Colombia

Partido Conservador le dio espaldarazo al nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordoñez: "Tiene importantes desafíos para el país"

La colectividad afirmó en redes sociales que el jurista enfrenta desafíos ligados a la defensa del Estado de derecho, mientras reconoció la vocación democrática y el trabajo técnico de Rodrigo Lara

El exprocurador expuso sus fundamentos de la política exterior ante la OEA: fe, patriotismo, familia - crédito
El Partido Conservador respaldó la llegada de Alejandro Ordóñez y reconoció el trabajo técnico de Rodrigo Lara - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores
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Un día después de que el presidente Abelardo de la Espriella nombrara Alejandro Ordoñez como nuevo ministro del Interior, desde el Partido Conservador no tardaron en respaldar la designación sorpresiva, que dejó por fuera del Gobierno nacional a Rodrigo Lara apenas 75 días después de ser elegido por el mandatario.

Ordóñez llega al gabinete después de desempeñarse como embajador representante permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que dejó el miércoles 21 de octubre.

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Su trayectoria también incluye dos periodos como procurador general de la Nación, entre 2009 y 2016, además de cargos en el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander.

Durante la gestión de Lara, el Ministerio del Interior coordinó las discusiones del Presupuesto de 2027 y los avances de la Ley de Sometimiento. Mientras se concretaba el relevo, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumió temporalmente las funciones de esa cartera.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Alejandro Ordóñez Maldonado ejerció como embajador de Colombia ante la OEA y procurador general antes de su llegada al gabinete - crédito Partido Conservador/X

En un pronunciamiento publicado en redes sociales, la colectividad destacó la experiencia jurídica y el recorrido de Ordóñez en el servicio público. Los conservadores afirmaron que “hará un gran papel en esta cartera” y señalaron que su llegada plantea desafíos relacionados con la defensa del Estado de derecho.

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Damos la bienvenida al nuevo ministro del Interior Alejandro Ordóñez Maldonado, su trayectoria jurídica, la firmeza de sus convicciones y experiencia en el servicio público marcan el inicio de una nueva etapa, que tiene importantes desafíos para el país y defensa del Estado de derecho. Estamos seguros de que hará un gran papel en esta cartera ministerial”, comentó la colectividad conservadora.

El partido también reconoció la vocación democrática y el trabajo técnico de Lara, además de desearle éxitos en sus nuevos proyectos tras la salida repentina y récord del Gobierno nacional.

“A Rodrigo Lara le expresamos nuestro reconocimiento por su vocación democrática y compromiso con el servicio público. Le deseamos éxitos en los nuevos retos que emprenda”, concluyó el Partido Conservador.

Las reacciones a la salida de Lara dividieron a dirigentes y activistas

El congresista Daniel Briceño s e refirió a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior - crédito @Danielbricen/X
El congresista Daniel Briceño s e refirió a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior - crédito @Danielbricen/X

La salida de Rodrigo Lara Restrepo también generó pronunciamientos de congresistas y activistas. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que respeta la facultad del mandatario para conformar el gabinete y aseguró que mantendrá una relación de diálogo institucional con el Ejecutivo. Agradeció el trabajo del exministro y le deseó éxitos a Ordóñez en su nueva responsabilidad.

El congresista Daniel Briceño lamentó el relevo y destacó que Lara había mantenido interlocución con diversos sectores del Legislativo. También enumeró los asuntos que deberá enfrentar el nuevo jefe de la cartera, entre ellos la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la descentralización y la denominada ley antimermelada.

En contraste, la activista política Jerome Sanabria consideró previsible el cambio por la falta de resultados legislativos durante la gestión de Lara, aunque expresó dudas sobre la capacidad de Ordóñez para alcanzar acuerdos con bancadas de distintas posiciones. Gabriela Muñoz cuestionó el rumbo político del exfuncionario y afirmó que su salida era esperable, mientras que el activista Beto Coral sostuvo que el presidente lo habría utilizado para sus propios intereses.

Jerome Sanabria, creadora de contenido, activista política y a fin al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, considera que el relevo de Alejandro Ordoñez en la cartera no es una buena decisión - crédito @SoyJerome_/X
Jerome Sanabria, creadora de contenido, activista política y a fin al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, considera que el relevo de Alejandro Ordoñez en la cartera no es una buena decisión - crédito @SoyJerome_/X

El cambio se conoció el 21 de octubre, después de una permanencia de cerca de dos meses y medio de Lara al frente del ministerio. El exministro había sido anunciado como integrante del gabinete el 26 de junio y asumió formalmente el cargo el 7 de agosto.

Con la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado, el Gobierno deberá definir la fecha de posesión y el mecanismo con el que buscará respaldos en el Congreso para sus iniciativas. Hasta que se cumpla ese trámite, Iván Cancino seguirá al frente de las funciones del Ministerio del Interior de forma provisional.

El relevo ocurre mientras permanecen en la agenda proyectos que requieren diálogo con las bancadas. Entre ellos figuran la ley de sometimiento y las propuestas sobre descentralización, asuntos que Briceño identificó como retos para la nueva etapa de la cartera política.

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