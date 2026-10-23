Angustia en Popayán tras la desaparición de un estudiante de 16 años cuando iba al colegio: familia teme que lo hayan reclutado

El estudiante Jimmy Tosne desapareció el viernes 16 de octubre cuando se dirigía a su colegio en Popayán - crédito Fiscalia - captura de video Noticias RCN

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La desaparición de Jimmy Fernando Tosne Vidal, estudiante de 16 años, mantiene en alerta a familiares, docentes y compañeros de la Institución Educativa Gabriela Mistral de Popayán. El adolescente salió el viernes 16 de octubre de 2026 desde una zona rural para asistir a clases, pero nunca llegó al colegio. Desde entonces, las autoridades buscan establecer qué ocurrió durante el último tramo de su recorrido habitual.

La comunidad educativa realizó una velatón la noche del miércoles 21 de octubre para pedir por su regreso y exigir avances en las labores de búsqueda. Compañeros del alumno acudieron con el uniforme de la institución, velas, carteles y banderas del colegio y de Colombia.

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Una pancarta con la fotografía del joven resumió el pedido de sus compañeros: “La comunidad gabrielista te espera pronto”. En otros mensajes, familiares y allegados expresaron su deseo de que pueda volver a casa sano y salvo.

El estudiante salió de la vereda El Paraíso y no llegó a clases

De acuerdo con la información conocida por la familia y la comunidad educativa, Jimmy Tosne inició su trayecto desde la vereda El Paraíso, cerca del casco urbano de Popayán. El adolescente se movilizó inicialmente en una motocicleta y luego continuó a pie hacia el colegio.

Las autoridades locales aún no confirman que la desaparición del estudiante esté vinculada con estructuras armadas ilegales - crédito Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con Noticias RCN, imágenes de cámaras de seguridad lo muestran alrededor de las 7:00 a. m. como parrillero de una motocicleta junto a otras dos personas. El recorrido habría comenzado en El Paraíso y continuado hasta el sector conocido como Mi Vaquita.

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Además, según los datos difundidos por El País de Cali, el menor descendió allí del vehículo y siguió su recorrido con el uniforme escolar y una maleta en la espalda. Debía atravesar el sector del Puente Viejo para llegar a la institución, una ruta que, de acuerdo con los testimonios recogidos, utilizaba con frecuencia.

Sin embargo, el adolescente no ingresó a las aulas y desde ese momento no hay información confirmada sobre su ubicación. La ausencia encendió las alarmas entre sus familiares, que solicitaron apoyo para ubicarlo.

En las piezas gráficas difundidas para contribuir a su búsqueda, Jimmy fue descrito como un joven de tez morena, ojos oscuros y cabello corto negro. La familia pidió que cualquier dato que pueda ayudar a establecer su paradero sea entregado a las autoridades.

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La familia teme un posible reclutamiento, pero no hay confirmación oficial

La comunidad de la Institución Educativa Gabriela Mistral realizó una velatón para exigir celeridad en la búsqueda - crédito Cauca Noticias / Facebook

Andrea Gutiérrez, prima del estudiante, expresó en declaraciones recogidas por Noticias RCN que la familia no descarta un posible reclutamiento de menores por parte de grupos armados con presencia en la región.

“Estamos a la espera”, afirmó la mujer al referirse a la incertidumbre que atraviesa la familia. Por ahora, esa posibilidad forma parte de las hipótesis planteadas por el entorno del adolescente, pero las autoridades no han confirmado que la desaparición esté relacionada con un caso de reclutamiento forzado.

El contexto del departamento del Cauca incrementa la preocupación, debido a que la Defensoría del Pueblo registró 14 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Cauca entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026. Las cifras muestran los riesgos que enfrentan menores de edad en territorios afectados por la presencia de estructuras armadas ilegales.

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La situación también generó inquietud en Popayán por un procedimiento reciente de las autoridades. Según información publicada por El País de Cali, la Policía capturó a un joven de 19 años señalado de intentar trasladar a dos adolescentes, a quienes les habría ofrecido dinero, armas y otros beneficios para que ingresaran a una estructura armada.

Ese hecho es independiente de la búsqueda de Jimmy Tosne y no existe información pública que permita vincular ambos casos. Aun así, el episodio volvió a poner en discusión los mecanismos de prevención y protección para niños, niñas y adolescentes en la capital caucana.

La comunidad educativa pidió acelerar las búsquedas

La comunidad de la Institución Educativa Gabriela Mistral realizó una velatón para exigir celeridad en la búsqueda - crédito @HoyNoticias2 / X

La velatón organizada por la Institución Educativa Gabriela Mistral reunió a profesores, alumnos, familiares y conocidos del joven. Los asistentes encendieron velas y expusieron mensajes para pedir por la vida del estudiante y acompañar a sus seres queridos.

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La desaparición de Jimmy Tosne tiene a la comunidad educativa a la espera de respuestas sobre lo sucedido. Mientras avanzan las diligencias, sus familiares y compañeros mantienen el llamado para que se intensifiquen las acciones que permitan encontrarlo.