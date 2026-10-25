Se agarraron del cabello: El video de la fuerte pelea entre dos mujeres frente a un colegio en Soledad

Una discusión por la matrícula de tres menores terminó en pelea frente a una institución educativa de Soledad - crédito @AtencionQuilla/X

Guardar

Una grabación difundida en redes sociales el sábado 24 de octubre de 2026, mostró una pelea entre dos mujeres a las afueras de un colegio de Soledad, Atlántico, luego de que una de ellas, según la versión que acompañó el video, encontró a su esposo durante el proceso de matrícula de sus tres hijastros junto a otra mujer.

Las imágenes registraron un cruce físico frente a varias personas que se encontraban cerca de la institución educativa.

PUBLICIDAD

En la secuencia, las dos mujeres se sujetaron del cabello mientras algunos asistentes observaron la situación. Minutos después, varias personas intervinieron para separarlas y evitar que el enfrentamiento continuara.

El hecho generó comentarios divididos entre los usuarios que compartieron la publicación. Aunque el video circuló con una versión sobre una presunta infidelidad, hasta el momento no se han conocido más detalles sobre el caso.

Dos mujeres se enfrentaron a las afueras de un colegio en Soledad por una presunta infidelidad - crédito @AtencionQuilla/X

El video mostró la intervención de personas que presenciaron el enfrentamiento

La escena ocurrió en el exterior de la institución, en medio de la presencia de familias y estudiantes que acudían por trámites escolares. En las imágenes no se aprecia qué ocurrió antes de la discusión ni se escuchan con claridad los reclamos de las protagonistas.

PUBLICIDAD

Tampoco se informó si alguna de las dos mujeres sufrió lesiones o si el caso derivó en una denuncia formal.

Las reacciones apuntaron al hombre señalado en la publicación

Parte de los comentarios cuestionó que la discusión terminara en una agresión física entre las mujeres. Un usuario sostuvo: “La otra mujer no tiene la culpa, el culpable sin vergüenza es el hombre”, en referencia a la versión que circuló junto al video.

Otro internauta consideró que el foco debía estar en la matrícula de los menores y escribió: “Hay que agradecerle la nobleza solidaria de ponerlos a estudiar”.

Una tercera reacción cuestionó la exposición pública de la confrontación. “La esposa no tiene que hacer ese show como cabaretera peleando cliente; la culpa de todo la tiene el esposo”, expresó.

PUBLICIDAD

El registro volvió a poner en debate la difusión de conflictos personales en espacios públicos y la exposición de menores en situaciones familiares que se vuelven virales.

La grabación de una riña entre dos mujeres en Soledad generó debate en redes sociales - crédito @AtencionQuilla/X

Video mostró reclamo de una mujer dentro de un D1 de Bogotá por supuesta relación de su esposo

Una mujer irrumpió en una sede de Tiendas D1 en el occidente de Bogotá para exponer ante clientes y empleados una presunta infidelidad de su pareja, quien, según afirmó en una grabación difundida el viernes 9 de octubre de 2026, era jefe de zona del establecimiento.

El episodio ocurrió en el local ubicado en el centro comercial Unicentro de Occidente, en el barrio Ciudadela Colsubsidio, localidad de Engativá. La ciudadana llegó acompañada de otra persona, que registró con un celular la intervención dentro del supermercado.

PUBLICIDAD

“Muy buenos días a todos. Por favor, hacemos silencio para que escuchemos lo que voy a decir”, manifestó la mujer al inicio del video. También señaló que era “la esposa del jefe de zona de esta tienda”.

La ciudadana llegó de sorpresa hasta la sede de la tienda ubicada en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

La mujer relató una relación extramatrimonial que atribuyó a su pareja

Durante su intervención, aseguró que el 19 de julio de 2026 conoció que su compañero sentimental sostenía una relación con una compañera laboral. La mujer afirmó que ambos tendrían un hijo, quien cumplía un año el día de la grabación.

“Usted lo conoció con carro, apartamento, con buen sueldo; yo lo conocí hace 14 años, con un mínimo, con las medias y bóxer rotos”, expresó al dirigirse a una empleada cuya identidad no fue revelada.

PUBLICIDAD

La protagonista también sostuvo que asumió gastos de su relación, entre ellos el matrimonio y un semestre universitario de su pareja. Una trabajadora del local le solicitó que se retirara, según se aprecia en el material.

Antes de abandonar el lugar, la mujer afirmó: “Estoy cansada del maltrato físico, sexual, económico”. Hasta el momento, no se conocieron denuncias formales, pronunciamientos de la empresa ni versiones de las personas aludidas que permitan corroborar las acusaciones.