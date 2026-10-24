Colombia

Las últimas previsiones para Medellín: temperatura, lluvias y viento este 24 de octubre

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)
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Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Medellín para este 24 de octubre.

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El clima para este sábado 24 de octubre en Medellín alcanzará los 26.4 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18.1 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 6.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 98%, con una nubosidad del 92%, durante el día, además de una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 5.6 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Medellín?

Al ubicarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín cuenta principalmente con un estado del clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

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Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los meses de enero y febrero.

La ciudad colombiana tiene principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
La ciudad colombiana tiene principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

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