Matador reaccionó a la investigación de la Fiscalía en su contra por su comentario contra la primera dama, Ana Lucía Pineda: “Voy a estrenar la primera mega cárcel”

El proceso judicial se originó por los reclamos del dibujante sobre las ayudas destinadas a las víctimas del terremoto de Pereira - crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X

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El caricaturista Julio César González Quiceno, conocido popularmente como Matador, reaccionó con ironía a la apertura de una indagación de la Fiscalía General de la Nación por una publicación dirigida a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

En un mensaje publicado en X, el publicista no descartó la posibilidad de que su caso pueda fallar en su contra y pueda terminar en un centro penitenciario del país, especialmente, en uno de los complejos que el hoy presidente Abelardo de la Espriella prometió durante la campaña presidencial.

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“Parece que voy a estrenar la primera mega cárcel del país. Creo que me van a enviar al pabellón el Tigre”, escribió.

En su publicación, González Quiceno fue más allá y dio detalles de lo que podría ser su experiencia en la prisión. “Bueno, espero que no se me caiga el jabón mientras me baño”, comentó.

El caricaturista Matador respondió con ironía a la indagación de la Fiscalía por su publicación contra la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito @Matador000/X

Finalmente, Matador volvió a cuestionar el destino de las donaciones para las víctimas del terremoto, al replicar su polémica comparación. “¿Dónde están las ‘pati raquíticas’ donaciones para los damnificados?”, puntualizó.

La reacción del dibujante se produjo después de conocerse que el ente investigador abrió una noticia criminal a partir de tres solicitudes que pedían examinar sus expresiones. La actuación aún está en una fase inicial y busca determinar si el mensaje tiene relevancia penal.

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Detalles de la investigación de la Fiscalía

El caso se originó por una publicación que Matador difundió el 11 de octubre de 2026 en la misma red social, en la que cuestionó la entrega de ayudas a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. En ese mensaje se dirigió a Ana Lucía Pineda con calificativos despectivos.

“Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, escribió el caricaturista en su momento.

La publicación objeto de la denuncia en la red social X acumuló más de 36.000 visualizaciones y cientos de respuestas en pocas horas - crédito @Matador000/X

Las expresiones recibieron críticas desde la Presidencia de la República, que las calificó de “misóginas, sexistas y denigrantes” y pidió a la Fiscalía evaluar si podían constituir una conducta punible.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo reprochó el mensaje y afirmó en X que reflejaba “qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza”. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, sostuvo que la libertad de expresión no justifica ataques personales ni expresiones degradantes contra las mujeres.

“La libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”, manifestó Beltrán. El ministro pidió respeto para Pineda y vinculó su defensa con el acompañamiento de la primera dama a las víctimas durante la emergencia.

La Presidencia de la República calificó las expresiones de Matador como misóginas, sexistas y denigrantes - crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que Matador se había convertido en la “caricatura del hombre machista”.

Ante la polémica, González Quiceno sostuvo que sus cuestionamientos se referían a los recursos recibidos por la fundación vinculada a la primera dama y no a su condición de mujer. “No la cuestiono por ser mujer, sino por los millones que recibió su fundación mientras mi ciudad sigue sufriendo”, señaló.

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Sin embargo, en otras publicaciones, Matador planteó la satisfacción de haber realizado sus actos pese a las consecuencias que le podrían acarrear. “¿Valió la pena este trino? (sic)”, comentó el caricaturista, al replicar una escena de la película Golpe bajo: el juego final.

Frente al caso, la Fiscalía recibió tres peticiones para iniciar de oficio una indagación por una posible conducta de hostigamiento, prevista en los artículos 134B y 134C del Código Penal colombiano. Tras revisar los requerimientos, abrió la noticia criminal n.° 110016010000202618041.

Una fiscal del Grupo de Género asumió la noticia criminal para evaluar si las declaraciones configuran el delito de hostigamiento - crédito Fiscalía

El expediente quedó a cargo de una fiscal del Grupo de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial. En una respuesta enviada al abogado Andrés Felipe Caballero Sierra, la entidad señaló que la finalidad de la actuación es esclarecer las circunstancias de los hechos y establecer si existe una conducta penalmente relevante.

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El organismo remitió el contenido a valoración jurídico-penal y advirtió que, por las características de la denuncia, el mensaje “podría estar asociado a una manifestación de violencia contra la mujer”. La indagación no implica una declaración de responsabilidad contra el caricaturista.