Salario mínimo de 2027: cifra que propusieron los trabajadores traería graves consecuencicas para los colombianos; dicen que “para el Estado sería catastrófico”

Para 2026, el salario mínimo tuvo un aumento del 23,6% y se ubica en $2.000.000, con auxilio de transporte - Mauricio Alvarado/Colprensa

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La propuesta de un aumento del 38,5% del salario mínimo para 2027 podría elevar el déficit fiscal (diferencia negativa que ocurre cuando los gastos del Estado superan a sus ingresos, principalmente provenientes de impuestos y tasas, durante un periodo determinado, por lo general un año en Colombia) y llevarlo a un nivel histórico. Así lo aseguró el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho. El cálculo parte de una proyección oficial de déficit de 9,4% del PIB para ese año.

Amorocho advirtió que el ajuste planteado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) añadiría cerca de 0,55 puntos porcentuales (pp) del PIB al desbalance de las cuentas públicas. “Puede generar muchas dificultades ante la grave situación fiscal que vive el país y al evidente momento de desaceleración en el crecimiento económico”, afirmó el docente a Infobae Colombia.

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Un aumento de esa magnitud ampliaría el gasto público en pensiones, nómina estatal y contratos de prestación de servicios, reduciría potencialmente el recaudo del impuesto sobre la renta y presionaría la inflación, según Amorocho, que estima que esos efectos elevarían el déficit en unos $11 billones, complicarían el acceso al crédito y afectarían el crecimiento económico y el empleo.

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto, recomienda que el salario mínimo tenga un aumento basado en la inflación - crédito Henry Amorocho

El experto precisó que el déficit previsto para 2027 podría cruzar el umbral de dos dígitos si se aprueba el porcentaje propuesto. “Tendríamos para el año 2027 un déficit fiscal de dos dígitos si este aumento se produjera”, señaló, al advertir que un resultado próximo al 10% del PIB también dificultaría las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Efectos fiscales y económicos

El deterioro de las cuentas públicas, según Henry Amorocho, se trasladaría a los precios. El docente calculó que el incremento salarial podría sumar entre 0,5% y 0,7% a la inflación y sostuvo: “Si se aumenta ese salario mínimo, se aumenta desde luego el déficit fiscal, lo que va a tener un impacto sobre la inflación”.

Ante ese escenario, prevé que el Banco de la República podría elevar su tasa de intervención, actual en 12,25%, entre 25 y 50 puntos básicos (pb). La decisión, de acuerdo con el análisis, encarecería los créditos y las tasas de referencia que enfrentan hogares y empresas.

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El profesor vinculó el alza de los costos laborales y la inflación con una posible pérdida de poder adquisitivo y menores ingresos reales. También anticipó presiones sobre los emprendimientos y el mercado laboral: “Lo que se va a presentar es un menor crecimiento de la economía y la posibilidad de un mayor desempleo”. Como alternativa, planteó un aumento ubicado entre 8,5% y 9,5%, con base en una inflación esperada de 7% y una mejora de productividad de entre 1,2% y 1,5%.

Representantes del Gobierno, empresarios, trabajadores y pensionados participaron en la sesión de la Comisión Permanente de Concertación -crédito @MintrabajoCol/X

“No hay ninguna posibilidad real de nosotros pensar en un aumento de más de dos dígitos”, afirmó. Agregó que la tasa de desempleo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), pasó de 8,6% a 9,4% en las estadísticas de agosto de 2026. Para Amorocho, esa variación también obliga a medir el impacto que un incremento elevado tendría sobre la capacidad de contratación formal.

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Ancla para las negociaciones

Entretanto, el profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de La Universidad de La Sabana Wilson Rodríguez remarcó que la propuesta del 38% solo busca dar un ancla para las negociaciones. “Al menos así lo veo, no creo que sea una propuesta seria, al menos no teniendo en cuenta el contexto actual. Creo que sus probabilidades son casi cero”, anotó. No obstante, dijo que si se da “tendría efectos inflacionarios, repercusiones en el sector privado (competitividad, costos, etc.). No creo que la economía lo soportara”.

Insistió en que “para el Estado sería catastrófico. Primero, los gastos de funcionamiento se disparan aumentando el problema fiscal que ya tenemos. Se repetirían problemas como el aumento en presupuesto para pensiones. Ya vimos varios de esos problemas este año”. Esto teniendo en cuenta que el aumento fue de 23,7%.

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Por su parte, el politólogo Marco Antonio Bustos cuestionó los fundamentos de la cifra atribuida a la CUT y a su expresidente Fabio Arias. “Uno no sabe si Fabio Arias habla desde el desconocimiento económico o desde una profunda inmadurez conceptual”, dijo por medio de X al referirse a la idea de que a los trabajadores se les adeuda un 32% que, sumado a una inflación proyectada de 6,5%, llevaría el aumento a 38,5%.

Marco Antonio Bustos, politólogo, señaló que confundir una brecha frente al denominado salario vital con una deuda económica es conceptualmente cuestionable crédito - @marcoantonio_bs/X

Bustos preguntó de dónde provendría esa presunta deuda, quién la habría contraído y cómo encajarían en el cálculo la productividad, la inflación, el empleo formal, la informalidad y la capacidad de pago de las empresas. Según él, equiparar la brecha frente al denominado salario vital con una deuda económica resulta conceptualmente cuestionable; defender mejores remuneraciones es legítimo, pero sumar porcentajes sin exponer sus consecuencias no constituye una política salarial seria.

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Advertencias sobre empresas, productividad y empleo

La CEO de Grupo Lexacty SAS, Audrey Rodríguez, sostuvo que el país enfrentaría un riesgo excepcional si el ajuste llegara a 38,5%. “El país no estaría ante una negociación salarial ordinaria, sino ante la antesala de una catástrofe económica de dimensiones históricas”, afirmó.

Rodríguez recordó que el aumento de 23,7% aplicado en 2026 dejó problemas de liquidez en empresas y llevó a comercios a trasladar parte de sus costos a arriendos, alimentos y servicios. Según su evaluación, las tasas de interés alcanzaron 12,25% y “La economía todavía no sana de ese golpe”.

Calculó que el salario mínimo pasaría de $1.750.905 a $2.425.003, un incremento superior a $674.000 por trabajador antes de sumar aportes a salud, pensión, parafiscales y provisiones laborales. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes, esa carga sería difícil de absorber: “Para las MiPymes colombianas que representan el grueso del empleo esa carga es matemáticamente mortal”, advirtió.

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El salario mínimo y la Reforma Laboral generaron sobrecostos a las empresas, según gremios - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Señaló que un ajuste de esa dimensión, con una productividad cercana al 1%, podría traducirse en despidos e inflación. “Mantener la discusión anclada entre el 8% y máximo el 10% no es tacañería empresarial; es la única barrera que hoy separa a Colombia de un colapso productivo irreversible”, sostuvo.

Posibles aumentos del salario mínimo

Un análisis de Crowe Colombia planteó que el efecto de cualquier aumento no será igual en todos los sectores. El socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, Pedro Sarmiento Pérez, indicó que la carga salarial cambia según las jornadas y la necesidad de operar durante domingos o días de descanso obligatorio: “La misma decisión puede ser manejable para una oficina y mucho más exigente para un negocio que abre todos los domingos. Negociar exige conocer esa diferencia”.

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Dicha firma elaboró simulaciones con incrementos de 6,29%, 8% y 10%, sin presentarlos como propuestas oficiales ni como anticipos de la decisión gubernamental. Bajo esos escenarios, el salario básico mensual, sin auxilio de transporte, sería de $1.861.037, $1.890.977 o $1.925.996, respectivamente.

La negociación también coincidirá con el aumento del recargo por trabajo en día de descanso obligatorio establecido en la Ley 2466 de 2025. La norma elevará ese recargo del 90% al 100% de la hora ordinaria desde el 1 de julio de 2027, y presume que el domingo es día de descanso obligatorio, salvo que exista un acuerdo escrito que establezca otro día.

Pensionados y trabajadores trabajan en una cifra para presentarla en la mesa de concertación del aumento del salario mínimo de 2027 - crédito CUT

Crowe calculó que, para un trabajador que recibe el salario mínimo y cumple una jornada de 42 horas semanales, el pago adicional por hora asociado al recargo asciende actualmente a $7.504. Si el salario básico subiera 8%, esa suma llegaría a $9.005 desde julio de 2027.

La propuesta que buscan los sindicatos

La propuesta de 38,5% aún no es definitiva, pues Arias indicó que debe revisarse en el Comando Nacional Unitario (CNU) antes de la discusión formal con el Gobierno y los empleadores.

Precisamente, los sindicatos anunciaron que trabajan en un cifra para proponer en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que deberá procurar un acuerdo antes del 15 de diciembre; si no lo consigue, las partes deberán justificar sus posiciones y el Gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre para fijar el aumento por decreto, que regirá desde el 1 de enero de 2027.