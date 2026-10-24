Ministro de Justicia desmintió que Abelardo de la Espriella ocultara la captura de Nassim Orfale Vásquez, requerido en EE. UU.: “No tiene sustento”

Según el ministro, la Fiscalía General de la Nación informó sobre dos procedimientos distintos: uno contra siete presuntos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos, y otro relacionado con la captura de Orfale Vásquez con fines de extradición - crédito @MinjusticiaCo/X

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El ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó las acusaciones según las cuales el presidente Abelardo de la Espriella habría pretendido ocultar la captura de Nassim Orfale Vásquez, ciudadano colombiano requerido por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en una estructura de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

A través de un video, el funcionario sostuvo que la información divulgada sobre los operativos correspondía a dos procedimientos diferentes y negó que se hubiera excluido deliberadamente al empresario de los resultados de las autoridades. “Ante las versiones que pretenden señalar que el presidente de la República ocultó la captura de Nassim Orfale Vázquez, quiero ser contundente: esa acusación no tiene sustento y es absolutamente falsa”, afirmó Cancino en la grabación.

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El pronunciamiento se produjo después de que surgieran cuestionamientos en redes sociales sobre la publicación que hizo De la Espriella acerca de una operación conjunta de las autoridades colombianas y estadounidenses contra personas requeridas en extradición. En ese mensaje, el mandatario informó sobre la captura de siete personas, sin mencionar a Orfale Vásquez, cuya detención también se produjo en el marco de las acciones contra presuntas redes de narcotráfico y lavado de activos.

Las críticas aumentaron tras la circulación de un video en el que el empresario aparece saludando al entonces candidato presidencial y expresándole su respaldo político durante la campaña de 2026.

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Ministro explicó por qué se realizaron dos procedimientos distintos

Cancino afirmó que las acusaciones contra el mandatario no tienen sustento y aseguró que la captura del empresario correspondió a un procedimiento independiente de la operación que dejó siete personas detenidas - crédito Cristian Bayona/Colprensa, @WorldCrimeIntel/X y @delaespriella_style/Instagram

En su declaración, Cancino señaló que la Fiscalía General de la Nación informó sobre dos operaciones independientes. Según explicó, la primera permitió la captura de siete presuntos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos, requeridos por una corte de Puerto Rico.

El segundo procedimiento correspondió a la captura de Nassim Orfale Vásquez con fines de extradición, solicitada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en operaciones de lavado de activos procedentes del narcotráfico mediante criptomonedas. “Que quede absolutamente claro: no fueron ocho capturados en un mismo operativo, ni se excluyó deliberadamente a una persona de los resultados. Fueron dos procedimientos independientes, dos investigaciones diferentes y dos requerimientos judiciales distintos”, manifestó el ministro.

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La controversia surgió luego de que De la Espriella publicara en su cuenta de X información sobre una operación simultánea en Bogotá, Barranquilla, Maicao y Cajicá. En el mensaje, indicó que el Ejército Nacional, en coordinación con la DEA y el CTI-SIU, había logrado la captura de siete personas requeridas por la justicia estadounidense por delitos relacionados con concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas.

Entre quienes cuestionaron el operativo estuvo Antonio Sanguino, exministro de Trabajo durante el Gobierno Petro, quien escribió en X: “¿Porque ocultas a NASSEN ORLAFE, narco capturado por el CTI y solicitado en extradición por EEUU? Amigo? Socio Copartidario? (sic)“.

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El cuestionamiento también estuvo relacionado con un video publicado por Orfale Vásquez en Instagram, en el que anunció su respaldo al movimiento político del entonces candidato presidencial. En la grabación, el empresario expresó: “No soy político ni sigo ideologías políticas, pero he decidido ser consecuente y leal a mi patria. Por eso me uno al partido de Abelardo de la Espriella, de Firmes por la Patria”.

Cancino se refirió al encuentro entre De la Espriella y Orfale Vásquez

El video lo compartió Nassim Orfale Vásquez desde su perfil de Instagram el 21 de mayo de 2026, que fue señalado de tener presuntos vínculos Alex Saab, el testaferro del dictador Nicolás Maduro que se declaró culpable ante una corte federal de Miami por cargos relacionados con lavado de dinero luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense - crédito @nassimorfale7/IG

El ministro también respondió a los señalamientos sobre el contacto entre el presidente y el empresario barranquillero durante la campaña electoral. “También quiero aclarar que el señor presidente de la República solo vio una vez al señor Orfale Vázquez, y fue en un evento público al comienzo de su campaña presidencial en el mes de agosto. En esa ocasión, como le sucede a todos los políticos, se acercaron más de trescientas personas, como era habitual. Él fue una de ellas. Jamás lo volvió a ver después de ese encuentro”, señaló.

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A continuación, rechazó que esa interacción pudiera interpretarse como una relación personal o como una supuesta protección por parte del Gobierno. “Pretender convertir ese contacto circunstancial en medio de cientos de ciudadanos en una relación personal o en una supuesta protección de parte del presidente del Gobierno es una infamia que se rechaza categóricamente”, sostuvo en el video.

Cancino aseguró que las autoridades no están ocultando información ni protegiendo a personas investigadas por delitos relacionados con el narcotráfico. En ese sentido, afirmó: “Aquí no se oculta información, no se encubre a nadie y no se tergiversan los hechos para fabricar escándalos”.

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La investigación contra Orfale Vásquez y su solicitud de extradición

Orfale Vásquez fue notificado de la solicitud de extradición y trasladado a Bogotá para continuar con el procedimiento legal, que contempla la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la decisión final del Gobierno nacional - crédito @WorldCrimeIntel/X

Nassim Orfale Vásquez fue localizado por las autoridades en una vivienda de Barranquilla y capturado con fines de extradición. De acuerdo con la información suministrada sobre el caso, la investigación estadounidense le atribuye movimientos cercanos a los 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con criptomonedas desde 2018.

Durante una diligencia de registro y allanamiento, funcionarios del CTI de la Fiscalía encontraron más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones contables y dispositivos de autenticación utilizados para realizar operaciones con criptomonedas, conocidos como tokens. Estos elementos quedaron a disposición de los investigadores como parte del material probatorio.

El empresario fue notificado de la solicitud de extradición y trasladado a Bogotá para continuar con el procedimiento correspondiente. Su eventual entrega a Estados Unidos deberá cumplir las etapas previstas en la legislación colombiana, incluida la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la decisión final del Gobierno nacional.

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Al referirse al caso, Cancino reiteró que había recibido instrucciones de mantenerse atento a los trámites de extradición de las personas requeridas por las autoridades extranjeras, especialmente el de Orfale Vásquez. “En el Gobierno del presidente de la Espriella, nadie está por encima de la ley, ningún criminal tendrá protección”, concluyó el ministro.