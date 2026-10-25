Colombia

Se agarraron del cabello: El video de la fuerte pelea entre dos mujeres frente a un colegio en Soledad

Las imágenes mostraron a las protagonistas sujetándose del cabello ante la mirada de familias y asistentes

Una discusión por la matrícula de tres menores terminó en pelea frente a una institución educativa de Soledad - crédito @AtencionQuilla/X

Guardar

Una grabación difundida en redes sociales el sábado 24 de octubre de 2026, mostró una pelea entre dos mujeres a las afueras de un colegio de Soledad, Atlántico, luego de que una de ellas, según la versión que acompañó el video, encontró a su esposo durante el proceso de matrícula de sus tres hijastros junto a otra mujer.

Las imágenes registraron un cruce físico frente a varias personas que se encontraban cerca de la institución educativa.

PUBLICIDAD

En la secuencia, las dos mujeres se sujetaron del cabello mientras algunos asistentes observaron la situación. Minutos después, varias personas intervinieron para separarlas y evitar que el enfrentamiento continuara.

El hecho generó comentarios divididos entre los usuarios que compartieron la publicación. Aunque el video circuló con una versión sobre una presunta infidelidad, hasta el momento no se han conocido más detalles sobre el caso.

Dos mujeres se enfrentaron a las afueras de un colegio en Soledad por una presunta infidelidad - crédito @AtencionQuilla/X
Dos mujeres se enfrentaron a las afueras de un colegio en Soledad por una presunta infidelidad - crédito @AtencionQuilla/X

El video mostró la intervención de personas que presenciaron el enfrentamiento

La escena ocurrió en el exterior de la institución, en medio de la presencia de familias y estudiantes que acudían por trámites escolares. En las imágenes no se aprecia qué ocurrió antes de la discusión ni se escuchan con claridad los reclamos de las protagonistas.

PUBLICIDAD

Tampoco se informó si alguna de las dos mujeres sufrió lesiones o si el caso derivó en una denuncia formal.

Las reacciones apuntaron al hombre señalado en la publicación

Parte de los comentarios cuestionó que la discusión terminara en una agresión física entre las mujeres. Un usuario sostuvo: “La otra mujer no tiene la culpa, el culpable sin vergüenza es el hombre”, en referencia a la versión que circuló junto al video.

Otro internauta consideró que el foco debía estar en la matrícula de los menores y escribió: “Hay que agradecerle la nobleza solidaria de ponerlos a estudiar”.

Una tercera reacción cuestionó la exposición pública de la confrontación. “La esposa no tiene que hacer ese show como cabaretera peleando cliente; la culpa de todo la tiene el esposo”, expresó.

El registro volvió a poner en debate la difusión de conflictos personales en espacios públicos y la exposición de menores en situaciones familiares que se vuelven virales.

La grabación de una riña entre dos mujeres en Soledad generó debate en redes sociales - crédito @AtencionQuilla/X
La grabación de una riña entre dos mujeres en Soledad generó debate en redes sociales - crédito @AtencionQuilla/X

Video mostró reclamo de una mujer dentro de un D1 de Bogotá por supuesta relación de su esposo

Una mujer irrumpió en una sede de Tiendas D1 en el occidente de Bogotá para exponer ante clientes y empleados una presunta infidelidad de su pareja, quien, según afirmó en una grabación difundida el viernes 9 de octubre de 2026, era jefe de zona del establecimiento.

El episodio ocurrió en el local ubicado en el centro comercial Unicentro de Occidente, en el barrio Ciudadela Colsubsidio, localidad de Engativá. La ciudadana llegó acompañada de otra persona, que registró con un celular la intervención dentro del supermercado.

“Muy buenos días a todos. Por favor, hacemos silencio para que escuchemos lo que voy a decir”, manifestó la mujer al inicio del video. También señaló que era “la esposa del jefe de zona de esta tienda”.

La ciudadana llegó de sorpresa hasta la sede de la tienda ubicada en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

La mujer relató una relación extramatrimonial que atribuyó a su pareja

Durante su intervención, aseguró que el 19 de julio de 2026 conoció que su compañero sentimental sostenía una relación con una compañera laboral. La mujer afirmó que ambos tendrían un hijo, quien cumplía un año el día de la grabación.

“Usted lo conoció con carro, apartamento, con buen sueldo; yo lo conocí hace 14 años, con un mínimo, con las medias y bóxer rotos”, expresó al dirigirse a una empleada cuya identidad no fue revelada.

La protagonista también sostuvo que asumió gastos de su relación, entre ellos el matrimonio y un semestre universitario de su pareja. Una trabajadora del local le solicitó que se retirara, según se aprecia en el material.

Antes de abandonar el lugar, la mujer afirmó: “Estoy cansada del maltrato físico, sexual, económico”. Hasta el momento, no se conocieron denuncias formales, pronunciamientos de la empresa ni versiones de las personas aludidas que permitan corroborar las acusaciones.

Temas Relacionados

AtlánticoVideos viralesVirales ColombiaAmanteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exalcalde local de Tunjuelito explicó por qué se llevan a cabo las carreras siempre por los mismos corredores viales

Joseph Plaza atribuyó esa concentración a los menores costos logísticos de reutilizar planes de manejo vial, señalización y personal operativo, en vez de diseñar recorridos para los demás sectores de la capital

Exalcalde local de Tunjuelito explicó por qué se llevan a cabo las carreras siempre por los mismos corredores viales

Matador reaccionó a la investigación de la Fiscalía en su contra por su comentario contra la primera dama, Ana Lucía Pineda: “Voy a estrenar la primera mega cárcel”

El dibujante ironizó sobre terminar en prisión tras ser denunciado por hostigamiento tras cuestionar a la funcionaria sobre la gestión de fondos para damnificados del terremoto

Matador reaccionó a la investigación de la Fiscalía en su contra por su comentario contra la primera dama, Ana Lucía Pineda: “Voy a estrenar la primera mega cárcel”

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz han ganado dos partidos y empatado uno en la competencia continental y enfrentarán a las segundas del grupo C

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

La ONU en Colombia le entregó al Congreso un "manual" de recomendaciones para regular la protesta: pidió acelerar discusión de ley estatutaria

La oficina de derechos humanos pidió ampliar las garantías ciudadanas, restringir la intervención coercitiva y fijar supervisión sobre la actuación policial durante las movilizaciones, en una audiencia de la Cámara de Representantes celebrada el 23 de octubre

La ONU en Colombia le entregó al Congreso un "manual" de recomendaciones para regular la protesta: pidió acelerar discusión de ley estatutaria

El Vive Claro de Bogotá recibió el regreso de Fonseca a los grandes escenarios con su tour ‘Antes que el tiempo se vaya’

Infobae Colombia fue testigo de como el cantautor reunió a tres generaciones en su ciudad, con invitados, mariachis y un repertorio de grandes exitos que cerró pasada la medianoche

El Vive Claro de Bogotá recibió el regreso de Fonseca a los grandes escenarios con su tour ‘Antes que el tiempo se vaya’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

El Vive Claro de Bogotá recibió el regreso de Fonseca a los grandes escenarios con su tour ‘Antes que el tiempo se vaya’

El Vive Claro de Bogotá recibió el regreso de Fonseca a los grandes escenarios con su tour ‘Antes que el tiempo se vaya’

Alejandro Palacio se reencontró con Rafael Santos para regrabar un clásico de Diomedes Díaz

En imágenes: Ariadna Gutiérrez y su vestido de novia se robaron las miradas en su boda en Cartagena

La influenciadora Wendy Durán publicó contenido sobre “señales” días antes de ser capturada en Cali: así reaccionaron los usuarios

Jungkook de BTS presumió a Taehyung con un libro de García Márquez en sus redes y enloqueció a las Armys: “Ni en mis sueños con fiebre”

Deportes

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

La depresión en el fútbol colombiano: las historias detrás de las crisis de salud mental y el camino hacia la recuperación

Once Caldas empató 1-1 con Pereira en la Liga BetPlay: golazo al minuto 90 y expulsión en el cierre

Boyacá Chicó se iría de Tunja por pelea de Eduardo Pimentel con la alcaldía: "¿Quién puede aguantar así?"

América de Cali asegura su lugar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo se complica en la tabla del descenso