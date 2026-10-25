Concejal de Bogotá criticó a mujer que intentó ingresar con una lavadora a TransMilenio: “¿Hasta dónde llega el sentido común?”

La pasajera expone su inconformidad con el personal de vigilancia en la estación Comuneros y cuestiona la advertencia de un posible comparendo por intentar ingresar con el electrodoméstico. - crédito @JD_Quinteror/X

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Una mujer protagonizó una discusión en la estación Comuneros de TransMilenio, en Bogotá, después de que intentó ingresar al sistema con una lavadora. El hecho fue expuesto por la propia ciudadana en un video que circula en redes sociales y que motivó la reacción del concejal Juan David Quintero Rubio, quien cuestionó el intento de transportar el electrodoméstico dentro del servicio masivo.

En las imágenes, la mujer reclama a las trabajadoras que, según su versión, le impidieron el ingreso con la lavadora y le advirtieron sobre un posible comparendo. La ciudadana sostuvo que se trataba de un aparato pequeño y consideró injustificada la negativa.

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“No nos dejan pasar por la lavadora acá en el TransMilenio, solamente por una lavadora”, expresó la mujer durante la grabación. En su reclamo, insistió en que no se trataba de “un trasteo grandote”, sino de una lavadora de menor tamaño.

El reclamo de la mujer por ingresar una lavadora a TransMilenio

El video muestra a la mujer mientras cuestiona a quienes estaban en la estación, a quienes se refiere como “estas muchachas”. Durante la grabación, aseguró que le hablaron de un comparendo y de llamar a la Policía si persistía en intentar pasar el electrodoméstico al sistema.

“Dijera que fuera una neverota o algo, pero una simple lavadora pequeña”, dijo la ciudadana, quien afirmó que registraba el hecho para compartirlo en redes sociales porque consideraba que la decisión era injusta.

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La grabación no permite establecer qué ocurrió antes o después de la discusión, ni si la lavadora finalmente ingresó al sistema. Tampoco se conoció, a partir del material difundido, una versión oficial de TransMilenio sobre el caso particular ocurrido en la estación Comuneros.

La mujer comparó el procedimiento con otros hechos de inseguridad y sostuvo que las autoridades no reaccionan de la misma manera ante delitos como robos u homicidios. “Amenazando con Policía como si uno estuviera robando o matando”, manifestó durante su intervención.

La mujer aseguró que los guardas le impidieron ingresar con el electrodoméstico en la estación Comuneros. - crédito captura de video

Juan David Quintero pidió respeto por las reglas del transporte público

El video llegó a las redes sociales del concejal de Bogotá Juan David Quintero Rubio, quien criticó la reacción de la mujer y planteó que el uso de TransMilenio exige criterios básicos de convivencia.

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“Y antes brava la señora”, escribió el cabildante al compartir la grabación. Luego añadió: “En la estación Comuneros de TransMilenio, una mujer intentó ingresar con una LAVADORA y terminó reclamándoles a los guardas porque, según ella, le impidieron el ingreso”.

Quintero cuestionó el criterio de la pasajera para trasladar el aparato por el sistema de transporte público. “¿Hasta dónde llega el sentido común al usar el transporte público?”, preguntó en su publicación.

El concejal sostuvo que Bogotá necesita reglas claras y respeto por el sistema que millones de ciudadanos utilizan a diario. Su mensaje cerró con un llamado a “respetar la ciudad”.

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La reacción del cabildante puso el foco en los límites del uso de los espacios destinados al traslado de pasajeros, en especial en estaciones y buses que reciben una alta afluencia de personas durante distintos momentos del día.

Juan David Quintero Rubio cuestionó a la mujer y pidió respetar las normas de uso de TransMilenio. - crédito @JD_Quinteror/X

Usuarios compartieron otros casos de objetos transportados en el sistema

La publicación del concejal abrió una conversación entre usuarios de redes sociales, quienes compartieron fotografías y videos de otros objetos que han visto dentro de estaciones o articulados de TransMilenio.

Uno de los comentarios incluyó la foto de una joven que transportaba una bicicleta eléctrica en el sistema. “Esto me lo encontré la semana pasada”, escribió el usuario que publicó la imagen.

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Otro internauta difundió una fotografía de un hombre con un carro de mercado cargado dentro de una estación. “Pues qué te digo, Transmi mercado”, comentó en la publicación de Quintero.

También se compartió un video en el que aparece una persona con un colchón dentro de un bus lleno de pasajeros. El usuario que publicó ese material señaló: “Señor Quintero, la verdad prefiero la lavadora que un colchón, lleno de miados, romance y ácaros”.

Internautas compartieron imágenes de otros pasajeros que transportaban bicicletas eléctricas, carros de mercado y colchones en el sistema. - crédito X

Los comentarios reflejaron experiencias de ciudadanos que han observado el traslado de objetos de gran tamaño en el sistema. Sin embargo, las imágenes compartidas por usuarios no precisan en qué fechas se registraron esos casos ni permiten conocer si hubo intervención de funcionarios o personal de seguridad.

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