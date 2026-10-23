Fiscalía incautó seis celulares para buscar pruebas de irregularidades en las campañas de Cepeda y Carolina Corcho

Incautación de teléfonos móviles por la Fiscalía junto en medio de la investigación en contra de Iván Cepeda y Carolina Corcho - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía incautó seis celulares en Bogotá y Barranquilla dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía.

La entidad busca establecer el origen de los recursos entregados por empresas y particulares para contratar bienes y servicios destinados a esas campañas.

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“En cumplimiento de una orden de policía judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, previa autorización de un juez con función de control de garantías, servidores de la Policía Nacional - Dijín realizaron diligencias de registro personal a seis ciudadanos en Bogotá y Barranquilla (Atlántico), que permitieron incautar seis teléfonos celulares”, informó la Fiscalía.

El organismo analizará los dispositivos y recogerá declaraciones de las personas relacionadas con el expediente para determinar si existen responsabilidades penales.

La actuación podría derivar en imputaciones o solicitudes de medidas de aseguramiento, según los resultados de la recolección de pruebas.

La Fiscalía incautó seis celulares en Bogotá y Barranquilla dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó Caracol Radio, una de las operaciones que está bajo revisión corresponde a un aporte en especie por cerca de $609 millones que la campaña de Iván Cepeda registró a nombre de Samat Publicidad S.A.S. En los reportes también aparece un aporte cercano a $116 millones atribuido a Javier Antonio Pérez Páez, representante de esa compañía.

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En el caso de Carolina Corcho, los informes financieros incluyeron créditos por alrededor de $723 millones asociados con Custeau Chefcito Sigi M.I. J.V., empresa relacionada con el sector de comidas preparadas. La capacidad financiera de la sociedad para respaldar ese monto despertó dudas.

Las inquietudes se originaron por aparentes diferencias entre las actividades económicas de las compañías y las cifras declaradas para financiar las campañas. No obstante, esos elementos no constituyen por sí mismos prueba de que se hayan usado empresas fachada ni de que los recursos tengan origen ilegal.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió en septiembre de 2026 una indagación previa contra Cepeda para verificar posibles anomalías en la financiación de la consulta. Mientras tanto, la Fiscalía realiza diligencias para identificar a los aportantes, establecer el origen del dinero y revisar los soportes contables de los créditos, servicios de publicidad y demás movimientos incluidos en los reportes.

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Iván Cepeda y Carolina Corcho aparecen retratados en una ilustración junto a billetes de pesos colombianos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iván Cepeda no reportó un solo peso gastado por su campaña en actos masivos

La campaña presidencial de Iván Cepeda reportó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ingresos por $15.000 millones, obtenidos mediante tres créditos de la cooperativa Confiar, y gastos por $1.931 millones. La mayor parte de los recursos se destinó a propaganda electoral, con $1.405 millones, mientras que la logística recibió $387 millones y los gastos operativos sumaron $75 millones.

El informe no registra pagos asociados a eventos públicos, pese a que Cepeda afirmó haber realizado 106 actos multitudinarios, con una asistencia total superior a medio millón de personas: “Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios”. Esta diferencia generó cuestionamientos sobre la correspondencia entre la actividad pública de la campaña y los datos consignados ante el CNE.

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El texto también retoma las dudas sobre las cuentas de la consulta interna de 2025. Una investigación señaló que $609 millones reportados como gastos aparecían vinculados a una empresa de publicidad y que otro aporte fue atribuido a una persona que negó haber entregado dinero.

Todos los gastos operativos y administrativos de la campaña de Cepeda suman 75 millones de pesos, utilizados únicamente para honorarios profesionales y estrategias digitales - crédito @SebastianNohra/X

Aunque Cepeda sostuvo que se trataba de cuentas por pagar y préstamos, los registros oficiales los identificaron como donaciones o contribuciones, lo que abrió nuevas controversias sobre el origen y la naturaleza de esos recursos.

Por ahora, las actuaciones se encuentran en una etapa de verificación. El análisis de los equipos incautados, las declaraciones y la documentación financiera permitirá establecer si los reportes entregados a las autoridades reflejan de forma completa y precisa la financiación y los gastos de las campañas.

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