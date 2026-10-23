Petro reaccionó a investigación sobre presuntos títulos falsos presentados por el canciller Omar Bula: “Usar la información en un sentido clasista”

Petro reaccionó a investigación sobre presuntos títulos falsos presentados por el canciller Omar Bula - crédito REUTERS - suministrada a Infobae Colombia

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Una nueva polémica involucra al canciller Omar Bula Escobar, puesto que una investigación pone en duda los títulos universitarios y varios programas que registró en su hoja de vida oficial. Según una revisión de diplomas y documentos entregados por Función Pública a CasaMacondo, los logros académicos presentan irregularidades.

La inspección también encontró que el perfil del funcionario en la red social profesional LinkedIn incluye un supuesto pregrado en Economía en la Universidad de Lovaina en Bélgica, que no figura en su currículum oficial. El certificado aportado por Bula acredita exámenes de una primera etapa de estudios, pero no su graduación como economista.

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Otro programa atribuido por el canciller a la Universidad de Harvard, Estados Unidos, denominado “One Year CEO Executive Management Program”, tampoco aparece en la hoja de vida oficial. Los catálogos públicos de la institución consultados por el medio no registran una oferta académica con ese nombre.

Bula también afirmó en su currículum que cursó un semestre en la John F. Kennedy School of Government de Harvard y que obtuvo formación técnica en Negociación Estratégica Sector Público. El certificado presentado ante Función Pública indica que asistió a un curso de cinco días, entre el 26 y el 30 de mayo de 1998.

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Tras las denuncias sobre una presunta falsedad en la entrega de títulos académicos del diplomático, el expresidente de la República Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para señalar que se debe investigar al alto funcionario.

El exjefe de Estado utilizó sus redes sociales para señalar que se debe investigar al alto funcionario - crédito @petrogustavo/X

“Ya estas cosas no son noticias porque se trataba de usar la información en Colombia en un sentido clasista, contrario al sentido de búsqueda de la verdad que ordena la constitución nacional (sic)”, expuso en su cuenta de X.

Sobre la posibilidad de excluir la Reforma Rural Integral, el exmandatario cuestionó la orientación de la política exterior respecto de la distribución de tierras entre campesinos.

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“El canciller de un narcogobierno pide que la riqueza de la mafia: que es la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos. Que la ONU y su Consejo de Seguridad no miren cómo se devuelve a los narcotraficantes sus bienes malhabidos desde el gobierno mismo”, publicó en su cuenta oficial de X.

El expresidente Gustavo Petro cuestionó la propuesta del Gobierno sobre la misión de verificación de la ONU - crédito @petrogustavo/X

Petro también aludió al pasado de Abelardo de la Espriella como litigante y sostuvo que desde la Casa de Nariño se reproducen prácticas que atribuyó a esa etapa profesional. “Lo que hacían con la oficina de abogados ahora lo hacen desde la oficina de la presidencia”, escribió.

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La Cancillería sostuvo que el ajuste propuesto ante el Consejo de Seguridad pretende hacer más efectivo el uso de los recursos internacionales mientras el Estado recupera la autoridad constitucional en las zonas afectadas por los grupos armados.

Cabe recordar que los ataques de Petro contra Bula se remontan a su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores. En sus redes sociales, el exjefe de Estado cuestionó de entrada el giro de la política exterior, que, a su juicio, apartará a Colombia de la defensa de la vida, la ciencia y la oposición al genocidio.

Con este extenso mensaje en X, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre el nombramiento de Omar Bula como ministro de Relaciones Exteriores designado - crédito @petrogustavo/X

A su vez, sostuvo que el nuevo rumbo implicará que el país deje de enfrentar la crisis climática desde la descarbonización y pase a una posición alineada con la negación científica.

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“Lo conocí cuando era yo estudiante universitario, y él del colegio, no aprendió mucho de los hermanos ni de su padre que hizo historia en un episodio de paz con el M-19, políticos de Sahagún como de la Espriella, espero que no hayan vecinos en Sahagún que lo conozcan y digan que era un niño malo, porque Abelardo sí tiene vecinas que dicen eso (sic)”, precisó Petro.