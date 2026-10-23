Colombia

Asocajas alerta por deuda de $3,5 billones en salud y propone revisar subsidios para trabajadores

La asociación aseguró que $2,8 billones corresponden a cartera vencida y planteó cambios en la focalización de ayudas. También estima que las cajas podrían destinar hasta $500.000 millones a afectados por el terremoto

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La asociación aseguró que $2,8 billones corresponden a cartera vencida y planteó cambios en la focalización de ayudas. También estima que las cajas podrían destinar hasta $500.000 millones a afectados por el terremoto - crédito Asocajas
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La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) alertó que las deudas del sistema de salud con prestadores, EPS y gestores farmacéuticos ascienden a $3,5 billones, de los cuales $2,8 billones corresponden a cartera vencida.

La advertencia fue realizada por Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, durante el primer día del Congreso Nacional de la organización, donde también planteó la necesidad de revisar la focalización de los subsidios entregados por las cajas de compensación.

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Según informó Blu Radio, Asocajas trabaja con los ministerios de Salud y Hacienda en la búsqueda de alternativas para atender esas obligaciones sin presionar aún más los recursos presupuestales disponibles.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, reconoció que las obligaciones con las cajas hacen parte de la deuda general que enfrenta el sistema y que también involucra a aseguradores y prestadores.

Lo que hemos planteado es esa senda de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación y de la revisión de lo que ha sido la financiación en los últimos años”, señaló Vesga.

La ministra agregó que el Gobierno busca mecanismos que permitan distribuir el esfuerzo financiero entre los distintos actores involucrados.

En Colombia, las microempresas representan el 98 % de las unidades económicas activas, pero aportan menos de una cuarta parte de los recursos al Sistema de Compensación Familiar, según indicó Adriana Guillén Arango presidenta de Asocajas - crédito Adriana Guillén Arango/LinkedIn
Adriana Guillén - crédito Adriana Guillén Arango/LinkedIn

Asocajas propone revisar quiénes reciben los subsidios

Otro de los asuntos planteados durante el encuentro fue la necesidad de revisar la forma como se distribuyen los subsidios de las cajas de compensación.

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Guillén explicó que el incremento del 23 % del salario mínimo modificó las categorías de afiliación y produjo cambios en la población que puede acceder a determinados beneficios.

Según las cifras presentadas, la categoría B pasó de aproximadamente 350.000 personas a 126.000, mientras aumentó el número de afiliados ubicados en la categoría A.

La dirigente sostuvo que estos movimientos hacen necesario analizar si los subsidios continúan llegando a quienes tienen menores ingresos.

Queremos plantear cómo refocalizar esos subsidios para que lleguen realmente a los trabajadores de menores ingresos”, afirmó.

Asocajas también propuso revisar la distribución de la cuota monetaria para adaptarla a los cambios en la composición de las familias colombianas.

De acuerdo con Guillén, la proporción de hogares biparentales con hijos pasó de 57 % en 2015 a 47 %, mientras aumentaron los hogares monoparentales y las familias sin hijos.

Por esa razón, planteó que una mayor proporción de los beneficios pueda dirigirse a adultos mayores y que eventualmente exista concurrencia con el programa Colombia Mayor, con el objetivo de mejorar los ingresos de esa población.

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta $500.000 millones para afectados por el terremoto

Asocajas también presentó un balance de los recursos que podrían destinarse para atender a las personas afectadas por el terremoto.

Guillén señaló que las cajas cuentan inicialmente con $350.000 millones provenientes de sus fondos para apoyar reconstrucción y reparación de viviendas, adquisición de inmuebles y subsidios de arrendamiento.

Sin embargo, estimó que el monto total que podría movilizarse para atender la emergencia llegaría hasta $500.000 millones.

Estos recursos podrían combinarse con otras ayudas entregadas por el Estado o por donantes, siempre que los beneficiarios cumplan los requisitos establecidos.

La dirigente explicó además que quienes hayan perdido su empleo pueden acudir al mecanismo de protección al cesante y, una vez agotado ese beneficio, podrían acceder a un auxilio extraordinario de $800.000, sujeto al cumplimiento de las condiciones.

Ese auxilio no podrá acumularse con el subsidio al cesante.

Asocajas señaló que estas medidas buscan acompañar la recuperación de las zonas afectadas y respaldar a los trabajadores mientras se recuperan las actividades económicas, al tiempo que el sector enfrenta el reto de resolver la elevada cartera pendiente del sistema de salud.

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