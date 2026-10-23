Reportaron ataque con dron contra una embarcación de la Armada en Cauca: un infante de Marina murió y cuatro uniformados resultaron heridos

El ataque con explosivos lanzados desde un dron dejó un infante de Marina muerto y cuatro uniformados heridos, que fueron trasladados vía aérea a Cali para recibir atención médica - crédito @NOTICIASEDL/X

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El 23 de octubre de 2026 se reportó un nuevo ataque contra la fuerza pública en el departamento del Cauca. Una embarcación (elemento de operaciones fluviales) del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N° 42 de la Armada Nacional de Colombia fue blanco de un ataque con explosivos, lanzados desde un dron.

Los hechos se presentaron en un puesto de control fluvial sobre el río Guapi, ubicado en el sector de Bonanza, municipio de Guapi.

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De acuerdo con información revelada por la Brigada de Infantería de Marina N° 4 de la Fuerza Naval del Pacífico de la Armada, el ataque dejó a un infante de Marina muerto y a cuatro uniformados más heridos. Los hechos fueron atribuidos a integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) estructura 30 Jhonier Toro Arenas, del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

Las personas heridas recibieron primeros auxilios en el lugar y, posteriormente, fueron trasladadas en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para ser atendidas en un centro médico de alta complejidad de Cali, Valle del Cauca. Su estado de salud sigue siendo desconocido.

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El ataque con dron en Cauca fue atribuido a integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Estructura 30 Jhonier Toro Arenas, del Bloque Occidental Jacobo Arenas - crédito Luisa González/Reuters

El infante de Marina profesional que falleció en el sitio del ataque fue identificado como Edwin Andrés Vargas Londoño, de 23 años. El joven completaba un año de servicio en la institución naval, según la comunicación oficial.

Por otro lado, los uniformados heridos (tres infantes de Marina profesionales y un suboficial) son Yesi Angulo Angulo, Juan Nicolás Hernández Cruz, Camilo Sebastián Fuertes Chalama y Yeider David Ruiz Lozano, de acuerdo con El Tiempo.

En el comunicado, la institución expresó su solidaridad con los allegados del infante de Marina fallecido en el ataque. “La institución naval expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros del Infante de Marina Profesional Edwin Andrés Vargas Londoño (Q.E.P.D.), a quienes brinda el respectivo acompañamiento multidisciplinario”, precisó.

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De igual manera, rechazó los hechos de violencia que se presentaron en Guapi e indicó que las autoridades continuarán garantizando la seguridad de la ciudadanía en el Pacífico.

La Fuerza Naval del Pacífico entregó detalles del ataque a una embarcación de la Armada en Cauca - crédito @FNP_ArmadaCol/X

“Esta institución rechaza categóricamente este ataque terrorista, el cual vulnera flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, e interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente. Asimismo, reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones que permitan mantener la seguridad y la estabilidad en el litoral Pacífico colombiano, en estricto cumplimiento de su misión constitucional”, añadió.

Soldado fue asesinado en Santa Marta

El mismo 23 de octubre, el Comando de la Segunda Brigada, unidad orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, informó sobre otro ataque que dejó a un uniformado muerto en Colombia. Según indicó, en el corregimiento de Guachaca del municipio de Santa Marta, tropas del Batallón de Montaña Nº 6 fueron objeto de un ataque mediante ráfagas de fusil y ametralladora mientras llevaban a cabo operaciones militares “orientadas a fortalecer la seguridad y la protección de las comunidades en la región”.

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Detrás del ataque estarían integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Como resultado, un soldado profesional murió y otro fue herido.

La Primera División del Ejército Nacional informó que tropas del Batallón de Montaña N.º 6 fueron objeto de un ataque mediante ráfagas de fusil y ametralladora - crédito @Ejercito_Div1/X

“Como resultado de este atentado terrorista, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional Ropero Lozano Brajhan Daniel. Así mismo, resultó herido el soldado profesional Gracia Carrascal Daniel, quien de inmediato recibió atención por parte de los enfermeros de combate y fue trasladado a un centro hospitalario de Santa Marta, para su atención”, detalló el Comando de la Segunda Brigada.

El Ministerio de Defensa se pronunció sobre estos hechos y expresó sus condolencias por el asesinato del soldado profesional.

El Ministerio de Defensa lamentó el asesinato del soldado profesional Brajhan Daniel Ropero Lozano - crédito @mindefensa/X

“Lamentamos profundamente el asesinato de nuestro soldado profesional Brajhan Daniel Ropero Lozano, en un ataque cobarde perpetrado por integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en el corregimiento de Guachaca, Santa Marta”, indicó.

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