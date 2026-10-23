Así fue la “trampa” que agentes de la DEA, la Fiscalía y el Ejército le pusieron a siete criminales pedidos en extradición por EE. UU.

Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o "Gallo" es señalado de ser el cabecilla de la red criminal dedicada al narcotráfico - crédito Fiscalía

Guardar

La entrega controlada de 87 paquetes de clorhidrato de cocaína y operaciones con dinero por cerca de USD 676.838 hicieron parte de la estrategia que permitió la captura de siete personas requeridas en extradición por una corte de Estados Unidos.

La operación, denominada Castillo, contó con la participación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalan que las diligencias estaban dirigidas contra una estructura dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con la información conocida por Semana, las técnicas especiales de investigación permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización y fortalecer los elementos probatorios contra ellos.

Las operaciones incluyeron la recepción de cargamentos de droga entregados por miembros de la misma red criminal.

“Estas actuaciones permitieron fortalecer el acervo probatorio, avanzar en la identificación de los principales integrantes de la estructura y contribuir a su desarticulación”, indicaron fuentes del proceso.

Las autoridades realizaron entregas de dinero y droga durante la investigación

Las entregas controladas son una técnica de investigación que permite a las autoridades seguir operaciones vinculadas con actividades ilegales bajo vigilancia, con el objetivo de identificar a los responsables, establecer rutas, documentar contactos y recolectar elementos para un proceso judicial.

PUBLICIDAD

En este caso, los investigadores habrían usado esos procedimientos para ubicar a los principales integrantes de la red y definir sus funciones dentro de la presunta organización dedicada al tráfico de drogas.

Los siete capturados son requeridos por una corte de Puerto Rico, y fueron identificados como:

Guillermo Carpio Cárdenas .

Nizar Hachem Sawan .

Andrés Mauricio Guarnizo Vaca .

Danilo Andrés Hernández Junco .

Jhon Jairo Torres Peláez .

Juan Daniel Arenas Uribe .

Alex Alberto Castillo Gómez.

Según el Ejército, los siete son solicitados por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas ilícitas.

La cooperación entre Colombia y Estados Unidos permitió avanzar en el caso

La participación de la DEA se dio como parte de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos contra las redes de narcotráfico transnacional.

Las autoridades buscan determinar el alcance de la estructura, sus posibles rutas de envío, sus fuentes de financiación y los contactos que habría tenido fuera del país.

PUBLICIDAD