Denuncian excesivos incrementos en el cobro de alcantarillado en Bogotá: a hogares de estrato 2 les llegó el recibo por más de $500.000

La localidad de Usaquén registra 13.072 quejas por incrementos en el cobro de alcantarillado - crédito @Dumek_Turbay

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Ciudadanos de Bogotá denunciaron un incremento en el cobro por el servicio de alcantarillado. La concejala Andrea Carolina Hernández Ucrós, más conocida como “Tata” Hernández, reveló que los aumentos llegan incluso al 43% y que responderían a la entrada en vigor de la Resolución 1032 de 2026, “por la cual se subroga el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021, relacionado con la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana, y se dictan otras disposiciones”.

La situación es más notoria en Usaquén. De acuerdo con los datos dados a conocer por la cabildante, la localidad registra 13.072 quejas por parte de la ciudadanía, lo que quiere decir que una de cada cuatro quejas reportadas en Bogotá provienen de allí.

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De igual manera, informó que los usuarios de estrato 2 denunciaron incrementos excesivos en el servicio de alcantarillado; sus recibos superan los $500.000, en algunos casos.

Hogares de estrato 2 están recibiendo facturas superiores a $500.000 por alcantarillado - crédito Luisa González/Reuters

Las alzas en los cobros también se han evidenciado en viviendas desocupadas. Sus propietarios advirtieron sobre el incremento de la tarifa, pese a que en esas propiedades no hay nadie haciendo uso del servicio.

“Los bogotanos necesitan saber por qué están pagando hasta un 43 % más por el alcantarillado y cómo se explica que hogares de estrato 2 reciban facturas superiores a $500.000. El Acueducto debe dar respuestas claras y soluciones concretas; las familias no pueden cargar con cobros que no entienden”, afirmó Hernández, citada en un comunicado.

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Así las cosas, la concejala citó al Acueducto de Bogotá para el lunes 26 de octubre, a las 5:00 p. m., en el Concejo de Bogotá, para que brinde claridad sobre las denuncias que han surgido al respecto. De igual manera, radicó un derecho de petición ante el Acueducto de Bogotá para exigir explicaciones sobre la metodología aplicada para efectuar el cobro del servicio de alcantarillado y sobre las acciones que adelantará para hacer frente a la situación que enfrentan los usuarios afectados.

Detalles de la cuestionada resolución

La Resolución 1032 de 2026 estableció una nueva metodología tarifaria que aplica a todas las prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que, a 31 de diciembre de 2024, cumplan con alguna de estas condiciones:

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Que atiendan a más de 5.000 suscriptores ubicados en la zona urbana, sumándolos en todas las Áreas de Prestación del Servicio (APS) en las que preste servicio, independientemente de que estén interconectadas o no.

Que tengan más de 5.000 suscriptores ubicados en la zona urbana y rural, sumándolos en todas las APS en las que presten servicio, independientemente de que estén interconectados o no. Más del 50% de sus suscriptores deben ser urbanos.

De acuerdo con la resolución, la aplicación de la metodología se hace según una segmentación:

Primer segmento: personas prestadoras que tengan a 31 de diciembre de 2024 más de 300.000 suscriptores.

Segundo segmento: personas prestadoras que tengan a 31 de diciembre de 2024 más de 90.000 suscriptores y hasta 300.000 suscriptores.

Tercer segmento: personas prestadoras que tengan a 31 de diciembre de 2024 más de 17.000 suscriptores y hasta 90.000 suscriptores.

Cuarto segmento: personas prestadoras que tengan a 31 de diciembre de 2024 más de 5.000 suscriptores y hasta 17.000 suscriptores.

La aplicación del costo económico resultante de la implementación de la metodología tarifaria inició el 1 de julio de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

Los prestadores de servicios de acueducto y/o alcantarillado iniciaron la aplicación del costo económico resultante de la implementación de la metodología tarifaria el 1 de julio de 2026.

“La persona prestadora deberá recalcular anualmente el costo económico de referencia resultante de la implementación de esta metodología tarifaria, el cual deberá aplicar entre el 1 de enero y a más tardar el 31 de mayo de cada año tarifario definido en el artículo 2.1.2.1.1.3. de la presente resolución”, precisa el documento.