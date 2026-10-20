Colombia

Corte Suprema rechazó peticiones de nulidad de Wadith Manzur, Karen Manrique y otros investigados por corrupción en la Ungrd

Los congresistas son investigados por presuntamente recibir ofrecimientos a cambio de apoyar operaciones de endeudamiento

Los congresistas electos Wadith Manzur y Karen Manrique fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por hechos de corrupción en los que presuntamente estuvieron involucrados - crédito @wmanzur/X y @KarenManriqueO/X
En su momento, Wadith Manzur y Karen Manrique fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por hechos de corrupción en los que presuntamente estuvieron involucrados - crédito @wmanzur/X y @KarenManriqueO/X
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El 20 de octubre de 2026, los congresistas y excongresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para el desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En la diligencia, la Corte negó las solicitudes de nulidad promovidas por Manzur y por la defensa de Juan Diego Muñoz, las cuales se fundamentaron en la reasignación interna del proceso y el desconocimiento del juez natural.

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De igual manera, rechazó otras solicitudes de nulidad propuestas por las defensas de Liliana Bitar Castilla, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. Esas peticiones se basaron en el desconocimiento de las reglas que rigen la actuación de los cojueces de los cuerpos colegiados y en el conocimiento del asunto “para formarse un criterio propio”.

Los investigados son señalados de haber recibido ofrecimientos relacionados con contratos de la Ungrd. Esto, a cambio de apoyar operaciones de endeudamiento en el Congreso.

En desarrollo...

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