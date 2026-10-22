“¿Pero cuándo van a empezar?”: la incómoda pregunta que Abelardo de la Espriella respondió por la reconstrucción tras el terremoto

El presidente detalló las estrategias y el cronograma para la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto - crédito @infopresidencia/X

Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, acompañado por la primera dama, Ana Lucía Pineda, respondió desde la ciudad de Pereira (Risaralda), en el barrio San Nicolás, a los reclamos ciudadanos por las demoras en las obras de reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026.

Durante su intervención en la capital risaraldense, el mandatario defendió la gestión del Gobierno nacional frente a los cuestionamientos por los tiempos de ejecución, bajo el argumento de que la constitución legal del fondo financiero requería trámites administrativos complejos que se lograron agilizar en un tiempo récord.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado explicó que la puesta en marcha de los mecanismos presupuestales para la atención de la emergencia demandó un mes y medio de gestiones, en contraste con procesos similares de administraciones anteriores.

De la Espriella sostuvo que el despliegue institucional para coordinar los recursos de infraestructura pública requiere cumplir con requisitos legales estrictos antes de iniciar las obras en las zonas afectadas: “Colombia, que es orgullo de la patria. He querido comenzar precisamente esa reconstrucción aquí”.

El presidente Abelardo de la Espriella respondió desde Pereira a los cuestionamientos por las demoras en las obras de reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Isaac Bechara/Presidencia

“La gente dice: ‘¿Pero cuándo van a empezar?’. Miren, el trámite de un fondo como el que montamos en otras circunstancias se demoró ocho meses. Nosotros nos demoramos un mes y medio. Usted va a sacar aquí la placa de un carro y es un lío. Imagínense montar todo esto”, afirmó el presidente durante su intervención pública.

PUBLICIDAD

El mandatario enfatizó que el equipo de gobierno ha mantenido jornadas continuas de trabajo para acelerar la entrega de materiales y la contratación de las firmas constructoras: “Pero lo hicimos porque no paramos de trabajar. Son 20 horas al día, con toda la responsabilidad, con todo el compromiso y con toda la determinación de ayudarnos a levantarnos”.

El impacto del terremoto y el mensaje del presidente a la población

El evento telúrico del 10 de agosto de 2026 tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, pero sus ondas sísmicas causaron daños materiales en viviendas, vías e infraestructura pública en varias ciudades del occidente y centro del país, incluida la capital de Risaralda.

PUBLICIDAD

Frente a las afectaciones registradas en las estructuras urbanas, el presidente dirigió un mensaje a los habitantes de la región sobre la continuidad de los programas de asistencia gubernamental.

“Porque les digo una cosa, el terremoto tumbó estas edificaciones, pero no acabó con el espíritu, con la ardentía del pueblo colombiano y de los pereiranos que están dispuestos a levantarse. Y para eso está el ‘Tigre’ aquí, para apoyarle a este pueblo maravilloso que se merece lo mejor”, dijo De la Espriella en su intervención.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y el sector privado para atender a las comunidades damnificadas - crédito Europa Press

La presencia del mandatario y de la primera dama, Ana Lucía Pineda, en Pereira formó parte de la agenda de revisión de los avances en los censos de damnificados y la evaluación de los inmuebles con riesgo de colapso.

PUBLICIDAD

De la Espriella anunció $4.000 millones para recuperar instituciones educativas

El Gobierno nacional destinó $4.000 millones provenientes del ‘Fondo Milagro’ para la recuperación e infraestructura de varias instituciones educativas en Risaralda, de acuerdo con el mismo mandatario y su equipo de trabajo. Con este presupuesto se busca readecuar las aulas de clase y restablecer las condiciones operativas de los planteles educativos afectados.

Como parte del plan de intervención, la administración central iniciará una fase de inspección y diagnóstico técnico que contará con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante noviembre, equipos especializados de las autoridades locales efectuarán 80 visitas de campo en diferentes sedes escolares para evaluar los daños estructurales.

PUBLICIDAD

El presidente enfatizó en que la reconstrucción se mide por sus resultados concretos: hogares reconstruidos, familias recuperando su estabilidad, negocios funcionando y comunidades volviendo a la normalidad - crédito @infopresidencia/X

En el transcurso de la actividad oficial, el presidente De la Espriella destacó la participación de organizaciones privadas y del sector productivo en las tareas de reconstrucción. El mandatario señaló que la cooperación entre la administración pública y el sector privado ha resultado fundamental para atender a las comunidades impactadas por el movimiento telúrico.

“Esto no podría ser posible sin la solidaridad del pueblo colombiano y de los empresarios que se han metido la mano al bolsillo para ayudarnos”, afirmó el jefe de Estado.

El primer mandatario recalcó que la ciudad de Pereira constituye un punto clave para la dinamización de la economía en el Eje Cafetero. En ese sentido, resaltó la coordinación existente entre la Alcaldía de Pereira, la Gobernación de Risaralda y los directivos del fondo de reconstrucción para definir las prioridades en la ejecución de los trabajos.

PUBLICIDAD

Las obras de infraestructura en los establecimientos educativos comenzarán una vez concluyan las evaluaciones técnicas programadas para las próximas semanas. Las autoridades territoriales y nacionales mantendrán mesas de trabajo continuas para supervisar el avance de las intervenciones presupuestadas para la zona.