Embalses de Colombia se recuperan por las lluvias, pero persiste el riesgo de apagones: esta es la razón

La recuperación de los embalses de Colombia aún no alcanza los niveles de referencia necesarios para afrontar la demanda eléctrica durante el cierre de 2026. - crédito José Jácome/EFE y Urrá

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Los embalses de Colombia comenzaron a recuperarse tras varias semanas de descenso, en medio del aumento de las lluvias. Sin embargo, sus niveles continúan por debajo de las metas establecidas para garantizar reservas suficientes de cara al cierre de 2026, cuando el fenómeno de El Niño podría reducir los aportes de agua y aumentar la presión sobre el sistema eléctrico.

Según los datos públicos de XM, operador del sistema eléctrico, entre el 8 y el 13 de octubre el nivel agregado de los embalses pasó del 74,8% al 75,7% de su capacidad. El incremento interrumpió una tendencia descendente que se había prolongado desde mediados de septiembre.

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La recuperación se produce después de que, el 28 y el 29 de septiembre, el sistema estuviera cerca de enfrentar dificultades para cubrir la demanda durante las horas de mayor consumo.

De acuerdo con fuentes del sector consultadas por El Tiempo, la generación disponible resultó insuficiente en esos momentos y las maniobras operativas, incluida la capacidad adicional de Hidroituango, ayudaron a evitar un racionamiento de emergencia.

Las lluvias aumentaron y los embalses dejaron de caer

Un cálculo del medio, basado en los reportes diarios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en 16 estaciones de ciudades y aeropuertos, identificó un aumento de las precipitaciones.

La lluvia promedio pasó de 4,9 a 10,5 milímetros diarios frente al periodo anterior. Además, la proporción de estaciones que registraron precipitaciones en un día subió del 41% al 69%.

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Estas cifras coinciden con el cambio de tendencia de los embalses, aunque no permiten atribuir la recuperación exclusivamente a las lluvias. Las estaciones analizadas no miden directamente las precipitaciones en todas las cuencas que abastecen los reservorios y los reportes diarios son preliminares.

Los aportes hídricos, es decir, el agua que ingresa a los embalses a través de los ríos, también aumentaron. No obstante, entre el 9 y el 13 de octubre equivalieron al 70% del volumen que suele llegar durante esas fechas.

Esto significa que, pese a la mejoría, el ingreso de agua al sistema todavía se encuentra por debajo de los niveles habituales. La evolución de las reservas también depende de cuánta agua se utilice para producir electricidad.

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El aumento de las precipitaciones elevó los aportes de agua al sistema, aunque el ingreso hídrico entre el 9 y el 13 de octubre fue del 70% del promedio habitual para esas fechas. - crédito Idiger

Los embalses siguen por debajo de la senda de referencia

Para evaluar la disponibilidad de agua, el sector eléctrico utiliza la senda de referencia, un indicador calculado por XM con información de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esta establece los niveles de almacenamiento que deberían alcanzar los embalses en determinadas fechas para mantener un margen de seguridad en el abastecimiento.

El 13 de octubre, las reservas se ubicaron en el 75,7%, frente a una referencia del 77,9%. La diferencia fue de 2,2 puntos porcentuales.

Aunque la brecha se redujo frente a la registrada a comienzos de octubre, los embalses llevaban más de tres meses sin alcanzar la meta, desde el 8 de julio.

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El objetivo aumenta conforme se acerca el cierre del año. Para finales de noviembre, la senda establece un nivel del 82,5%, casi siete puntos porcentuales por encima del registro del 13 de octubre.

No alcanzar esa referencia no significa que vaya a producirse automáticamente un apagón o un racionamiento. Sin embargo, sí representa una señal de alerta sobre la capacidad del sistema para responder a la demanda si las condiciones de generación se deterioran.

Al 13 de octubre, los embalses del país se encontraban en el 75,7% de su capacidad, por debajo del 77,9% establecido en la senda de referencia. - crédito EFE/Acueducto de Bogotá

El Niño y el consumo de energía aumentan la presión

El panorama está condicionado por el fenómeno de El Niño, que puede reducir las lluvias en las regiones Andina y Caribe durante el último trimestre del año y los primeros meses del siguiente.

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Una disminución de las precipitaciones podría limitar los aportes de agua a los embalses justo cuando el país necesita fortalecer sus reservas para atender el consumo eléctrico.

A esta situación se suma el comportamiento de la demanda, que continúa registrando máximos. Si el consumo se mantiene elevado, las centrales hidroeléctricas podrían necesitar utilizar más agua para generar electricidad, lo que dificultaría la recuperación de los niveles de almacenamiento.

Un documento de agosto de la CREG, citado por el diario, señala que en dos de cada 100 escenarios simulados la demanda no podría cubrirse, lo que podría derivar en racionamientos. Esta cifra corresponde a los resultados de las simulaciones y no significa que exista una decisión de aplicar cortes de energía.

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El aumento de la demanda eléctrica puede exigir una mayor generación y dificultar la recuperación de las reservas de agua antes de los meses de menores lluvias. - crédito (Imagen ilustrativa Infobae)

Las plantas térmicas y el ahorro de energía

Cuando la generación hidroeléctrica no es suficiente para cubrir el consumo, el sistema puede recurrir a las plantas térmicas, que producen electricidad mediante la combustión de combustibles.

Estas centrales ayudan a complementar la generación, pero tienen costos más elevados. Según la información publicada por el medio, los precios de la energía en bolsa aumentaron entre julio y agosto, mientras que un escenario de El Niño podría exigir una mayor participación de las plantas térmicas.

En este contexto, el ahorro de electricidad puede contribuir a reducir la presión sobre las reservas, al disminuir la necesidad de generación. El objetivo es que una mayor proporción del agua que ingresa a los embalses permanezca almacenada para los periodos en los que las precipitaciones sean menores.

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La evolución de las lluvias, los aportes hídricos, la demanda y la generación disponible determinará si el país logra acercarse a las metas de almacenamiento previstas para noviembre y afrontar el cierre de 2026 con mayores reservas.