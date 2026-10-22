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Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, jueves 22 de octubre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
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Que el jueves 22 de octubre de 2026 no lo tome por sorpresa; averigüe si puede conducir su carro en Medellín y evite sanciones.

La restricción vehicular en Medellín varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

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Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia según la rotación establecida por las autoridades, por lo que es importante mantenerse informado para evitar inconvenientes al transitar por las calles de la ciudad.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo con el día de la semana, el tipo de vehículo y el número de la placa. También es importante tener en cuenta que esta medida funciona de manera diferente en cada ciudad.

El objetivo de la restricción es regular la circulación de vehículos y contribuir a mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y Placa hoy

Para este jueves 22 de octubre de 2026, sí aplica la restricción del Pico y Placa en Medellín.

Particulares: tienen restricción los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 6.

Motos: tienen restricción las motos cuyo primer número de la placa sea 3 y 6.

Taxis: tienen una rotación quincenal independiente, de acuerdo con el último número de la placa.

Transporte de carga: está sujeto a las restricciones específicas establecidas para este tipo de vehículos.

El horario del Pico y Placa para carros particulares y motos en Medellín es de lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

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Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín estableció una nueva rotación del Pico y Placa para el segundo semestre de 2026, que comenzó a regir el lunes 3 de agosto.

La medida depende del día de la semana y del número de la placa. Para los vehículos particulares se tiene en cuenta el último número de la placa, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se toma el primer número.

La rotación es la siguiente:

Lunes: 5 y 8

Martes: 1 y 4

Miércoles: 0 y 2

Jueves: 3 y 6

Viernes: 7 y 9

La medida se implementa de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Por esta razón, la rotación correspondiente al viernes, que cobija a los vehículos con placas terminadas en 7 y 9, no se extiende al sábado.

En el caso de las motocicletas, la aplicación es la misma rotación, pero teniendo en cuenta el primer número de la placa.

Para los taxis, la Secretaría de Movilidad mantiene una metodología diferente, basada en una rotación quincenal que varía el día de la semana por cada mes y tiene en cuenta los días hábiles.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos están obligados a cumplir la restricción cuando esta se encuentra vigente. La reglamentación contempla diferentes excepciones.

Entre los vehículos exentos se encuentran los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos de combustión a gas y los híbridos registrados en el RUNT, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad.

También existen vías exentas de Pico y Placa, entre ellas algunos corredores establecidos para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte.

Para ingresar desde el norte por la Autopista Sur, se debe tomar la carrera 64A, entre las calles 75B y 88. Para quienes se desplazan desde el sur por la avenida Regional, se debe tomar el lazo suroriental hacia la calle 78, conocido como Puente del Mico, continuar por la calle 78, en sentido oriente-occidente, y acceder a la terminal por la carrera 64C.

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente por la calzada norte; la carrera 64C, en sentido sur-norte, entre la calle 78 y la calle 88; y la calle 88, entre las carreras 64C y 64A. Además, está exenta la Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

La sanción por incumplir el Pico y Placa corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Para 2026, la sanción informada por la Secretaría de Movilidad de Medellín corresponde a $499.999. Además del comparendo, el incumplimiento de la restricción puede generar la inmovilización del vehículo.

Sin embargo, esta sanción no aplica por circular este sábado 24 de octubre de 2026, debido a que el Pico y Placa ordinario en Medellín funciona de lunes a viernes.

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