barichara.

El hombre fue llevado al Hospital Integrado San Juan de Dios, donde recibiría valoración médica por las lesiones sufridas durante la caída. La información publicada por El Tiempo y Blu Radio señala que el rescate se completó sin que se reportaran fracturas en el balance inicial entregado por los socorristas.

Bomberos de Barichara y la Policía Nacional participaron en el rescate del adulto mayor que cayó cerca de 60 metros por un abismo en Santander. - crédito Bomberos de Barichara
Bomberos de Barichara y la Policía Nacional participaron en el rescate del adulto mayor que cayó cerca de 60 metros por un abismo en Santander. - crédito Bomberos de Barichara

Qué heridas sufrió el adulto mayor tras la caída

Pese a la altura desde la que habría caído, el hombre fue encontrado con vida. Según el reporte entregado por Angarita, presentaba múltiples laceraciones y heridas cortantes, aunque no se identificaron fracturas.

La información publicada por El Tiempo indica que las lesiones comprometían la cabeza, el rostro y una pierna. Estos datos hicieron parte del balance preliminar conocido después de la operación de rescate.

“Con un arnés lo aseguramos para poder sacarlo de allí con la Policía. Afortunadamente, no tuvo fracturas, sino laceraciones y cortadas”, señaló el comandante, citado por el medio radial.

El reporte también indicó que, aparentemente, el adulto mayor se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esta circunstancia fue mencionada por el comandante, pero la información disponible no permite establecer con certeza si tuvo relación directa con la caída.

Tampoco se divulgaron detalles adicionales sobre la identidad del hombre, su edad exacta o las circunstancias previas a la emergencia.

Temas Relacionados

Adulto mayor en Santandercaída por un abismorescate en Baricharavía Barichara-GuaneColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Miguelito Show’ se fue hasta Estocolmo para revisar los precios del lugar donde pillaron a Verónica Alcocer en 2025: esto encontró

El creador de contenido recorrió Gamla Stan para consultar los costos de comidas y bebidas en la zona donde fue captada la ex primera dama, cuando se rumoraba que llevaba una vida de excesos en Suecia

‘Miguelito Show’ se fue hasta Estocolmo para revisar los precios del lugar donde pillaron a Verónica Alcocer en 2025: esto encontró

Abelardo de la Espriella arremetió contra los medios y sus detractores: “Yo no vine a gobernar para complacer a quienes perdieron las elecciones, para darle gusto a quienes derroté”

Durante su intervención, el mandatario repasó varias decisiones de su administración y defendió su respuesta a los problemas que enfrenta el país. También habló de los pagos de Colombia Mayor, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, el futuro de Presto, las vacantes de ProColombia y las medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño

Abelardo de la Espriella arremetió contra los medios y sus detractores: “Yo no vine a gobernar para complacer a quienes perdieron las elecciones, para darle gusto a quienes derroté”

La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

Entre bromas sobre arrugas y botox, la creadora de contenido mostró su lado más vulnerable al confesar que atraviesa una recaída en sus dolores crónicos de espalda por la cual estuvo recibiendo tratamiento

La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

Camacol aseguró que hay optimismo con Abelardo de la Espriella y culpó a Petro de "la debacle de la construcción de vivienda"

El presidente de la organización, Guillermo Herrera, criticó la falta de comunicación con la administración de Gustavo Petro, pues señaló que se debilitó mucho el sector de vivienda y explicó las claves para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto

Camacol aseguró que hay optimismo con Abelardo de la Espriella y culpó a Petro de "la debacle de la construcción de vivienda"

Subirá el servicio de la luz en tres departamentos de la costa Atlántica: empresa Air-e dio a conocer la cifra

La medida afectará a 1,3 millones de usuarios de la compañía de energía, que en años anteriores fue cuestionada por otras alzas en la factura de los hogares

Subirá el servicio de la luz en tres departamentos de la costa Atlántica: empresa Air-e dio a conocer la cifra
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

Yaya Muñoz se refirió a la petición de Alexa Torrex de hacer pruebas antidopaje en ‘Stream Fighters 5’ y reveló si entrenaría con Andrea Valdiri

Video | Martín Elías Jr. cayó del escenario durante un concierto en medio de la lluvia: así reaccionó el cantante

Yina Calderón eligió los mejor y peor vestidos de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Se veía superbarato”

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: este es el código de vestuario que se exige a los invitados a la ceremonia

Deportes

Camilo Zúñiga reveló el momento en el que lo buscó Boca Juniors, Millonarios e Independiente Medellín: también se refirió a su segundo ciclo en Atlético Nacional

Camilo Zúñiga reveló el momento en el que lo buscó Boca Juniors, Millonarios e Independiente Medellín: también se refirió a su segundo ciclo en Atlético Nacional

Luis Javier Suárez completa 10 partidos seguidos marcando con Sporting CP, pero su gol no evitó la derrota ante Académico Viseu

Álvaro Montero, arquero de la selección Colombia, y su compatriota Sebastián Villa brillaron en la victoria 1-0 de su equipo ante un clásico rival

Atlético Nacional le remontó al Independiente Medellín 2-1, ganó otro clásico paisa y retornó al liderato de la Liga BetPlay 2026-II

Jhon Jáder Durán se recuperó de su lesión y ya está disponible para el Benfica, según confirmó el entrenador del equipo: “De tres meses a tres días”