Medicamentos, autorizaciones y citas médicas: las principales barreras de acceso a la salud en Colombia

Un informe de la Fundación Retorno Vital identificó los medicamentos, las autorizaciones y las citas médicas como las principales barreras reportadas por los pacientes en los 908 casos analizados. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las demoras en la entrega de medicamentos fueron la principal barrera de acceso a los servicios de salud entre los pacientes acompañados por la Fundación Retorno Vital durante 2025. Así lo revela un informe que analizó 908 casos cuya gestión concluyó ese año y que también identificó dificultades relacionadas con las autorizaciones y la disponibilidad de citas médicas.

De acuerdo con el documento, 491 casos (54,1%) estuvieron relacionados con retrasos en la entrega de medicamentos. En segundo lugar se ubicaron las demoras en las autorizaciones, con 196 registros (21,6%), seguidas de las dificultades para conseguir citas médicas, con 160 casos (17,6%).

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En conjunto, estas tres barreras representaron el 93,3% de los registros examinados. El informe fue elaborado a partir de los reportes recibidos mediante la plataforma Somos un Apoyo al Paciente (SUAP) y el Call Center de Pacientes para Pacientes, y se presentó durante la conmemoración de los 20 años de la organización.

La Fundación precisó que los resultados corresponden a los casos atendidos por sus canales de acompañamiento y no representan la totalidad de las barreras de acceso que se presentan en el sistema de salud colombiano.

Los retrasos en la entrega de medicamentos aumentaron desde 2022

La comparación histórica incluida en el informe muestra que los retrasos en la entrega de medicamentos ganaron participación entre los casos registrados por la organización.

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En 2022, estas dificultades representaron el 32,8% de los registros; en 2023, el 33,9%; en 2024, el 42,4%, y en 2025 alcanzaron el 54,1%.

Mientras que en 2022 y 2023 predominaban los problemas para conseguir citas médicas, en 2024 y 2025 las demoras en la entrega de medicamentos ocuparon el primer lugar.

La Fundación advirtió que la comparación tiene una diferencia metodológica: entre 2022 y 2024 se contabilizaron los casos recibidos, mientras que para 2025 se analizaron aquellos cuya gestión concluyó durante el año. Por tanto, los porcentajes describen la distribución de los registros y no constituyen una medición de la incidencia nacional de estas barreras.

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Las demoras en la entrega de medicamentos concentraron el 54,1 % de los casos estudiados cuya gestión concluyó durante 2025. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 99,9% de los casos correspondió a servicios incluidos en el plan de beneficios

Otro de los hallazgos del documento es que el 99,9% de los casos correspondió a servicios y tecnologías incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

Para la Fundación Retorno Vital, este resultado evidencia que la cobertura de un servicio no garantiza que el paciente pueda recibirlo oportunamente.

“Estos resultados muestran que tener un servicio cubierto no garantiza que el paciente lo reciba a tiempo. La prioridad debe ser que las autorizaciones, las citas y la entrega de medicamentos permitan dar continuidad a la atención”, señaló Jorge García, director de la Fundación Retorno Vital.

El directivo también planteó la necesidad de mejorar la coordinación entre las entidades promotoras de salud (EPS), las instituciones prestadoras de servicios de salud y los gestores farmacéuticos, así como escuchar a pacientes y cuidadores para identificar los incumplimientos y hacer seguimiento a las solicitudes.

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El 35,5% de los casos registró esperas superiores a 90 días

El informe también examinó la duración de las barreras de acceso. La mediana fue de 70 días, mientras que el 35,5% de los casos presentó tiempos de espera superiores a 90 días.

En cuanto a las respuestas de las entidades responsables, el 62,2% de los casos obtuvo una contestación en un plazo de 30 días o menos desde que la Fundación remitió la solicitud.

La organización aclaró que este último indicador mide el tiempo transcurrido hasta recibir una respuesta, pero no necesariamente el momento en que se entrega un medicamento, se realiza una consulta o se presta el servicio requerido. De igual manera, el cierre de un caso corresponde a la finalización de la gestión de acompañamiento y no implica que todos los obstáculos se hayan resuelto de la misma manera.

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Tres EPS reunieron el 55,4 % de los casos analizados por la Fundación Retorno Vital, con Nueva EPS a la cabeza, seguida de Famisanar y Sanitas. - crédito Colprensa

Nueva EPS, Famisanar y Sanitas concentraron el 55,4% de los casos

La distribución por aseguradora mostró que Nueva EPS registró 266 casos, equivalentes al 29,3% del total. Le siguieron Famisanar, con 135 registros (14,9%), y Sanitas, con 102 (11,2%).

En conjunto, las tres entidades reunieron el 55,4% de los casos analizados.

La Fundación advirtió que estas cifras corresponden únicamente a los registros recibidos por sus canales de atención cuya gestión concluyó en 2025. Además, los datos por EPS no están ajustados según el número de afiliados, por lo que no constituyen una clasificación general del desempeño de las aseguradoras ni permiten establecer qué proporción de sus usuarios experimentó estas dificultades.

Superintendencia de Salud pidió apoyo a las organizaciones de pacientes

Durante la presentación del informe, la superintendente de Salud, María Andrea Godoy, reconoció dificultades relacionadas con la pérdida de capacidades institucionales y el manejo de datos en la entidad.

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En ese contexto, solicitó el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil para contribuir a la reconstrucción institucional y promover decisiones basadas en información verificable.

Godoy también pidió a las organizaciones de pacientes organizar las quejas, identificar casos y denunciar posibles irregularidades. Según lo expuesto durante el encuentro, esta información puede contribuir a focalizar las labores de inspección, vigilancia y control.

La superintendente María Andrea Godoy destacó la importancia de la participación de la sociedad civil para fortalecer la capacidad institucional y promover el reporte de irregularidades en el sistema de salud. - crédito Supersalud

Expertos señalaron dificultades financieras en el sistema de salud

Durante la jornada, la experta en salud Diana Cárdenas afirmó que la escasez de recursos repercute en diferentes componentes de la atención, incluidos los pagos al personal médico, la disponibilidad de insumos y la continuidad de los servicios.

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También advirtió que el uso de mecanismos de defensa de derechos para acelerar el acceso a los servicios puede desplazar la atención de otros ciudadanos. En su intervención, planteó la necesidad de garantizar recursos suficientes y respuestas oportunas para la población.

Por su parte, Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO, señaló que la transformación del sistema de salud y la recuperación de la confianza requieren medidas concretas para garantizar que los recursos se traduzcan en acceso efectivo a medicamentos y tratamientos.

¿Qué propone la Fundación Retorno Vital?

A partir de los resultados, la organización propone fortalecer la coordinación entre EPS, instituciones prestadoras de servicios de salud y gestores farmacéuticos, además de priorizar el seguimiento de los pacientes que requieren atención continua.

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También recomienda buscar acompañamiento desde el primer incumplimiento para documentar las dificultades, hacer seguimiento a las solicitudes y promover respuestas oportunas por parte de las entidades responsables.