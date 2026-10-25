Colombia

Mujer llevaba 10 paquetes de marihuana y cocaína adheridos al cuerpo en El Dorado: su destino era San Andrés

La joven, de 22 años, fue detectada por el sistema de monitoreo de cámaras del aeropuerto de Bogotá. La Policía incautó más de seis kilogramos de estupefacientes y dejó el caso a disposición de la Fiscalía General de la Nación

La Policía encontró más de seis kilogramos de marihuana y cocaína distribuidos en 10 paquetes adheridos al cuerpo de una mujer de 22 años. Según las autoridades, las sustancias tenían como destino la isla de San Andrés. - crédito @PoliciaBogota/X
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Una mujer de 22 años fue capturada en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que uniformados de la Policía encontraran 10 paquetes envueltos en vinipel y adheridos a su cuerpo. De acuerdo con las autoridades, el cargamento contenía más de seis kilogramos de marihuana y cocaína que tenían como destino la isla de San Andrés.

El procedimiento se llevó a cabo durante las labores de prevención y control adelantadas por la estación de Policía Aeropuerto. La intervención comenzó después de que funcionarios encargados del sistema de monitoreo de cámaras identificaran a la pasajera en actitud sospechosa y alertaran a los uniformados.

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Según la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, los policías interceptaron a la mujer y la trasladaron para realizar los procedimientos de identificación y registro. Durante la inspección encontraron los paquetes adheridos a su cuerpo, por lo que procedieron a la incautación de las sustancias y a su captura por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La alerta de las cámaras permitió la intervención policial

La teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, explicó en un video difundido por las autoridades que el resultado se obtuvo mediante las labores de prevención y control que se desarrollan en la terminal aérea, junto con la información suministrada por los funcionarios encargados del monitoreo.

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La oficial señaló que la alerta permitió a los uniformados actuar e interceptar a la mujer para verificar su identidad y realizar el registro correspondiente. Fue durante ese procedimiento cuando encontraron los 10 paquetes que llevaba adheridos al cuerpo.

La teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, explicó cómo las alertas del sistema de monitoreo de cámaras permitieron identificar a la mujer de 22 años y proceder con su captura.

La participación del personal de monitoreo fue clave para que los policías verificaran la situación e intervinieran. Sin embargo, la información oficial no detalla qué conducta específica llamó la atención de los funcionarios ni cuánto tiempo duró la vigilancia antes de la captura.

Tampoco se ha informado si la mujer había pasado por los controles de embarque o si se encontraba en otra zona de la terminal cuando fue identificada. El reporte se limita a señalar que la intervención ocurrió en el aeropuerto El Dorado, durante las actividades de prevención y control.

Más de seis kilogramos de droga tenían como destino San Andrés

El cargamento incautado estaba distribuido en 10 paquetes envueltos en vinipel que contenían marihuana y cocaína. Según el comunicado de la Alcaldía, el peso total de las sustancias superaba los seis kilogramos.

Las autoridades indicaron que la droga tenía como destino la isla de San Andrés, aunque no entregaron detalles sobre el vuelo que pretendía tomar la pasajera ni sobre las circunstancias específicas de su desplazamiento.

Las autoridades incautaron más de seis kilogramos de marihuana y cocaína que, según el reporte oficial, tenían como destino la isla de San Andrés. - crédito captura de video
Las autoridades incautaron más de seis kilogramos de marihuana y cocaína que, según el reporte oficial, tenían como destino la isla de San Andrés. - crédito captura de video

El reporte tampoco establece cuánto pesaba cada paquete o qué cantidad correspondía a la marihuana y cuál a la cocaína. Por esa razón, no es posible precisar la proporción de cada sustancia dentro del cargamento incautado.

De igual manera, las autoridades no han informado sobre el origen de los estupefacientes ni han confirmado si existen otras personas investigadas por una posible participación en su transporte.

¿Qué pasó con la mujer capturada en El Dorado?

Después del procedimiento, la mujer fue capturada por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tanto ella como las sustancias incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

La entrega del caso a la Fiscalía permite iniciar las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar la eventual responsabilidad de la detenida, conforme a las pruebas que se incorporen al proceso.

Una mujer de 22 años fue capturada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras encontrarle 10 paquetes de estupefacientes adheridos al cuerpo.. - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Una mujer de 22 años fue capturada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras encontrarle 10 paquetes de estupefacientes adheridos al cuerpo.. - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Policía destacó los controles en el aeropuerto de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que el procedimiento hace parte de las acciones de prevención y control que se adelantan en la capital para combatir el tráfico de estupefacientes.

En este caso, la coordinación entre el personal encargado de las cámaras de seguridad y los uniformados permitió identificar a la pasajera y realizar la inspección que condujo al hallazgo de la droga.

La teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides reiteró, en su declaración audiovisual, que la institución continúa desarrollando acciones contra este delito en Bogotá.

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