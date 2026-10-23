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Preparador físico colombiano explicó algunas de las razones de la lesión de Luis Díaz con el Bayern Múnich: el Mundial 2026 tiene incidencia

El equipo alemán informó que el extremo sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de Champions League ante Arsenal

Luis Díaz se lesionó con el Bayern Múnich, después de una temporada que incluyó juegos con la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito @luisdiaz19_/Instagram
Luis Díaz se lesionó con el Bayern Múnich, después de una temporada que incluyó juegos con la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito @luisdiaz19_/Instagram
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Martín Quintero, preparador físico colombiano, atribuyó la lesión de Luis Díaz con Bayern Múnich a un cuadro de sobrecarga que, según explicó, puede estar relacionado con la falta de descanso acumulada entre las temporadas de clubes y el Mundial 2026.

El experto analizó el caso en una entrevista con Blu Radio y advirtió que la exigencia física de los futbolistas de élite superó los márgenes habituales. Quintero sostuvo que el calendario posterior al Mundial 2026 dejó a muchos jugadores sin el tiempo necesario para recuperarse y acondicionarse antes de retomar las competencias con sus clubes.

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El preparador físico también recordó que, en anteriores Copas del Mundo, las selecciones contaban con períodos de preparación más amplios antes del torneo. En cambio, describió un escenario en el que los jugadores llegaron a Estados Unidos apenas unos días antes del inicio de la competencia, sin una pausa suficiente entre el cierre de sus respectivas temporadas y la concentración con sus países.

“Esa puede ser una de las causas más grandes que puede haber: el poco descanso que hubo entre los torneos que se estaban jugando antes del Mundial”, afirmó Quintero, y agregó: “Hoy por hoy llegaron los jugadores a Estados Unidos tres días, cuatro días antes de iniciar el Mundial y no hubo ningún tiempo de descanso, y menos de acondicionamiento físico para que ellos estuvieran en la mejor forma durante el Mundial”.

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El "Guajiro" venía arrastrando molestias musculares desde el partido ante RB Leipzig, el 17 de octubre de 2026-crédito Bayern Múnich
El "Guajiro" venía arrastrando molestias musculares desde el partido ante RB Leipzig, el 17 de octubre de 2026-crédito Bayern Múnich

La carga de partidos antes y después del Mundial

En su explicación, Quintero puso el foco en la cantidad de encuentros que afrontan los futbolistas que tienen protagonismo tanto en sus clubes como en las selecciones nacionales. Según indicó, un jugador de alto nivel que participa en un Mundial suele acumular una exigencia elevada durante todo el año, incluso antes de incorporarse a la concentración de su país.

El especialista señaló que esos jugadores deberían disputar entre 45 y 50 partidos por año, aunque sostuvo que varios llegaron al Mundial 2026 con cerca de 60 encuentros jugados. Esa diferencia, de acuerdo con su análisis, aumenta el riesgo de fatiga y reduce el margen de recuperación en medio de un torneo de máxima exigencia.

Quintero también vinculó esa carga con factores que exceden lo físico. “Vivir un Mundial, que es la máxima fiesta del fútbol mundial, causa estrés, causa poca concentración, el poco dormir”, expresó en Blu Radio. Además, mencionó que algunos futbolistas no tuvieron la posibilidad de compartir tiempo con sus familias durante la competencia.

Tras el campeonato, el problema continuó para quienes debieron regresar de inmediato a sus clubes para reanudar los torneos locales e internacionales. Para el preparador físico, esa sucesión de partidos, viajes y concentraciones condiciona el rendimiento y expone a los jugadores a lesiones musculares.

Luis Díaz tuvo que salir a los 22 minutos de haber ingresado para el Bayern Múnich en el duelo ante Arsenal - crédito Kai Pfaffenbach/Reuters
Luis Díaz tuvo que salir a los 22 minutos de haber ingresado para el Bayern Múnich en el duelo ante Arsenal - crédito Kai Pfaffenbach/Reuters

El caso de Luis Díaz y las decisiones durante un partido

Consultado específicamente por Luis Díaz, Quintero consideró que la responsabilidad por una lesión de este tipo es compartida. Explicó que el personal médico y de kinesiología puede advertir que un futbolista presenta una carga elevada o que sus fibras musculares están expuestas, pero también intervienen la percepción del jugador y las necesidades del equipo durante un encuentro.

“Es suerte de todos”, respondió al referirse al debate sobre las responsabilidades. “La parte médica sugiere que el jugador está con una carga muy alta, que sus fibras están propensas a tener alguna lesión. El mismo jugador dice: ‘Yo estoy bien’”.

El entrenador, añadió, debe tomar decisiones en función del desarrollo del partido. Quintero recordó que existen situaciones en las que se considera que un futbolista está en condiciones de jugar solo 15, 20 o 30 minutos, pero esa previsión puede modificarse si el resultado obliga a buscar una variante ofensiva.

En el caso de Díaz, el preparador físico señaló que existía extrañeza porque no inició el partido y que la explicación inicial apuntaba a una fatiga que aconsejaba dosificarlo. Sin embargo, sostuvo que el curso del encuentro llevó a que ingresara.

Quintero indicó que este tipo de lesiones suele aparecer en los músculos posteriores de las piernas y en los gemelos, zonas decisivas para movimientos de aceleración y frenado. “Normalmente es en los posteriores, en la parte de los gemelos, que son músculos de frenado, arrancar, frenar”, detalló. Según su análisis, los jugadores explosivos, como el guajiro, quedan especialmente expuestos cuando compiten con una carga acumulada y sin recuperación suficiente.

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