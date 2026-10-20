Gobierno De la Espriella plantea cambios en las multas de tránsito: primera sanción tendría cobro flexible y reincidentes enfrentarían mano dura

Elsa Noguera explicó los cambios que el Gobierno busca introducir al Código de Tránsito para diferenciar a los infractores ocasionales de los reincidentes - crédito @elsanoguera/Instagram/Colprensa

Guardar

El sistema de sanciones para los conductores podría tener modificaciones bajo la administración de Abelardo de la Espriella. La ministra de Transporte, Elsa Margarita Noguera, expuso ante el Congreso una propuesta que busca diferenciar las infracciones ocasionales de aquellas que se repiten y establecer castigos acordes con la gravedad de cada conducta.

La iniciativa fue presentada durante un debate de control político en la Comisión Sexta, en el que participaron los ministerios de Transporte, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Educación y Cultura. Allí, la funcionaria explicó que uno de los propósitos de la reforma es promover comportamientos responsables en las vías sin aplicar sanciones económicas desproporcionadas a quienes cometan errores por primera vez.

PUBLICIDAD

Las multas de tránsito en Colombia podrían tener nuevas condiciones de pago para quienes cometan una infracción por primera vez, según la propuesta presentada por el Gobierno - crédito Secretaría de Tránsito de Ibagué / Instagram

El planteamiento contempla flexibilizar el pago de la primera multa y adoptar una posición más estricta cuando un conductor reincida. Sin embargo, la propuesta establece una diferencia fundamental: las medidas que buscan proteger la vida de los ciudadanos no tendrían el mismo tratamiento que las infracciones consideradas menores.

La primera infracción tendría un tratamiento diferente

La ministra sostuvo que el Código de Tránsito necesita reglas que permitan educar a los conductores y, al mismo tiempo, sancionar con firmeza las acciones que puedan ocasionar accidentes. Bajo esa perspectiva, el valor de las multas y la forma de cobrarlas entrarían en una revisión orientada por el principio de proporcionalidad.

PUBLICIDAD

“Por eso, la gran apuesta es la proporcionalidad, que realmente logremos multas y sanciones que logren una educación vial, que sea proporcional y que empiece la primera multa, que no haya que pagarla completamente. La segunda, o sea que al que una vez se equivoca, tampoco seamos tan severos con ese conductor, sino ya al que es reincidente, sí hay que ser muy duros”, señaló.

Noguera añadió: “Y en este código hay que decirlo, si bien se va a flexibilizar el tema de los costos, lo que no vamos a flexibilizar es aquellas medidas que ponen en riesgo la vida del conductor y la vida de los demás”.

PUBLICIDAD

El Gobierno De la Espriella plantea mantener sanciones estrictas para las conductas que pongan en peligro la vida de los conductores y de los demás actores viales - crédito @SectorMovilidad/X

Con esta propuesta, el Gobierno busca que la primera infracción no implique necesariamente el pago completo de la sanción, siempre que la conducta no represente un peligro para la seguridad vial. La idea expuesta por la ministra también apunta a que una segunda falta reciba un tratamiento menos severo que el previsto para quienes acumulan infracciones de manera reiterada.

No obstante, todavía se deberán precisar las condiciones específicas para aplicar esos cambios, así como los tipos de infracciones que podrían acogerse a un esquema de cobro más flexible. La declaración de Noguera plantea una orientación para modificar la normativa, pero no detalla una tabla definitiva de descuentos ni un calendario para su implementación.

PUBLICIDAD

Fotomultas también están bajo revisión

La discusión sobre las sanciones económicas se suma a la revisión de los dispositivos de fotodetección que funcionan en el país. El Ministerio de Transporte ordenó examinar estos mecanismos para establecer si cumplen las condiciones exigidas por la normativa vigente.

La administración cuestionó el funcionamiento de cámaras que, según lo señalado por la cartera, podrían presentar incumplimientos en los requisitos establecidos para su instalación. La revisión busca determinar cuáles dispositivos se ajustan a las disposiciones legales y cuáles podrían tener problemas que afecten la validez de los comparendos impuestos mediante esos sistemas.

Las fotomultas en el país están bajo revisión para verificar que los dispositivos cumplan los requisitos legales exigidos para imponer comparendos - crédito javierautos.com

Noguera también se refirió a las condiciones que deben cumplir las cámaras y a las consecuencias de instalar equipos sin respetar las exigencias correspondientes. “La forma en la que se instala la cámara tiene dos requisitos (…) Si esa cámara no cumple con esos requisitos, todos esos comparendos se caen”.

PUBLICIDAD

La advertencia introduce otro frente en la discusión sobre las multas: además de revisar cuánto debe pagar un conductor y cómo se trata la reincidencia, la autoridad busca verificar que las sanciones se impongan mediante procedimientos ajustados a la ley.