Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella expedirá por decreto este miércoles 21 de octubre el Presupuesto General de la Nación: el vicepresidente José Manuel Restrepo definió cuál será

La decisión prevista para el 21 de octubre de 2026 reemplazará la aprobación legislativa inconclusa y fijará los gastos e inversiones de la próxima vigencia para las entidades estatales del país

La norma que expedirá el Ejecutivo conservará las adiciones discutidas por las comisiones económicas y las bancadas, luego de que el proceso parlamentario quedara interrumpido antes de la conciliación final - crédito Presidencia de la República
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El Gobierno nacional decretará este miércoles 21 de octubre el Presupuesto General de la Nación 2027 tras un vicio de trámite en la Cámara de Representantes que impidió la votación regular de la ley.

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que el decreto incorporará las modificaciones aprobadas durante el primer debate en el Congreso de la República.

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“El Gobierno Nacional, en el día de hoy, procederá a decretar dicho presupuesto general de la nación. Este presupuesto general de la nación que vamos a decretar hoy es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado”, dijo el vicepresidente de la República.

La decisión define la carta de gastos e inversiones para la siguiente vigencia. También abre un escenario de vigilancia sobre la seguridad jurídica de las finanzas estatales y la continuidad de los desembolsos hacia las entidades territoriales.

El mecanismo permite al presidente adoptar la ley de rentas y recursos cuando el Legislativo no concluye su trámite dentro de los plazos establecidos. En este caso, el obstáculo formal en la plenaria de la Cámara de Representantes interrumpió la conciliación y el cierre de las discusiones ordinarias.

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Así mismo, la decisión abre un escenario de vigilancia jurídica sobre el gasto público y las transferencias territoriales. Gremios económicos, firmas calificadoras, inversionistas extranjeros y fondos de deuda pública siguen la posibilidad de demandas que cuestionen el trámite y frenen el desembolso de recursos.

El vicio en Cámara y la vía del decreto

El Gobierno nacional expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación tras un vicio de trámite en la Cámara de Representantes - crédito Vicepresidencia de la República
El Gobierno nacional expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación tras un vicio de trámite en la Cámara de Representantes - crédito Vicepresidencia de la República

El problema se produjo durante la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, en la que las diferencias con el Senado de la República en uno de los artículos no alcanzaron a ser conciliadas antes del cierre del trámite legislativo. Esa situación llevó al Ejecutivo a aplicar el mecanismo constitucional previsto para adoptar la ley de rentas y recursos cuando el Congreso no concluye el proceso dentro de los plazos establecidos.

Restrepo sostuvo que el presupuesto “no ha sido ni hundido ni tumbado por nadie” y afirmó que fue debatido y respaldado por la mayoría de los parlamentarios en ambas corporaciones. Según explicó, el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que, ante esta circunstancia, regirá el proyecto presentado por el Gobierno con los cambios discutidos y aprobados en el primer debate.

El articulado conservará las adiciones presupuestales acordadas con las bancadas en las comisiones económicas. También mantendrá la distribución de recursos revisada en esa instancia y las facultades para realizar traslados y reorientaciones presupuestales.

El monto total será de $634,9 billones. Para el vicepresidente, esa asignación constituye la “carta de navegación” que determina las prioridades de inversión, la disposición regional de recursos, la política fiscal y el gasto social del Estado.

Restrepo calificó el decreto como un presupuesto que incluye los gastos sociales y de funcionamiento estatal. Además, contrastó esa propuesta con la presentada por el gobierno anterior, que, según sus palabras, fue rechazada por el Congreso porque no contemplaba las partidas sociales.

“Muy a diferencia del presupuesto que el gobierno anterior había presentado, que fue rechazado por el Congreso por ser un presupuesto mentiroso y que no incluía las partidas sociales”, agregó Restrepo.

Qué fue lo que pasó en el Congreso con el Presupuesto General de la Nación

El Fepc ha crecido $18,8 billones en los últimos cinco años, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana - crédito Colprensa
El monto total del Presupuesto General ascenderá a 634,9 billones de pesos y mantendrá las adiciones acordadas en el Congreso - crédito Colprensa

El presupuesto de 2027 conservará un monto de $634,9 billones, pero revertirá los cambios aprobados en el segundo debate después de que Cámara y Senado avalaran versiones distintas del proyecto y no lograran conciliarlas dentro del plazo establecido.

La falta de acuerdo eliminará la reducción de $8 billones destinada al servicio de la deuda, recursos que el Ejecutivo y el Legislativo habían acordado trasladar a la inversión regional. También quedarán sin efecto varios movimientos entre partidas presupuestales.

El sector salud perderá $3 billones adicionales, mientras que las pensiones dejarán de recibir $6,5 billones. Los subsidios de energía y gas tampoco tendrán los $3 billones previstos, y el funcionamiento de las universidades públicas no contará con los $700.000 millones que se habían sumado.

El artículo 65, la diferencia entre los dos textos

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones - crédito Colprensa
La Cámara de Representantes avaló el presupuesto en la madrugada del 20 de octubre con un texto distinto al del Senado - crédito Colprensa

La discrepancia se concentró en el artículo 65, referido a coberturas financieras para reducir el impacto fiscal de las variaciones en los precios del petróleo, los combustibles y el dólar. El Senado aprobó el presupuesto sin modificaciones en ese punto, mientras que la Cámara de Representantes avaló una proposición que sí lo alteraba.

La votación en la Cámara ocurrió en la madrugada del martes 20 de octubre, después de las 3:00 a. m.. El pleno aprobó el presupuesto sin advertir que el texto incluía una proposición que el Senado había retirado para agilizar el trámite.

El representante John Edgar Pérez, coordinador ponente, afirmó que recibió un conjunto de proposiciones que habían sido debatidas, avaladas por el Ministerio de Hacienda y aprobadas en el Senado. “Ahí estaba la del artículo”.

Para algunos integrantes del Gobierno, la responsabilidad recae en los ponentes que incorporaron por error el artículo 65 dentro de un bloque que no correspondía. Los senadores, en cambio, atribuyen la falla al Ministerio de Hacienda, que llevaba el registro del debate y debía excluir la proposición retirada antes de que fuera enviada a la Cámara.

La reversión también dejará sin efecto los $3 billones que el senador Andrés Forero había conseguido para salud. Además, se borrará del registro la asignación adicional de $6,4 billones para el sector defensa.

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