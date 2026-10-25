Gustavo Petro como candidato a la Alcaldía de Bogotá: las razones a favor y en contra dentro de la izquierda

La posibilidad de que Gustavo Petro vuelva a aspirar a la Alcaldía de Bogotá genera posiciones divididas dentro del Pacto Histórico. - crédito Joel González/Presidencia y Alcaldía de Bogotá

Guardar

Gustavo Petro podría volver a competir por la Alcaldía de Bogotá en octubre de 2027, una posibilidad que genera posiciones encontradas dentro del Pacto Histórico. Mientras algunos dirigentes consideran que su experiencia como exmandatario de la capital y su respaldo electoral justificarían una nueva aspiración, otros creen que debería concentrarse en fortalecer la izquierda en las regiones y preparar una alternativa política para las elecciones presidenciales de 2030.

En un análisis publicado por Cambio, el medio examina los argumentos a favor y en contra de una eventual candidatura, así como las diferencias internas sobre el futuro del progresismo. Aunque todavía no existe una decisión definitiva, Petro cuenta con dirigentes que promueven su regreso al Palacio de Liévano y otros que consideran necesario abrir espacio a nuevos liderazgos.

PUBLICIDAD

Las razones para una nueva candidatura de Gustavo Petro

Uno de los argumentos a favor es la trayectoria de Petro como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, además de su reconocimiento nacional y su capacidad de movilización electoral.

Según el análisis del medio, dirigentes del Pacto Histórico consideran que el expresidente conserva una base política importante que podría fortalecer la presencia de la colectividad en el Concejo y respaldar una candidatura a la Alcaldía.

Como referencia está el resultado de las elecciones de 2023. Carlos Fernando Galán ganó en primera vuelta con cerca de 1,5 millones de votos, mientras que Gustavo Bolívar, candidato respaldado por Petro, ocupó el tercer lugar, con alrededor del 19% de la votación. El Pacto Histórico obtuvo siete curules en el Concejo, representación que algunos dirigentes creen que podría aumentar si el expresidente encabezara la candidatura.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el respaldo obtenido en una elección presidencial no se traslada automáticamente a una contienda local. La votación de 2023 evidenció las dificultades del petrismo para convertir su fuerza nacional en una mayoría electoral en Bogotá.

Otro factor que tendría que abordar Petro es el metro de la ciudad. El expresidente ha cuestionado el trazado elevado de la primera línea, al que ha calificado como un “esperpento” y un “muro de Berlín social”. Una eventual candidatura tendría que precisar qué propone frente a una obra que ya está en construcción y qué cambios serían viables desde la administración distrital.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, una experiencia que sus partidarios consideran un argumento a favor de una nueva candidatura. - crédito Gustavo Petro Urrego/Flickr

Quiénes respaldan a Petro y quiénes defienden el relevo generacional

Las diferencias dentro de la izquierda se reflejan en las posiciones de varios dirigentes consultados por la revista.

Augusto Ocampo, exsecretario jurídico de la Presidencia, le pidió públicamente a Petro que considere volver a la Alcaldía. A su juicio, Bogotá necesita un liderazgo con experiencia y carácter, además de un contrapeso político frente al Gobierno nacional. “Todavía puede hacer mucho por Bogotá y por Colombia”, afirmó.

En contraste, Edwin Palma, exministro de Minas y Energía, considera que Petro debería concentrarse en construir una alternativa política nacional con miras a 2030. Para ello, plantea fortalecer la presencia progresista en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, sin que el expresidente tenga que ser necesariamente el candidato en Bogotá.

PUBLICIDAD

Carlos Carrillo también defiende la apertura de espacios para una nueva generación de dirigentes y considera que la izquierda no debería depender exclusivamente de una sola figura.

Por su parte, Gabriel Becerra, representante a la Cámara e integrante de la Dirección Nacional del Pacto Histórico, explicó al medio que todavía no hay una decisión definitiva sobre las candidaturas para 2027. La colectividad trabaja en una estrategia de alianzas denominada Pacto por la Vida, abierta a sectores verdes, liberales e independientes.

Becerra señaló que una candidatura de Petro es jurídicamente posible, aunque recordó que el expresidente ha manifestado reservas. También reconoció que su decisión tendría un peso determinante en la estrategia electoral del partido.

PUBLICIDAD

Susana Muhamad y Gustavo Bolívar se refirieron a los retos de una eventual candidatura de Petro y al futuro político de la izquierda. - crédito Presidencia/prensa Susana Muhamad/Colprensa

Susana Muhamad y Gustavo Bolívar advierten sobre los retos

Susana Muhamad, exministra de Ambiente, explicó a Cambio que el Pacto Histórico trabaja en las reglas para elegir a sus candidatos y que existen al menos diez posibles precandidatos a la Alcaldía de Bogotá. La colectividad todavía debe definir si recurrirá a una consulta interna o interpartidista.

Muhamad considera necesaria la renovación política y ve en la presencia de varios aspirantes una señal de que nuevos dirigentes quieren asumir responsabilidades. Sobre Petro, sostuvo que continúa evaluando los escenarios y que no ha tomado una decisión definitiva.

Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía en 2023, considera que Petro tendría posibilidades de disputar el cargo, pero advierte sobre el costo político de una eventual derrota. También manifestó reparos frente a la credibilidad del sistema electoral y aseguró que no volverá a presentarse a un cargo mientras no confíe en su funcionamiento.

PUBLICIDAD

El Pacto Histórico prepara su estrategia para las elecciones territoriales de 2027, mientras define las candidaturas y las posibles alianzas con otros sectores políticos. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

¿Petro será candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2027?

Por ahora, el Pacto Histórico no ha definido quién será su candidato en Bogotá. La colectividad debe establecer las reglas de selección y avanzar en los acuerdos con otras fuerzas políticas para las elecciones territoriales.

La posibilidad de una candidatura sigue abierta, pero no existe un anuncio definitivo del expresidente. Mientras tanto, la izquierda continúa deliberando sobre cómo disputar la Alcaldía de Bogotá y organizar su estrategia para las elecciones de 2027.