Colombia

Restaurantes y bares en Colombia podrían pagar menos IVA: proyecto de ley propone tarifa del 5%

La iniciativa busca unificar el tratamiento tributario del sector gastronómico, simplificar los trámites para operar e incentivar la inversión. El proyecto también plantea medidas para promover la formalización laboral

Fachadas iluminadas de un restaurante y un bar con clientes sentados en mesas y barriles de madera en una calle adoquinada.
El Proyecto de Ley 454 de 2026 propone establecer una tarifa del 5% de IVA para los servicios gastronómicos, con derecho a impuestos descontables. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Proyecto de Ley 454 de 2026 Cámara, radicado ante la Cámara de Representantes por congresistas de diferentes partidos políticos, propone establecer una tarifa del 5% de IVA para los servicios gastronómicos, con derecho a impuestos descontables. La iniciativa busca modificar las reglas tributarias de restaurantes, bares, franquicias y otros establecimientos, además de simplificar los requisitos para su funcionamiento.

La propuesta cuenta con el respaldo de la Cámara del Sector Gastronómico de la ANDI, Acodres, Asobares y el Tour Gastronómico de Antioquia. Sin embargo, la tarifa planteada todavía no está vigente y dependerá del trámite legislativo para convertirse en una obligación aplicable.

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¿Cómo cambiaría el IVA para restaurantes y bares?

El proyecto busca unificar el tratamiento tributario de los establecimientos gastronómicos, que actualmente tienen obligaciones diferentes según su modelo de operación y régimen tributario.

De acuerdo con la información de la iniciativa, las franquicias están sujetas, por regla general, al IVA del 19%, con derecho a impuestos descontables, mientras que los restaurantes independientes están sujetos al impuesto nacional al consumo del 8%, sin ese mecanismo de descuento. Por su parte, los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación (SIMPLE) tienen un tratamiento particular para el impuesto al consumo.

Frente a estas diferencias, el proyecto plantea establecer una tarifa del 5% de IVA con derecho a impuestos descontables. Para quienes pertenecen al SIMPLE, propone integrar el impuesto a la tarifa de ese régimen.

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La iniciativa también contempla un periodo de transición para implementar el nuevo esquema, aunque la información suministrada no precisa su duración ni todas las condiciones para cada tipo de establecimiento.

- crédito Imagen ilustrativa Infobae
Actualmente, las franquicias gastronómicas están sujetas, por regla general, a la tarifa general del IVA del 19%, con derecho a impuestos descontables. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Incentivos a la inversión y menos trámites

El articulado propone crear un Certificado de Inversión Gastronómica para financiar proyectos del sector aprobados mediante convocatorias públicas. Según la iniciativa, los contribuyentes podrían utilizar este instrumento como pago parcial del impuesto sobre la renta y sus complementarios, bajo las condiciones previstas en el proyecto.

El mecanismo estaría sujeto a un cupo anual definido por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).

En materia administrativa, la propuesta contempla una Ventanilla Única Territorial Gastronómica para centralizar la radicación, el trámite y el seguimiento de permisos y conceptos necesarios para operar. Una vez acreditados todos los requisitos, el plazo máximo de respuesta sería de 30 días hábiles.

También plantea publicar guías gratuitas para consultar las normas aplicables según el tipo de negocio. De acuerdo con la exposición de motivos, el sector enfrenta una regulación dispersa y cuenta con 235 normas vigentes aplicables a su actividad.

La iniciativa propone ajustar los requisitos sanitarios al nivel de riesgo de cada establecimiento, sin reducir los estándares de protección sanitaria y ambiental ni los derechos de los consumidores contemplados en la Ley 1480 de 2011.

La iniciativa busca unificar el tratamiento tributario de restaurantes independientes, franquicias y establecimientos acogidos al Régimen Simple de Tributación. - crédito EFE/ Carlos Ortega
La iniciativa busca unificar el tratamiento tributario de restaurantes independientes, franquicias y establecimientos acogidos al Régimen Simple de Tributación. - crédito EFE/ Carlos Ortega

Gastronomía aporta el 3,9% del PIB colombiano

La exposición de motivos, con cifras atribuidas al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), señala que el sector de alojamiento y servicios de comida representó el 3,9% del producto interno bruto (PIB) en 2025 y ocupó a 1,83 millones de personas, equivalentes al 7,6% del empleo nacional.

El documento también indica que cerca del 68% de la fuerza laboral del sector estuvo conformada por mujeres. No obstante, la informalidad laboral alcanzó el 76,2% durante ese año, uno de los problemas que la propuesta busca atender mediante incentivos y medidas de simplificación regulatoria.

Además de los cambios tributarios, el proyecto contempla fortalecer la formación laboral, facilitar el uso regulado de determinados espacios públicos por parte de los establecimientos, habilitar áreas para mascotas bajo condiciones sanitarias y promover la protección de las cocinas tradicionales colombianas.

Corrientazos se habrían encarecido un 23%, en comparación con el 2022. Colprensa
La propuesta contempla medidas para promover la protección de las cocinas tradicionales y fortalecer la formación laboral en el sector gastronómico. - crédito Colprensa

¿Cuándo comenzaría a aplicarse la tarifa del 5%?

El Proyecto de Ley 454 de 2026 debe continuar su trámite en el Congreso de la República. Por ahora, la tarifa del 5% de IVA y los demás beneficios incluidos en el articulado son propuestas, no cambios vigentes.

Su eventual aplicación dependerá de la aprobación de la iniciativa y de las condiciones que queden establecidas en el texto definitivo. Mientras tanto, los establecimientos gastronómicos deben continuar cumpliendo las obligaciones tributarias que les correspondan bajo las normas actuales

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