Colombia

Nacieron los cuatrillizos genéticamente idénticos en Medellín: sería el primer caso documentado en Colombia

Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago llegaron tras 34 semanas de gestación en la clínica del Prado de Medellín, en la que los especialistas investigan si proceden de un único embrión, condición sin antecedentes nacionales conocidos

La ginecoobstetra Eilen Ospina advirtió que esta clase de gestación múltiple implica complicaciones y requiere controles especializados, mientras los recién nacidos y su madre permanecen bajo observación tras el alumbramiento - crédito @cuatrillizoscaucasia/TikTok

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Los cuatrillizos monocigóticos nacidos el miércoles 21 de octubre en Medellín podrían constituir el primer caso documentado en Colombia de cuatro bebés desarrollados a partir de un mismo embrión.

Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago llegaron al mundo tras 34 semanas de gestación en la Clínica del Prado, hijos de Jonatan Zapa y Kettis María Tapia, una pareja procedente de Caucasia, Antioquia.

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La posibilidad de que cuatro bebés compartan el mismo origen embrionario ocurre aproximadamente una vez cada 10 a 15 millones de embarazos. La ginecoobstetra Eilen Ospina estimó la frecuencia en un caso por cada 15 millones de embarazos y advirtió sobre los riesgos propios de esta clase de gestaciones.

El parto comenzó cerca del mediodía y los niños nacieron alrededor de las 2:40 p. m., en un procedimiento que duró cerca de 20 minutos y transcurrió sin complicaciones. La madre y los recién nacidos permanecen bajo seguimiento médico debido a que el embarazo había sido catalogado como de alto riesgo.

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La familia había llegado a Medellín el 4 de octubre para recibir atención especializada y definir las condiciones del nacimiento. Para entonces, Tapia tenía cerca de 30 semanas de embarazo, por lo que el equipo médico debía reducir los riesgos para ella y los cuatro fetos.

Un origen embrionario común y cuatro bolsas amnióticas

El embarazo alcanzó las 30 semanas y exige el traslado de la madre a Medellín para su seguimiento médico- crédito cuatrillizos Caucasia/TikTok
Los cuatrillizos Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago nacieron tras 34 semanas de gestación en la Clínica del Prado de Medellín - crédito @cuatrillizos Caucasia/TikTok

Las evaluaciones realizadas antes del parto indicaban que los bebés habrían surgido de un solo óvulo fecundado por un espermatozoide. El embrión inicial se habría dividido hasta formar cuatro embriones, una condición que permite que los hermanos compartan prácticamente el mismo material genético.

Los cuatro niños se desarrollaron en bolsas amnióticas diferentes dentro del vientre materno. Los cuatrillizos monocigóticos suelen ser del mismo sexo, a diferencia de otros embarazos múltiples en los que los bebés pueden proceder de fecundaciones distintas.

“La probabilidad de que este hecho ocurra es de un caso por 15 millones de embarazos. En Colombia no tenemos registros previos de nacimientos monocigóticos. El desafío no es solo a nivel histórico, sino los posibles riesgos y complicaciones que conlleva este tipo de gestaciones”, sostuvo Ospina.

Los embarazos de cuatrillizos monocigóticos son considerados excepcionales en la reproducción humana y requieren controles especializados por las posibles complicaciones asociadas a una gestación múltiple. Un informe de Journal of Assisted Reproduction and Genetics señala que estos casos son eventos aislados en los registros médicos internacionales.

El procedimiento de parto duró alrededor de 20 minutos y concluyó sin complicaciones médicas - crédito @custrillizoscaucasia/TikTok
El procedimiento de parto duró alrededor de 20 minutos y concluyó sin complicaciones médicas - crédito @custrillizoscaucasia/TikTok

El estado de salud de los cuatro bebés es favorable y la madre se encuentra en recuperación, según informó Jonathan Zapa padre de los bebés. El seguimiento médico continuará durante los primeros días de vida para vigilar la evolución de la familia.

“Nuestros bebés desde las 2:40 p. m. nacieron, de allí se llevaron casi un minuto, un minuto y medio, gracias al Señor mi esposa está estable, está allá en la habitación conmigo, se encuentra en recuperación, y los bebés están estables y han evolucionado muy bien al tratamiento y todo lo que se les está haciendo en las manos de los especialistas y en las manos de Dios también”, expresó Zapa en declaraciones a Noticias Caracol.

En cuanto al tiempo que los bebés y su madre permanecerán en observación en la clínica, Jonathan Zapa indicó: “El procedimiento ahora es la recuperación de mi esposa, de igual forma mirar la evolución de los bebés que se va dando a través de los días”.

La ausencia de antecedentes documentados en Colombia

El procedimiento en la Clínica del Prado duró cerca de 20 minutos, después de que la familia de Caucasia viajara el 4 de octubre para recibir atención especializada ante la condición de alto riesgo - crédito @cuatrillizoscaucasia/TikTok

Colombia ya registró nacimientos de cuatrillizos, aunque no existen antecedentes documentados de cuatro bebés monocigóticos en el país. La particularidad del caso de la familia de Caucasia radica en el posible origen embrionario común de los recién nacidos.

La Registraduría Nacional reportó un registro de cuatrillizos durante 2024. En 2025 también se conoció el nacimiento prematuro de cuatro hijos de una familia de Barranquilla: tres niños y una niña.

Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago podrían convertirse en los primeros cuatrillizos monocigóticos registrados en Colombia si las evaluaciones clínicas y genéticas confirman que los cuatro proceden de un mismo embrión.

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