Colombia

Dos criminales del Clan del Golfo fueron capturados en Antioquia: esto dijo el gobernador Andrés Julián Rendón

Las autoridades señalaron que los procedimientos aportan al esclarecimiento de siete asesinatos cometidos durante 2024

Detuvieron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo requeridos por homicidio en Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X - Imagen Ilustrativa Infobae
Detuvieron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo requeridos por homicidio en Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X - Imagen Ilustrativa Infobae
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La Policía de Antioquia informó el 24 de octubre de 2026, la captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Santa Rosa de Osos, entre ellos una mujer que figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio de la Gobernación de Antioquia.

Los detenidos son señalados de responder a la estructura criminal que opera en esa zona del departamento. Según la información divulgada por las autoridades, ambos eran requeridos por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado.

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Una de las capturadas fue identificada como Luisa Fernanda Paternina Vásquez, conocida como alias La Flaca. El otro detenido responde fue alias El Gordo, a quien la Policía señala como presunto sicario de la organización armada ilegal.

“Estas capturas contribuyen al esclarecimiento de siete homicidios cometidos en 2024”, indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al comunicar el resultado operativo.

Policía capturó a mujer buscada por homicidio y a presunto sicario del Clan del Golfo - crédito @AndresJRendonC/X
Policía capturó a mujer buscada por homicidio y a presunto sicario del Clan del Golfo - crédito @AndresJRendonC/X

Alias La Flaca estaba en el cartel de los más buscados

La imagen difundida por la Gobernación y la Policía muestra que alias La Flaca aparecía en el listado de personas buscadas por homicidio en la subregión Norte de Antioquia. El cartel ofrecía una recompensa de hasta $50 millones por información que facilitara las capturas.

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En el afiche oficial, Paternina Vásquez figura como requerida por “concierto para delinquir agravado con fines de homicidio”. Su fotografía ya fue marcada con la leyenda “capturada”.

Las autoridades no precisaron las fechas de las detenciones ni detallaron los hechos específicos que se atribuyen a cada uno de los investigados.

Las capturas serán presentadas ante la justicia

La Policía de Antioquia atribuyó a alias El Gordo un presunto rol de sicario dentro del Clan del Golfo. Los procesos judiciales deberán establecer su eventual participación en los homicidios que son materia de investigación.

Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que avancen las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y definición de una eventual medida de aseguramiento. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información sobre personas requeridas mediante las líneas habilitadas en Antioquia.

Capturaron en Santa Rosa de Osos a alias La Flaca, incluida entre los más buscados de Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X
Capturaron en Santa Rosa de Osos a alias La Flaca, incluida entre los más buscados de Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

Capturaron dos presuntos integrantes de la estructura 36, Facción Calarcá

Seis diligencias de registro y allanamiento en el corregimiento de San Matías, en Gómez Plata, dejaron la captura en flagrancia de dos personas señaladas de pertenecer a la estructura 36, Facción Calarcá, del grupo armado organizado residual (GAO-r).

El Ejército Nacional identificó a los detenidos con los alias de Gisela y Gustavo. La operación, desarrollada en el norte de Antioquia, buscaba afectar las redes de extorsión que, según las autoridades, presuntamente presionaban a mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de municipios de las subregiones Norte y Nordeste.

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, adscrito a la Cuarta Brigada, participaron en el procedimiento junto con el Gaula Militar y la Policía Nacional. Los elementos hallados quedaron a disposición de las entidades competentes para su análisis y judicialización.

Durante las intervenciones, los uniformados encontraron una pistola, un artefacto explosivo y 269 cartuchos de distintos calibres. También incautaron una culata retráctil para fusil, ocho estopines eléctricos y cordón detonante azul.

Según la información entregada por el Ejército, los dos capturados estarían presuntamente vinculados con actividades de extorsión contra mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de distintos municipios del norte y nordeste de Antioquia - crédito Ejército Nacional

El balance oficial incluyó 77 cigarrillos de marihuana, 30 bolsas de bazuco y una pancarta alusiva a la organización a la que, de acuerdo con la hipótesis institucional, pertenecerían los dos capturados.

Las autoridades reportaron además la ocupación de dos camionetas, cinco motocicletas, $5 millones en efectivo y cuatro celulares. Entre los equipos tecnológicos había una cámara fotográfica, un sistema de cámara aérea para dron y un monocular de visión nocturna, avaluado en cerca de $20 millones.

Alias Gisela y Gustavo deberán comparecer ante la justicia por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, municiones o explosivos, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las autoridades judiciales definirán su situación legal en las audiencias correspondientes.

Las investigaciones buscarán establecer si los capturados participaron en cobros extorsivos contra sectores productivos y comunidades de esa zona de Antioquia, así como determinar responsabilidades individuales.

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