María Fernanda Carrascal radica ponencia negativa a proyecto que busca declarar que la vida inicia desde la fecundación

- crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal radicó ponencia negativa al Proyecto de Ley 053 de 2026 Cámara, iniciativa que busca establecer medidas para la protección de la vida humana desde la fecundación y fortalecer las acciones estatales de apoyo a la maternidad.

El documento fue presentado ante la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y propone que la corporación no continúe con el trámite de la iniciativa en los términos planteados.

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El título del proyecto señala que busca establecer “medidas para la protección de la vida humana desde la fecundación y el fortalecimiento de las acciones estatales de apoyo a la maternidad”.

Carrascal cuestionó públicamente el contenido de la propuesta y aseguró que, desde su interpretación, podría afectar los avances jurídicos alcanzados en materia de derechos reproductivos.

“Quieren vigilar nuestros embarazos y restringir nuestro derecho al aborto”, expresó la congresista al anunciar la presentación de su ponencia negativa.

Aborto . EFE/Mario Ruiz

Carrascal cuestiona definición de vida desde la fecundación

Uno de los principales reparos expresados por la representante tiene que ver con la intención de establecer legalmente que la vida humana comienza desde la fecundación.

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Según Carrascal, esa formulación podría entrar en tensión con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre interrupción voluntaria del embarazo.

“Declara por ley que la vida inicia con la fecundación, justo el criterio que la Corte Constitucional descartó”, señaló la representante en su pronunciamiento.

La congresista hizo referencia además a la Sentencia C-055, utilizada por ella como sustento para cuestionar los eventuales efectos jurídicos de la iniciativa.

Su interpretación corresponde a los argumentos expuestos en la ponencia negativa y deberá ser confrontada durante el trámite legislativo con las razones de los autores y defensores del proyecto.

Carrascal afirmó además que la iniciativa plantea una denominada “ruta de acompañamiento” para mujeres gestantes, aspecto que también cuestionó.

Según explicó, esa ruta contempla adecuaciones en protocolos de atención en salud y mecanismos de seguimiento estatal, especialmente sobre mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

“Es control. Lo conquistado por el movimiento feminista y la Sentencia C-055 no se negocia”, escribió la congresista.

Según Carrascal, esa formulación podría entrar en tensión con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre interrupción voluntaria del embarazo - crédito Colprensa

Ponencia plantea reparos constitucionales y de conveniencia

El documento radicado por Carrascal está estructurado en siete apartados, entre ellos antecedentes, objeto del proyecto, justificación de motivos, conflicto de intereses, consideraciones finales, proposición y referencias.

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Dentro de la justificación se incluyen específicamente consideraciones sobre la constitucionalidad y la conveniencia de la iniciativa, que sustentan la solicitud para que el proyecto no avance.

La representante cuestionó además que la política pública sobre maternidad pueda centrarse en aumentar mecanismos estatales de seguimiento sobre las mujeres embarazadas.

“Si de verdad les importa la maternidad, legislen sobre empleo, cuidado, vivienda y educación sexual, no sobre cómo debemos vivir nuestros embarazos”, afirmó.

Carrascal vinculó esta discusión con otras iniciativas que, según dijo, también se tramitan en el Congreso alrededor de los derechos reproductivos.

“Van por la Comisión Primera con un acto legislativo y por la Séptima con este proyecto. Que les quede claro: no vamos a retroceder ni a entregar nuestros derechos”, sostuvo.

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La radicación de una ponencia negativa no significa que el proyecto haya sido archivado. Corresponderá a la Comisión Séptima discutir la proposición presentada y decidir mediante votación si la iniciativa continúa su trámite legislativo.

El debate enfrentará así dos posiciones: la de los promotores del proyecto, que plantean fortalecer la protección de la vida desde la fecundación y el acompañamiento a la maternidad, y la de sectores como el representado por Carrascal, que advierten posibles efectos sobre los derechos reproductivos reconocidos por la jurisprudencia constitucional.