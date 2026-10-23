Video | Cámara trampa captó a un Puma concolor, la segunda especie de felino más grande del continente americano, en una reserva ubicada en Tolima

El Puma concolor tiene cuerpo musculoso y esbelto, cabeza pequeña y orejas redondeadas - crédito @ProAvesColombia/X

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La Fundación ProAves, que se dedica a la protección de la biodiversidad de Colombia en 27 reservas naturales y a la conservación de aves, mamíferos y anfibios con educación y acción comunitaria, informó que en una de sus reservas se avistó a un Puma concolor.

“Una cámara trampa registró un puma (Puma concolor) en la Reserva ProAves Loro Fuertesi. El monitoreo de fauna genera información clave para conocer las especies que habitan nuestras reservas y fortalecer las acciones para su conservación”, indicó la fundación en una publicación en X.

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Se trata del segundo felino más grande del continente americano, según informó en su sitio web la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Fue visto en la Reserva ProAves Loro Fuertesi, que está ubicada en el flanco oriental de la cordillera central colombiana, en la vereda Potosí Alto, en el municipio de Cajamarca, Tolima.

El Puma Concolor es el segundo felino más grande del continente americano, según la Corporación Autónoma Regional del Tolima - crédito Corporación Autónoma Regional del Tolima/Sitio web oficial

De acuerdo con la Fundación ProAves, esa reserva fue creada en junio de 2010 y su ecosistema se conforma por el bosque andino, el altoandino y el páramo. Su temperatura es de 10 °C, aproximadamente; el clima es de alta nubosidad y el rango altitudinal va desde los 2.750 metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m.) hasta los 3.600 m. s. n. m.

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El puma concolor: sus características

De acuerdo con Cortolima, el Puma concolor, también llamado león de montaña o pantera, es un mamífero nativo de América perteneciente a la familia Felidae. Tiene cuerpo musculoso y esbelto, cabeza pequeña y orejas redondeadas. Su pelaje es corto y varía en sus colores: puede ser café amarillento o marrón oscuro y no presenta manchas.

Sus extremidades son largas y delgadas, y poseen garras retráctiles de gran fuerza. Estas características físicas le permiten moverse con agilidad, trepar árboles para descansar, ocultar presas o resguardarse de cazadores. También puede saltar hasta 12 metros y nadar con facilidad.

El puma concolor es una especie felina que se encuentra a lo largo del continente americano, desde Canadá hasta Argentina, incluida Colombia - crédito @Arleymsarmiento/X

Es un felino que se caracteriza por su capacidad de adaptación. Según indica en su página web oficial, esto le permite vivir en climas tropicales y húmedos, desiertos, bosques secos y zonas de páramo —como los ecosistemas que conforman la Reserva ProAves Loro Fuertesi— situadas incluso a 5.800 metros sobre el nivel del mar. Esa versatilidad lo convierte en el mamífero terrestre silvestre con mayor capacidad para ocupar distintas regiones geográficas.

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El puma marca los caminos de su territorio al arañar el suelo o los troncos caídos y al orinar, lo cual indica que es territorialista. Según la corporación, suele recorrer esas rutas en soledad, salvo durante el cortejo o cuando las hembras permanecen junto a sus crías.

Su alimentación se basa básicamente en mamíferos medianos como venados, conejos, armadillos y cusumbos, además de ratas, ratones, aves y algunos reptiles. Los ataques al ganado y a animales domésticos ocurren cuando su territorio se reduce o se deteriora, o cuando escasean sus presas naturales.

Un hábitat amenazado

La deforestación en Colombia ha afectado el ecosistema del Puma Concolor - crédito Handout/Reuters

De acuerdo con Cortolima, el felino puede encontrarse en Canadá, en los Andes de América del Sur y en Chile. En Colombia, se ha reportado su presencia en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Chocó, Magdalena, Meta, Putumayo, Vaupés, Vichada y algunas zonas del departamento de Tolima.

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Sin embargo, según la corporación, pese a esa amplitud geográfica, la especie solo está protegida dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Es por eso que, a escala nacional y global, figura en la categoría Casi Amenazada, identificada como NT.

Los ecosistemas en los que vive el Puma concolor se han deteriorado debido a varios factores, entre ellos, la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la explotación del suelo y del agua, la cacería, el tráfico ilegal de fauna y la deforestación provocada por la tala indiscriminada y la quema de bosques.