Abogado de Gustavo Petro confirmó que son tres las denuncias contra Angie Rodríguez y anunció una acción civil

Alejandro Carranza anunció acciones legales contra Angie Rodríguez por sus señalamientos sobre el denominado Pacto de Valledupar y otros asuntos relacionados con el expresidente. - crédito @HombreJurista - X/Colprensa

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El abogado Alejandro Carranza, representante del expresidente Gustavo Petro, anunció tres denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y una acción de responsabilidad civil por el presunto daño moral causado al exmandatario.

Durante una entrevista con Recap Blu, Carranza explicó que las denuncias están relacionadas con los señalamientos de Rodríguez sobre el denominado Pacto de Valledupar, sus declaraciones acerca de la vida privada de Petro y el manejo de los recursos públicos durante su paso por el Dapre.

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El abogado negó que el expresidente hubiera ordenado acercamientos con exjefes paramilitares para obtener testimonios contra dirigentes políticos y afirmó que Rodríguez deberá explicar quién habría impartido esas instrucciones.

Las tres denuncias contra Angie Rodríguez

Carranza detalló que una de las denuncias busca esclarecer los acercamientos con antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); otra está relacionada con las declaraciones de Rodríguez sobre presuntas conductas de la vida privada de Petro, y la tercera solicita examinar el manejo de los recursos del Dapre durante su administración.

Sobre el primer caso, el abogado rechazó que el expresidente hubiera ordenado convencer a exparamilitares para que declararan contra el expresidente Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras o Abelardo de la Espriella.

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“El presidente Petro jamás le dio la orden a ella que en el cierre de las negociaciones de Ralito... tratara de convencer a paramilitares para que dieran falso testimonio”, afirmó Carranza.

El representante legal sostuvo que Rodríguez debe aclarar las circunstancias de esos acercamientos y señaló que solicitó a la Fiscalía escuchar a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, para que explique quién lo habría contactado y qué conversaciones se produjeron.

Carranza también manifestó que aportará otras evidencias durante una ampliación de la denuncia. Según dijo, sus investigaciones apuntan a Rodríguez como responsable de las actuaciones que ella ha relatado públicamente.

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Carranza solicitó que Salvatore Mancuso declare ante la Fiscalía para esclarecer quién habría promovido los acercamientos relacionados con el Pacto de Valledupar. - crédito AP Foto/Iván Valencia

Qué dijo sobre Salvatore Mancuso y el Pacto de Valledupar

Durante la entrevista, los periodistas preguntaron a Carranza por las declaraciones atribuidas a Mancuso sobre los acercamientos con antiguos integrantes de las AUC y por la posible participación de otros funcionarios del Gobierno de Petro.

Entre los nombres mencionados estuvo el de Armando Benedetti, quien participó junto a Rodríguez en declaraciones públicas relacionadas con una reunión en Valledupar.

Carranza aseguró que no tiene evidencias para atribuir a Benedetti participación en la supuesta estrategia y sostuvo que corresponde a Rodríguez explicar quién propuso los acercamientos.

La conversación también abordó unos chats divulgados por la revista Semana entre Mancuso y Víctor de Currea Lugo. Según lo expuesto por los periodistas, en los mensajes De Currea Lugo le habría planteado al exjefe paramilitar una entrevista sobre Abelardo de la Espriella y le preguntó si consideraba que podía tener utilidad política de cara a las elecciones.

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Frente a ese intercambio, Carranza anunció que solicitaría ampliar la denuncia para que se examine la actuación de De Currea Lugo y se esclarezcan las circunstancias de la comunicación.

El abogado cuestionó que Mancuso no hubiera acudido antes a las autoridades si, como se ha señalado, recibió propuestas que consideraba irregulares. Por ello, insistió en que debe comparecer ante la Fiscalía y explicar lo sucedido.

Carranza rechazó las declaraciones de Angie Rodríguez sobre la vida privada de Petro y anunció una acción civil por el presunto daño moral causado por esos señalamientos. - crédito REUTERS/Luisa González

Acción civil por las declaraciones sobre la vida privada de Petro

La segunda denuncia anunciada por Carranza está relacionada con las declaraciones que Rodríguez hizo en una entrevista con el humorista Daniel Samper Ospina.

Según explicó el abogado, la exdirectora del Dapre realizó afirmaciones sobre presuntas conductas relacionadas con el consumo de drogas y alcohol y la vida sexual del expresidente. Carranza rechazó esos señalamientos y cuestionó que, según su versión, Rodríguez hubiera mencionado fotografías y videos sin presentar pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

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Además de la denuncia penal, anunció una acción de responsabilidad civil para reclamar una reparación económica por el presunto daño moral causado a Petro.

“Esta misma semana vamos a radicar una acción de responsabilidad civil, una acción civil para que ella responda con su patrimonio por el daño moral que le está causando al presidente Petro”, afirmó.

Carranza agregó que buscaría que el Pacto Histórico también se vincule a esa acción, al considerar que las declaraciones de Rodríguez afectan al sector político.

Piden revisar el manejo de los recursos del Dapre

La tercera denuncia busca que la Fiscalía examine el manejo de los recursos del Dapre durante la gestión de Rodríguez.

En la entrevista, Carranza aseguró que la exfuncionaria habría cobrado a Petro más de 120 millones de pesos por gastos cotidianos, entre ellos servicios públicos, teléfono y otras obligaciones. Por ello, solicitó que se revisen esos pagos y el origen de los recursos de Rodríguez.

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El abogado también cuestionó el patrimonio de la exdirectora y pidió que las autoridades determinen si existen irregularidades que deban investigarse. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos de Carranza y no constituyen una determinación judicial sobre la existencia de conductas ilícitas.

Durante la conversación, los periodistas también mencionaron declaraciones del actual director del Dapre, Carlos Ríos, sobre presuntas irregularidades relacionadas con contratos de prestación de servicios profesionales (OPS) y la posible instrumentalización de mujeres vinculadas a la Presidencia.

Carranza pidió que se presenten pruebas de esas afirmaciones y cuestionó la forma en que se describió a las mujeres contratadas. Asimismo, advirtió que evaluará acciones legales si considera que se incurre en violencia política o de género.

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Carranza pidió investigar el manejo de los recursos del Dapre durante la gestión de Angie Rodríguez y revisar los pagos que, según afirmó, la exfuncionaria habría recibido por gastos del expresidente. - crédito Presidencia; @DapreCol / X

Qué sigue en el proceso

Carranza señaló que solicitará la comparecencia de Rodríguez ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y que ampliará la denuncia relacionada con el Pacto de Valledupar.

También reiteró su intención de presentar la acción civil durante el transcurso de esta semana.