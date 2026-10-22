Matrículas de vehículos eléctricos crecen más del 200 % en Colombia

Frente a los retos de calidad del aire y la alta demanda de tecnologías limpias en la región, la oferta automotriz amplía su red de atención técnica y posventa.

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La oferta de vehículos electrificados continúa ampliándose en Antioquia con la llegada del iCAR 03T REEV y la Chery E5 a la nueva vitrina de Ayurauto en Medellín. Los modelos estarán disponibles para exhibición, prueba de manejo y compra desde el 16 de octubre, en un contexto marcado por el crecimiento de las matrículas de vehículos eléctricos e híbridos en el país.

La operación está ubicada sobre la Avenida Las Vegas y cuenta con más de 400 metros cuadrados destinados a exhibición y atención al cliente, además de servicios de posventa y taller especializado. Su apertura se suma a los movimientos del sector automotor regional para responder a una demanda que incorpora progresivamente nuevas tecnologías de propulsión.

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De acuerdo con las cifras reportadas para el mercado colombiano, entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 39.784 vehículos 100 % eléctricos, lo que representa un crecimiento del 221,7 % frente al mismo periodo de 2025. Esta evolución refleja los cambios en la oferta disponible y el interés por alternativas de movilidad que reducen la dependencia de los combustibles tradicionales.

Con la llegada de tecnologías de rango extendido y SUVs eléctricas, el Valle de Aburrá fortalece la infraestructura de venta, talleres especializados y empleo local.

Los dos modelos que llegan a Antioquia responden a diferentes necesidades de movilidad. El iCAR 03T REEV combina un sistema de propulsión eléctrica con un generador a gasolina que permite extender su autonomía. Según las especificaciones del fabricante, ofrece hasta 160 kilómetros de conducción eléctrica y más de 800 kilómetros de autonomía combinada, además de tracción integral inteligente.

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Por su parte, la Chery E5 es una SUV completamente eléctrica que cuenta con una autonomía de hasta 422 kilómetros bajo ciclo NEDC, una potencia de 208 HP y 442 litros de capacidad de carga. Las características de ambos vehículos se suman a las alternativas disponibles para quienes evalúan incorporar tecnologías electrificadas a sus desplazamientos cotidianos.

El interés por estos lanzamientos también se ha reflejado en las reservas registradas en Colombia: ambos modelos superan en conjunto las 3.000, mientras que durante sus jornadas de lanzamiento alcanzaron más de 200 reservas en un solo día.

La expansión de la oferta ocurre en una región con una participación importante en el mercado automotor nacional. Entre enero y septiembre de 2026, el Valle de Aburrá registró 45.331 vehículos nuevos, un crecimiento del 51,2 % frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las cifras sectoriales reportadas.

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El mercado automotor en Medellín suma nuevas alternativas híbridas y 100 % eléctricas en medio del crecimiento sostenido en las matrículas de vehículos de cero y bajas emisiones.

El comportamiento del mercado plantea nuevos retos para la comercialización, el mantenimiento y la disponibilidad de personal técnico capacitado en tecnologías de alto voltaje, baterías y sistemas de asistencia a la conducción. A medida que aumenta la presencia de vehículos electrificados, también crece la necesidad de fortalecer los servicios especializados para atenderlos.

En el ámbito ambiental, la transición hacia tecnologías de menores emisiones locales cobra especial importancia en el Valle de Aburrá, donde la calidad del aire es uno de los desafíos urbanos. Los vehículos 100 % eléctricos no producen emisiones directas por el tubo de escape durante su operación, aunque su impacto ambiental total depende, entre otros factores, de la generación de la electricidad y del ciclo de vida de sus componentes.

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La nueva operación de Ayurauto busca acompañar esta transformación con servicios de venta, mantenimiento y atención posventa. La compañía pertenece a Ayurá Group, grupo empresarial con más de 40 años de trayectoria en la región, presencia en el sector automotor y participación en el desarrollo inmobiliario.

La apertura contempla la generación de más de 25 empleos directos y 50 indirectos, así como procesos de formación para el personal que atenderá las nuevas tecnologías. Este componente cobra relevancia ante la necesidad de desarrollar capacidades técnicas acordes con los cambios que experimenta la industria automotriz.

“El reto es acercar las nuevas tecnologías de movilidad a las necesidades de las personas, con alternativas que cuenten con respaldo técnico y servicios especializados en la región”, señaló María Cristina Castro, representante de marca.

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Así, el crecimiento de la movilidad electrificada en Antioquia no solo se relaciona con la comercialización de nuevos vehículos, sino también con la capacidad de la región para desarrollar infraestructura, servicios y conocimiento especializado que respondan a las necesidades de los usuarios y permitan participar en la transformación del sector automotor colombiano, combinando innovación, competitividad regional, sostenibilidad y condiciones reales para la adopción de estas tecnologías.