Eva Ferrer rinde nuevamente declaraciones ante la Fiscalía por denuncias de tráfico de armas y drogas que salpicó a Verónica Alcocer

Eva Ferrer rendirá nuevamente declaraciones ante la Fiscalía por su denuncia de una presunta red de tráfico de armas y drogas que salpicó a Verónica Alcocer - crédito Reuters

Guardar

La exasesora Eva Ferrer volvió a declarar ante la Fiscalía General de la Nación dentro de la indagación abierta tras la difusión de audios en los que habló de una presunta red de influencias alrededor de Verónica Alcocer.

La diligencia tiene como propósito contrastar sus afirmaciones con los documentos, registros y grabaciones que la exfuncionaria pretende entregar. La investigación busca establecer quiénes aparecen mencionados en el material y si hay elementos que justifiquen actuaciones adicionales.

PUBLICIDAD

Previo a la diligencia, Semana filtró un video de la exconsejera presidencial en el que juró decir la verdad durante el proceso.

Ferrer promete aportar grabaciones y documentos a la investigación

El abogado de la exconsejera presidencial afirmó que su representada entregará elementos para sustentar sus denuncias- crédito Fiscalía - Icbf

Esta será la segunda comparecencia de Ferrer ante el ente investigador. El 21 de octubre de 2026, la exasesora declaró de manera virtual desde España, en una sesión que, de acuerdo con su abogado, Jhony Batalla, se prolongó cerca de cuatro horas.

Batalla afirmó que su representada entregará elementos para sustentar sus denuncias. Durante la primera declaración, Ferrer habría presentado registros y audios vinculados con los hechos que expuso públicamente.

Los señalamientos incluyen supuestos movimientos de dinero, presuntas actividades irregulares relacionadas con vuelos oficiales a Venezuela y posibles anomalías en designaciones dentro de entidades estatales. Ninguna de esas acusaciones ha sido probada judicialmente.

PUBLICIDAD

La española también informó que viajará a Washington el 28 de octubre de 2026 para entregar material al Departamento de Estado y a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. No precisó públicamente el contenido de los elementos que llevará ante las autoridades estadounidenses.

Por su parte, Verónica Alcocer rechazó las versiones difundidas por la exasesora. La ex primera dama sostuvo que los desplazamientos oficiales a Venezuela tienen respaldo en registros y agendas institucionales, y negó que esos vuelos hubieran transportado dinero o drogas.

La Fiscalía General de la Nación deberá revisar las declaraciones, documentos y grabaciones que reciba antes de definir si existen fundamentos para ampliar o continuar las actuaciones en este caso.

PUBLICIDAD

Verónica Alcocer entregó dosier a la Fiscalía para defenderse de las denuncias de Eva Ferrer

Verónica Alcocer entregó dosier a la Fiscalía para defenderse de las denuncias de Eva Ferrer - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

Verónica Alcocer presentó el 20 de octubre de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación un dosier para controvertir las acusaciones de Eva Ferrer sobre un presunto traslado de estupefacientes a Venezuela y el ingreso de al menos USD 2,5 millones en efectivo a Colombia durante un viaje oficial realizado el 31 de enero de 2023.

La defensa calculó que esa suma, en billetes de USD 100, equivaldría a 25.000 unidades con un peso neto de 25 kilogramos, sin contar el embalaje. Si hubiera sido el pago por cocaína, el escenario hipotético planteado supondría cerca de 500 kilogramos de droga distribuidos en entre 15 y 25 maletas.

PUBLICIDAD

El abogado Ricardo Gaviria Ramírez entregó el informe preliminar de investigación de campo a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. El material reúne fotografías, videos, una reconstrucción del itinerario y cálculos sobre el volumen que habría ocupado la carga mencionada por Ferrer, según informó Cambio.

La visita a Caracas respondió a una invitación para conocer el sistema de formación musical creado por el maestro José Antonio Abreu. Alcocer sostuvo que el propósito era estudiar el modelo venezolano y analizar una posible adaptación en Colombia.

El entonces presidente Gustavo Petro autorizó el desplazamiento y designó a Alcocer para encabezar la delegación. Su defensa afirmó que su cliente no participó en la organización del transporte ni eligió la aeronave asignada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

PUBLICIDAD

La delegación colombiana cumplió actividades en el Palacio de Miraflores y sostuvo encuentros con Delcy Rodríguez, Cilia Flores y Nicolás Maduro - crédito Presidencia

La bitácora incorporada al expediente identifica entre los viajeros al entonces viceministro de la Creatividad del Ministerio de Cultura, Jorge Ignacio Zorro Sánchez; las pianistas y pedagogas Clara Inés y Pilar Leyva Durán; el empresario español Manel Grau Pujadas, y la capitán Daniela Lozano, responsable de la seguridad de Alcocer. Para la defensa, esa integración respalda el carácter cultural de la misión.

Los registros revisados ubican a Alcocer en el aeropuerto internacional de Maiquetía a las 11:24 a. m. del 31 de enero de 2023. Allí fue recibida por Diva Guzmán León, entonces ministra venezolana para la Mujer y la Igualdad de Género, y Tatiana Pugh, viceministra para Asia y Oceanía.

PUBLICIDAD

Las fotografías muestran a Alcocer descender de la aeronave sin las dos maletas mencionadas por Ferrer. La defensa considera que esa secuencia contradice la afirmación de que habría bajado del avión con equipaje que contenía estupefacientes.

El dosier también incluye una imagen de la cartera naranja que llevaba durante su llegada. El investigador contratado por Alcocer estableció que el bolso medía aproximadamente 30 centímetros de largo, 15 de ancho y 25 de alto, por lo que su capacidad no sería compatible con las cantidades de efectivo o droga descritas en la acusación.