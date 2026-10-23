Condenaron a más de 28 años de prisión a los hermanos que secuestraron y le hicieron el paso millonario a Diana Ospina en Bogotá

La víctima, Diana Ospina, fue retenida ilegalmente el 22 de febrero de 2026 y despojada de cerca de 40 millones de pesos - crédito Mebog/Fiscalía General de la Nación

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Un juez penal especializado condenó a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez a una pena privativa de la libertad de 28 años y 6 meses por haber secuestrado a la ciudadana Diana Ospina en Bogotá y haber hurtado sus pertenencias. Fueron hallados responsables de los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

Los hechos se presentaron el 22 de febrero de 2026, durante la madrugada, cuando la víctima salió de un establecimiento nocturno donde había estado departiendo (Theatron), ubicado en la localidad de Chapinero. La mujer decidió tomar un taxi en la calle, debido a que no fue posible acceder a un servicio de transporte mediante una aplicación en el celular.

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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Juan Pablo Gómez Cardozo conducía el vehículo que abordó la víctima. El hombre decidió detenerse cerca de la residencia de la ciudadana y allí permitió que su hermano y otro hombre subieran al taxi.

“Los dos la sometieron mediante agresiones físicas y verbales, y se apoderaron de sus pertenencias. Posteriormente, la trasladaron a un inmueble donde permaneció retenida cerca de 40 horas”, precisó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

Los dos presuntos implicados en el “paseo millonario” de Diana Ospina fueron detenidos en Bogotá y aceptaron su responsabilidad en los hechos - crédito Fiscalía

Durante el tiempo en el que la víctima estuvo secuestrada, los sujetos le exigieron que les entregara las claves bancarias y la obligaron a realizar transferencias por $40 millones, aproximadamente. Luego de hurtar sus pertenencias y su dinero, los ahora condenados liberaron a la ciudadana al día siguiente (23 de febrero), en inmediaciones de la vía a Choachí (Cundinamarca).

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Así las cosas, los hermanos Gómez Cardozo deberán pagar una multa de 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión se basó en las pruebas y argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación.

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