De la Espriella celebra compra de Presto por Nutresa y destaca que se preservarían 700 empleos

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

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El presidente Abelardo de la Espriella celebró la decisión del Grupo Nutresa de adquirir, a través de su filial IRCC S.A.S., los restaurantes Presto, operación que, según destacó el mandatario, permitiría preservar 700 empleos, equivalentes al 100 % de los puestos de trabajo de la cadena.

De la Espriella calificó el anuncio como una noticia positiva para el país y agradeció públicamente a Nutresa por avanzar en la adquisición de una marca tradicional del sector de comidas rápidas en Colombia.

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“Quiero expresar mi reconocimiento y profundo agradecimiento al Grupo Nutresa por su decisión de adquirir, a través de su filial IRCC S.A.S., los restaurantes Presto, una marca tradicional y querida por los colombianos”, manifestó.

El mandatario aseguró que la operación permitiría garantizar la continuidad del negocio y conservar sus marcas, una vez se cumplan las condiciones necesarias para concretar la transacción.

El mandatario aseguró que la operación permitiría garantizar la continuidad del negocio y conservar sus marcas, una vez se cumplan las condiciones necesarias para concretar la transacción. - crédito Mallplaza

Gobierno destaca preservación de 700 empleos

Uno de los puntos centrales del mensaje presidencial fue la conservación de los puestos de trabajo vinculados a Presto.

De la Espriella sostuvo que la operación permitiría mantener 700 empleos, lo que representaría la totalidad de la nómina de la empresa.

“Esta operación permitirá preservar 700 empleos, el 100 % de los puestos de trabajo, garantizar la continuidad del negocio y conservar sus marcas, una vez se cumplan las condiciones correspondientes”, señaló.

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El jefe de Estado presentó la adquisición como un ejemplo del papel que, a su juicio, puede desempeñar el sector privado en la protección del empleo y la continuidad de compañías con presencia histórica en el mercado colombiano.

“Gracias, Nutresa, por creer en Colombia, por proteger el empleo de 700 familias y por demostrar que nuestros empresarios son protagonistas fundamentales del desarrollo nacional”, agregó.

La información suministrada no detalla el valor de la operación, la fecha prevista para su cierre ni las condiciones específicas que deberán cumplirse antes de que la compra quede formalizada.

Tampoco se precisan eventuales cambios en la operación comercial de Presto, su estructura administrativa o la integración que tendría dentro de IRCC S.A.S.

Tampoco se precisan eventuales cambios en la operación comercial de Presto, su estructura administrativa o la integración que tendría dentro de IRCC S.A.S.

De la Espriella reafirma respaldo a empresarios

El presidente aprovechó el anuncio para reiterar la posición de su Gobierno frente a la inversión privada y la generación de empleo.

“En la Patria Milagro respaldamos a quienes invierten, generan empleo, crean riqueza y construyen futuro. Nuestro Gobierno será siempre un aliado de los empresarios que trabajan por la grandeza de Colombia”, afirmó.

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De la Espriella vinculó la operación con una de las líneas discursivas de su administración, centrada en fomentar la inversión privada y la continuidad empresarial.

“Así se construye país: salvando empresas, protegiendo empleos y generando oportunidades”, agregó.

El mandatario cerró su mensaje con referencias a la “Patria Milagro”, expresión utilizada por su Gobierno para identificar su proyecto político y económico.

La compra anunciada representa, según el mensaje presidencial, una salida que permitiría mantener en funcionamiento los restaurantes Presto y garantizar la continuidad de sus trabajadores.

Por ahora, la información disponible señala que la preservación de los 700 empleos y la continuidad de las marcas están sujetas al cumplimiento de las condiciones correspondientes para cerrar la operación.

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El mensaje presidencial se concentró en resaltar el impacto laboral de la adquisición y en presentar la decisión de Nutresa como una muestra de confianza empresarial en Colombia.