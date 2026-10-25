Tres personas fueron capturadas con seis kilos de marihuana en una vivienda en el sur de Bogotá: Policía llegó tras escuchar voces pidiendo auxilio

Integrantes de la Policía Nacional de Colombia custodian a personas capturadas y presentan varios paquetes de sustancias vegetales incautadas sobre una mesa - crédito MEbog

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La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hombres y una mujer dentro de una vivienda en la localidad de Ciudad Bolívar, donde encontró cerca de seis kilos de marihuana.

El procedimiento comenzó después de que una patrulla recibió un aviso por detonaciones de arma de fuego y oyó pedidos de ayuda desde el inmueble.

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Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar con el proceso judicial por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La sustancia fue incautada durante un registro efectuado en el segundo piso de la casa.

Los uniformados de la Estación de Policía Ciudad Bolívar adelantaban tareas de vigilancia y control cuando la central de radio reportó una situación que requería atención policial.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a dos hombres y una mujer por presunto tráfico de estupefacientes - crédito Mebog

Al llegar al lugar señalado, los agentes escucharon “voces de auxilio provenientes del interior de una vivienda”, según relató el mayor Darwin Lamadrid, comandante de la estación de Policía Ciudad Bolívar.

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La patrulla ingresó para establecer qué ocurría dentro del inmueble. Allí encontró a las tres personas en el segundo piso. Durante la requisa, los policías localizaron varias bolsas que contenían la marihuana. El mayor Lamadrid explicó que los uniformados “sorprendieron a tres personas en el segundo piso” tras entrar a la vivienda.

El oficial indicó que el hallazgo se produjo en medio del procedimiento de registro. “Se hallaron aproximadamente seis kilos de marihuana”, afirmó Lamadrid al referirse a la sustancia que fue puesta bajo custodia de las autoridades.

La información policial no precisó si las detonaciones que motivaron la alerta estuvieron vinculadas con los tres capturados ni informó sobre personas heridas o armas incautadas durante la intervención.

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Los agentes hallaron a los tres sospechosos en el segundo piso del domicilio junto a bolsas con sustancias ilícitas - crédito Mebog

Tampoco se dieron a conocer las identidades de los dos hombres y la mujer detenidos. La Fiscalía deberá determinar su eventual responsabilidad penal y las circunstancias en las que se encontraba la droga.

Lamadrid sostuvo que el caso forma parte de los operativos preventivos y de control que la institución desarrolla en la capital. “Estos resultados se suman a los planes operativos y preventivos desarrollados en la capital del país”, dijo.

El comandante de la estación hizo un llamado a los habitantes de Bogotá para que informen a las autoridades sobre hechos que afecten la seguridad y la convivencia.

“Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo”, señaló el mayor Lamadrid. Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 123 o ante el CAI más cercano.

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La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, en lo corrido de 2026, ha decomisado más de 6,2 toneladas de marihuana como parte de las acciones contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad.

Mujer llevaba 10 paquetes de marihuana y cocaína adheridos al cuerpo en El Dorado: su destino era San Andrés

Una mujer de 22 años fue capturada en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá después de que la Policía hallara 10 paquetes con marihuana y cocaína adheridos a su cuerpo. Las autoridades indicaron que el cargamento superaba los seis kilogramos y que tenía como destino la isla de San Andrés.

Las autoridades incautaron más de seis kilogramos de marihuana y cocaína que, según el reporte oficial, tenían como destino la isla de San Andrés. - crédito captura de video

La detección comenzó a partir de una alerta emitida por los funcionarios encargados del monitoreo de cámaras en la terminal aérea. Los operadores identificaron a la pasajera en una actitud que consideraron sospechosa y avisaron a los uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto.

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La captura se produjo durante controles de seguridad en El Dorado, luego de que el personal de vigilancia detectara a la pasajera mediante las cámaras y alertara a la Policía. Durante el registro, los agentes encontraron 10 paquetes envueltos en vinipel y fijados a su cuerpo, con más de seis kilogramos de marihuana y cocaína.

Según la Alcaldía de Bogotá, los policías interceptaron a la mujer después de recibir la información del sistema de monitoreo. Luego la trasladaron para cumplir con los procedimientos de identificación y registro establecidos en la terminal.

Durante la inspección, los uniformados encontraron los paquetes ocultos bajo la ropa de la pasajera. La Policía incautó las sustancias y formalizó la captura por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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La teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, explicó que el procedimiento fue resultado de las tareas preventivas que desarrollan los agentes en el aeropuerto.

La oficial también señaló, en un video difundido por las autoridades, que la información entregada por los funcionarios que vigilan las cámaras permitió intervenir a la pasajera. Esa advertencia derivó en la verificación de su identidad y en el registro corporal.

La comandante precisó que los policías encontraron los 10 paquetes durante ese procedimiento. El reporte oficial no menciona si la mujer viajaba sola al momento de ser abordada por los uniformados.

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