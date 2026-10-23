De la Espriella anuncia 350 bonos de vivienda en Cali y $4.600 millones para pequeños negocios tras terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunciaron un nuevo paquete de ayudas para las familias y comerciantes afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que incluye 350 soluciones habitacionales y recursos para la reactivación de pequeños negocios.. REUTERS/Jair F. Coll

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El presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunciaron un nuevo paquete de ayudas para las familias y comerciantes afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que incluye 350 soluciones habitacionales y recursos para la reactivación de pequeños negocios.

El anuncio se produjo durante una visita del mandatario a Cali, en una jornada que también incluyó el inicio de la demolición del edificio Arábico, una estructura que perteneció al fallecido narcotraficante Hélmer ‘Pacho’ Herrera, uno de los líderes del cartel de Cali.

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Según informó El Tiempo, el inmueble está ubicado en la calle 5 con carrera 66, en el barrio El Limonar, y actualmente se encuentra bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La edificación resultó gravemente afectada por el terremoto y presentaba fallas estructurales que representaban un riesgo para peatones y para la movilidad del sector.

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. EFE/Mario Caicedo

Cali avanza en demolición de edificios afectados

Durante la jornada, Eder informó que las autoridades han priorizado inicialmente 76 edificaciones para demolición debido a daños considerados irreparables.

De ese grupo, tres edificios ya fueron demolidos completamente, 11 se encuentran en proceso de derribo y otros 63 permanecen pendientes de intervención progresiva.

Las autoridades calculan que, conforme avancen las inspecciones técnicas, la cifra total de inmuebles que deberán ser demolidos podría aumentar a entre 150 y 200 construcciones.

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Paralelamente, el Distrito y el Gobierno Nacional anunciaron ayudas para las familias que perdieron sus viviendas o cuyos inmuebles quedaron afectados por el sismo.

A través del Fondo Cali Somos Todos, la Alcaldía anunció inicialmente $10.000 millones para entregar 200 bonos destinados a facilitar la cuota inicial o la compra de vivienda nueva.

El Gobierno Nacional, por medio del Fondo Milagro, anunció otros 150 bonos por $157 millones cada uno, orientados a compra de vivienda y mejoramiento de hogares con afectaciones parciales.

Sin embargo, la información suministrada presenta una inconsistencia sobre el monto de los bonos distritales. Mientras inicialmente se indica que los $10.000 millones financiarán 200 ayudas de $50 millones cada una, posteriormente se atribuye al alcalde Eder una declaración según la cual serían 200 bonos de $150 millones. Ese segundo valor requeriría $30.000 millones, por lo que los datos no coinciden y deberán ser aclarados por la administración.

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Las autoridades calculan que, conforme avancen las inspecciones técnicas, la cifra total de inmuebles que deberán ser demolidos podría aumentar a entre 150 y 200 construcciones.- crédito @alejoeder/X

Ayudas para 1.200 negocios afectados

El paquete de recuperación también contempla recursos destinados a comerciantes y pequeños establecimientos que perdieron ingresos o quedaron paralizados después del terremoto.

La Alcaldía de Cali anunció $7.300 millones mediante el Fondo Cali Somos Todos para apoyar la reactivación de negocios afectados.

Por su parte, De la Espriella anunció $4.600 millones adicionales para entregar 920 ayudas de $5 millones a pequeños comerciantes, tiendas de barrio, mercaditos y otras actividades productivas de Cali y del Valle del Cauca.

“Estas familias no solamente perdieron su vivienda o vieron cómo resultaba afectada, sino que también perdieron su manera de ganarse la vida”, afirmó el mandatario.

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De la Espriella sostuvo que los recursos buscan permitir que pequeños negocios retomen actividades mientras avanza la reconstrucción.

En conjunto, la estrategia anunciada contempla apoyos económicos para cerca de 1.200 establecimientos, con ayudas que, dependiendo de las condiciones establecidas, podrían ser de $5 millones, $10 millones o $20 millones.

La jornada dejó así dos frentes de recuperación: la demolición progresiva de estructuras que representan riesgos tras el terremoto y la entrega de recursos para vivienda y reactivación económica.