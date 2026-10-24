Colombia

Gobernador de Antioquia ofreció recompensa de $100 millones por información sobre el asesinato de la niña Jhady Sofía Osorio Mesa

Andrés Julián Rendón pidió a la Fiscalía actuar con celeridad tras la muerte de la menor, hallada en una finca de Frontino, Antioquia el 23 de septiembre de 2026

Jhady Sofía Osorio residía en la vereda Las Cabras y cursaba el sexto grado en la Institución Educativa Pedro Antonio Elejalde de Frontino - crédito Miller Thomas Ramírez/Google Maps
Jhady Sofía Osorio residía en la vereda Las Cabras y cursaba el sexto grado en la Institución Educativa Pedro Antonio Elejalde de Frontino - crédito Miller Thomas Ramírez/Google Maps
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar al responsable de la muerte de Jhady Sofía Osorio Mesa, la niña de 10 años hallada sin vida el 23 de septiembre de 2026 en una finca de Frontino.

La medida fue anunciada después de que la familia conociera resultados forenses que, según su relato, apuntan a una agresión sexual y un homicidio.

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La menor vivía con sus padres en la vereda Las Cabras, a unos 20 minutos del casco urbano de Frontino, en el occidente de Antioquia. Cursaba sexto grado en la Institución Educativa Pedro Antonio Elejalde, sede Las Mercedes, y quería ser diseñadora, profesora o psicóloga, de acuerdo con el testimonio de su madre.

La familia sostiene que Jhady Sofía permaneció sola en la vivienda durante cerca de 50 minutos, luego de que la cuidadora terminara su jornada. Su padre había ido al casco urbano a comprar materiales para el proyecto de codornices de la familia y, al regresar, encontró a la niña sin vida.

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El gobernador de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre los responsables de la muerte de Jhady Sofía Osorio - crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre los responsables de la muerte de Jhady Sofía Osorio - crédito @AndresJRendonC/X

La cuidadora habría salido de la finca a las 3:30 p. m. y el padre llegó a las 4:20 p. m., según la reconstrucción publicada por El Colombiano. La niña estaba en el corredor exterior de la vivienda, suspendida del cuello con un lazo instalado en una viga para construir un columpio artesanal que aún no estaba terminado.

El padre la desamarró e intentó reanimarla antes de pedir ayuda. Vecinos y rescatistas acudieron al sitio, pero la menor ya no tenía signos vitales.

La Noticia Criminal registrada por la Fiscalía y conocida por el diario, señala que la Policía no envió patrullas a la vereda por problemas de orden público en el municipio. La atención inicial fue coordinada con el Cuerpo de Bomberos, que trasladó el cuerpo al hospital María Antonia Toro de Elejalde.

En el centro médico, los investigadores observaron un surco de fricción en la región hioidea e infrahioidea, en el cuello. Las primeras hipótesis consideraron que podía tratarse de un suicidio o de un accidente con el columpio.

Por su parte, la madre de la niña relató a Caracol Radio que la escena llevó inicialmente a la familia a pensar que Jhady Sofía pudo haberse enredado mientras jugaba. También afirmó que la menor no había mostrado señales de depresión ni tendencias autodestructivas.

La necropsia que cambió la investigación

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal luego del hallazgo en una vivienda ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar (sur de Bogotá) abandonado dentro de una vivienda - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La necropsia de Medicina Legal determinó que la menor sufrió agresión sexual y asfixia antes de la alteración de la escena del crimen - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Ocho días después de la muerte, la familia recibió una llamada de la Fiscalía con los resultados de la necropsia de Medicina Legal. La madre aseguró que le informaron que su hija había sido víctima de violencia sexual, luego asfixiada con un lazo y que la escena fue modificada para aparentar un suicidio.

“A mi hija la violaron, luego la ahorcaron con un lazo rústico y después la colgaron”, relató la madre a El Colombiano. La Fiscalía investiga las circunstancias del caso y busca establecer quién tuvo acceso a la finca durante el lapso en que la niña estuvo sola.

La investigación contempla un segundo examen de Medicina Legal para determinar si existen rastros que permitan identificar al responsable en las uñas, la ropa y las partes íntimas de la víctima. La familia pidió que se agilicen las pruebas y que las autoridades den prioridad al expediente.

“En este momento, pues, cualquiera puede ser, y nosotros asumimos que es alguien de nuestro entorno”, expresó la madre en diálogo con Caracol Radio. Los allegados también evaluaron realizar una movilización para exigir avances en la investigación.

El gobernador de Antioquia Andrés Julián rendón le pidió celeridad a la Fiscalía para dar con el paradero de el autor del crimen de la niña Jhady Sofía Osorio Mesa en Frontino Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador de Antioquia Andrés Julián rendón le pidió celeridad a la Fiscalía para dar con el paradero de el autor del crimen de la niña Jhady Sofía Osorio Mesa en Frontino Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

Rendón pidió a la Fiscalía General de la Nación actuar “con celeridad y contundencia” en este caso y en los demás hechos de violencia contra mujeres en Antioquia.

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia acompaña a la familia con orientación jurídica y atención psicológica, y solicitará que se examine la hipótesis de feminicidio.

Jhady Sofía fue sepultada en el cementerio del municipio de Bello. En la vereda Las Cabras, sus familiares manifestaron temor ante la posibilidad de que el responsable del crimen permanezca en la zona.

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