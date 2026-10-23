Sindicato de la Cancillería reclamó al gobierno de Abelardo de la Espriella por crisis en los consulados: “La atención no se mejora con discursos”

El sindicato identificó problemas de personal en los consulados de Chicago, Orlando, Barcelona, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Newark, Houston, Caracas, Londres y Sídney, entre otras ciudades - crédito Cancillería Colombia

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La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) reclamó al Gobierno nacional por la falta de personal en los consulados colombianos y advirtió que esta situación afecta la capacidad de atención a los connacionales que viven fuera del país.

En un comunicado divulgado el 23 de octubre de 2026, la organización respaldó las exigencias ciudadanas para mejorar los servicios consulares, pero cuestionó que se responsabilice a los funcionarios por las dificultades que enfrentan estas oficinas sin tener en cuenta la insuficiencia de las plantas de personal.

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El sindicato señaló que, durante los últimos años, aumentaron la población colombiana residente en el exterior y la demanda de trámites y servicios consulares, sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores fortaleciera proporcionalmente el número de funcionarios encargados de atenderlos.

Según Unidiplo, numerosos consulados deben responder simultáneamente por trámites administrativos, solicitudes de asistencia, emergencias y atención a connacionales en condiciones de vulnerabilidad. Estas responsabilidades se acumulan en oficinas que, de acuerdo con la organización, no cuentan con suficientes trabajadores para garantizar la continuidad y oportunidad del servicio.

“La atención consular no mejora debilitando la capacidad humana en los consulados”, sostuvo el sindicato en el encabezado de su pronunciamiento, en el que pidió revisar las decisiones administrativas relacionadas con la desvinculación de auxiliares y la falta de provisión de los cargos vacantes.

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Unidiplo señala consulados con falta de personal

Unidiplo aseguró que las desvinculaciones de auxiliares administrativos, cuyos cargos no han sido reemplazados, han profundizado las dificultades operativas en distintas oficinas consulares - crédito Unidiplo

En su comunicado, la organización identificó situaciones especialmente críticas en los consulados colombianos de Chicago, Orlando, Barcelona, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Newark, Houston, Caracas, Londres y Sídney, entre otras ciudades.

De acuerdo con el sindicato, en varias de estas oficinas la insuficiencia de funcionarios compromete la capacidad para atender a los ciudadanos y mantener la continuidad de los servicios. La organización agregó que las recientes decisiones de retiro de auxiliares administrativos han profundizado el problema porque, según su denuncia, las personas desvinculadas no han sido reemplazadas.

Unidiplo cuestionó la diferencia entre los anuncios institucionales sobre el mejoramiento de la atención consular y las decisiones que, a su juicio, reducen la capacidad operativa de las oficinas encargadas de prestar estos servicios. “No se puede exigir más citas, menores tiempos de espera y mejores servicios mientras se retira al personal que debe atender a los ciudadanos, sin garantizar reemplazos oportunos ni una transición adecuada”, indicó la organización.

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El sindicato sostuvo que mejorar la atención requiere personal suficiente, planeación, recursos y decisiones administrativas que permitan responder a la demanda de los usuarios. Por esta razón, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores adoptar medidas para cubrir las vacantes y evitar interrupciones en la prestación de los servicios.

“La atención consular no se mejora con discursos, señalamientos ni trasladando la responsabilidad a quienes trabajan diariamente para mantener funcionando las oficinas consulares. Se mejora con personal suficiente, planeación, recursos y decisiones administrativas responsables”, expresó Unidiplo.

La organización reiteró que comparte las exigencias ciudadanas para contar con mejores consulados, pero pidió que el Gobierno asuma su responsabilidad institucional y adopte soluciones que respondan a las necesidades de personal.

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Los reclamos al gobierno de Abelardo de la Espriella

El sindicato cuestionó que la Cancillería, liderado por Omar Bula, anuncie mejoras en la atención consular mientras adopta decisiones que, según la organización, reducen la capacidad de respuesta de las oficinas encargadas de atender a los ciudadanos - crédito Cancillería de Colombia

El reclamo sindical se remonta a enero de 2026, cuando, según la información suministrada por la organización, cerca de un centenar de auxiliares administrativos fueron declarados insubsistentes en consulados, misiones diplomáticas y la sede de la Cancillería en Bogotá.

Las desvinculaciones ocurrieron durante la administración de Rosa Villavicencio, pocos días antes de que comenzara a regir la Ley de Garantías, en el gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, Unidiplo solicitó un plan de contingencia para atender las consecuencias de las salidas, pero, según el sindicato, esa propuesta nunca se presentó.

Ahora, la organización dirige sus exigencias a la administración de De la Espriella y sostiene que las vacantes continúan sin resolverse. Su principal petición es que el ministerio formule un plan inmediato para fortalecer las plantas de personal consular y garantice la provisión oportuna de los cargos necesarios.

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El comunicado coincide con la expedición de cuatro decretos relacionados con consulados honorarios en Benín, Bulgaria, Chipre e Italia. Las disposiciones, firmadas el 21 y el 22 de octubre, suprimieron dos oficinas y retiraron a dos cónsules honorarios, según la información aportada.

Unidiplo también cuestionó designaciones realizadas por el actual Gobierno en embajadas y consulados, mientras reiteró que la prioridad debe ser garantizar el personal necesario para atender a los colombianos en el exterior - crédito Unidiplo

En otro frente, el sindicato informó que el 13 de octubre presentó ante la Contraloría una queja de responsabilidad fiscal contra cuatro excancilleres y seis exdirectores de Talento Humano por nombramientos provisionales de personas ajenas a la carrera diplomática, pese a que, según la organización, había funcionarios de carrera disponibles.

Unidiplo aseguró que entre 2022 y 2026 se presentaron más de 200 demandas contra esos nombramientos y que la mayoría terminó en anulaciones. También cuestionó varias designaciones del actual Gobierno en embajadas y consulados.

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Al cierre de su pronunciamiento, la organización exigió soluciones estructurales para garantizar la continuidad de la atención consular y pidió al Gobierno fortalecer las plantas de personal y cubrir las vacantes pendientes.