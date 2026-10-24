Colombia

Denuncian a Juliana Guerrero y su hermana Verónica por presunta intervención irregular en el fondo del Ministerio de la Igualdad durante el gobierno Petro

John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de la Igualdad, sostuvo que las señaladas hacían presencia en el Consejo Directivo de la cartera y ejercían un poder de facto que influyó en ministros y viceministros

El liquidador del Ministerio de la Igualdad señaló que la Fiscalía deberá determinar la culpabilidad de las hermanas Guerrero - crédito Ministerio de la Igualdad

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El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica por una presunta intervención irregular en el consejo directivo de FonIgualdad.

“Seguimos denunciando en la liquidación del Ministerio de Igualdad asuntos por fuera de orden, presuntos delitos contra el patrimonio nacional, contra la administración pública, que no hay derecho a que haya ocurrido en Colombia, en el gobierno de Gustavo Petro. Una más. Hoy ante la Fiscalía hemos instaurado esa denuncia de la participación indebida en el Consejo Directivo de Fonigualdad de la señora Juliana Guerrero y de su hermana Verónica Guerrero”, afirmó.

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El funcionario sostuvo que Juliana Guerrero habría representado a Armando Benedetti, entonces ministro del Interior, en el órgano de gobierno del Fondo de la Igualdad. Sobre la actuación que atribuye a las hermanas Guerrero, señaló que daban órdenes, tomaban decisiones, cerraban sesiones, instauraban directrices.

Fiscalía radicó escrito de acusación contra Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica - crédito @jguerrero112/Instagram/Reuters
Denuncian a Juliana Guerrero y su hermana Verónica por presunta intervención irregular en el fondo del Ministerio de la Igualdad durante el gobierno Petro - crédito @jguerrero112/Instagram/Reuters

“La una es que supuestamente estaba representando al ministro de Interior, que tampoco nada tenían que ver en el gobierno corporativo del Fondo de la Igualdad, dando órdenes, tomando decisiones, cerrando sesiones, instaurando directrices”.

Rodríguez también cuestionó la presencia de Juliana Guerrero en el Ministerio de la Igualdad y mencionó que iba a ser futura viceministra de Juventudes.

“Entró al Ministerio de Igualdad sin tener son ni ton ni qué hacer allá ¿Qué pasa con Colombia? El desorden, el caos. Tenemos que denunciarlo. De la telaraña del caos, a la patria milagro. Hoy más que nunca y de la mano de Dios, firme por la patria”, afirmó.

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Revelan las actas firmadas por Juliana Guerrero en las que lideró reuniones del Ministerio de la Igualdad<b> </b>

Revelan las actas firmadas por Juliana Guerrero en las que lideró reuniones del Ministerio de la Igualdad - crédito Diego Cuevas
Revelan las actas firmadas por Juliana Guerrero en las que lideró reuniones del Ministerio de la Igualdad - crédito Diego Cuevas

El nombre de Juliana Guerrero aparece en un acta del Ministerio de la Igualdad fechada el 13 de junio de 2025, a pesar de que no fue designada como viceministra de las Juventudes. En el documento, conocido por Semana, registra como invitada a una sesión del consejo directivo de FonIgualdad y da cuenta de intervenciones suyas sobre las directrices de la Presidencia y la ejecución presupuestal del fondo.

Guerrero fue postulada para el Viceministerio de las Juventudes. Su hoja de vida, sin embargo, no fue admitida por la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, luego de que se advirtieran irregularidades en los títulos que presentó.

Posteriormente, fue condenada a tres años de prisión por fraude procesal, de acuerdo con el expediente relacionado con documentos académicos de la Fundación Universitaria San José. La decisión judicial se produjo después de que se cuestionara la validez de esos títulos dentro del proceso de revisión de su postulación.

La quinta sesión del Consejo Directivo del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial incluyó a Guerrero entre los invitados. En la lista de asistencia figura como jefa de gabinete presidencial del despacho del ahora exministro del Interior, Armando Benedetti.

El Congreso colombiano debate la creación del Ministerio de la Igualdad impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Ministerio de la Igualdad
Ministerio de la Igualdad fue una de las carteras más cuestionadas durante la adminsitración de Gustavo Petro - crédito Ministerio de la Igualdad

Durante la reunión, según el acta, solicitó un informe sobre el cumplimiento de instrucciones impartidas por el presidente Petro y sobre el estado de la ejecución presupuestal. También transmitió la preocupación de la Presidencia por los niveles de gasto de la entidad.

Guerrero propuso que la votación de las decisiones quedara abierta durante 48 horas y se realizara por correo electrónico, en lugar de que se agotara en la misma sesión. La sugerencia consta en el tramo final del documento.

El acta contiene dos referencias diferentes sobre la vinculación de Guerrero. Al comienzo, la identifica como funcionaria asociada al Ministerio del Interior. En la sección de firmas, en cambio, aparece como asesora de jefatura de la Presidencia de la República y dejó una dirección de correo institucional de esa entidad.

El documento no precisa la razón de esa doble identificación. Su participación en la reunión ocurrió sin que hubiera asumido el cargo de viceministra de las Juventudes, para el que había sido propuesta.

En la misma sesión asistió Verónica Guerrero, hermana de Juliana, quien figuró como asesora del director del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial. El registro de ambas en el acta se suma a los cuestionamientos sobre la estructura y el funcionamiento de FonIgualdad durante el gobierno Petro.

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