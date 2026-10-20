De la Espriella anuncia ofensiva en Arauca y advierte que perseguirá a quienes financien o faciliten a grupos armados

El presidente aseguró que usará mecanismos nacionales e internacionales contra presuntos aliados del ELN y las disidencias, y ordenó reforzar operaciones para rescatar a cinco secuestrados - crédito Colprensa

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció una ofensiva contra el ELN y las disidencias de las Farc en Arauca y advirtió que su Gobierno utilizará mecanismos nacionales e internacionales contra políticos, empresarios o grupos de poder que, según las autoridades, financien o faciliten actividades de esas organizaciones.

El pronunciamiento se produjo después de un consejo de seguridad con autoridades del departamento, en el que el mandatario señaló que Arauca enfrenta, a su juicio, dos problemas principales: el narcoterrorismo y la corrupción.

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“Uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo”, afirmó De la Espriella durante su intervención.

El presidente agregó que su administración buscará actuar contra quienes resulten vinculados con ese tipo de apoyos, aunque en el pronunciamiento conocido no mencionó nombres de personas o empresas concretas ni detalló cuáles serán los instrumentos internacionales que pretende utilizar.

“Vamos a utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a aquellos que terminen aliados con el narcoterrorismo”, señaló.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Ordena traslado de cabecillas a cárceles de máxima seguridad

Dentro de las medidas anunciadas para Arauca, De la Espriella también pidió al Inpec trasladar a establecimientos de máxima seguridad a cabecillas de grupos armados que se encuentren detenidos en el departamento.

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La instrucción hace parte de la estrategia anunciada por el Gobierno para aumentar la presión sobre las estructuras armadas que operan en esa zona del país.

El mandatario no detalló en su intervención cuántas personas serían trasladadas, cuáles establecimientos penitenciarios recibirían a los internos ni el cronograma para ejecutar la medida.

De la Espriella insistió además en que su Gobierno combinará las operaciones de seguridad con acciones dirigidas contra las fuentes de apoyo financiero o político de las organizaciones ilegales.

Sus afirmaciones sobre eventuales aliados deberán, en cada caso, ser sustentadas por las investigaciones y decisiones de las autoridades competentes.

Cárcel La Picota - crédito Colprensa

Exige al ELN liberar a cinco secuestrados

Otro de los puntos centrales del consejo de seguridad fue la situación de cinco personas secuestradas, entre ellas dos funcionarios del CTI.

De la Espriella exigió al ELN su liberación inmediata y anunció que ordenó al Gaula intensificar las operaciones encaminadas a ubicarlas y rescatarlas.

“Quiero aprovechar para exigir al ELN la liberación inmediata de cinco secuestrados, incluidos dos funcionarios del CTI”, afirmó.

El mandatario sostuvo que el Gobierno mantendrá el acompañamiento a las familias de las víctimas y descartó abrir una negociación alrededor de esos secuestros.

“Con ayuda de Dios y el concurso de nuestra Fuerza Pública los vamos a rescatar, aquí no vamos a negociar con el terrorismo”, agregó.

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El anuncio marca un endurecimiento de la estrategia de seguridad en Arauca, donde el Gobierno pretende concentrar acciones contra el ELN y las disidencias de las Farc, además de revisar posibles redes de apoyo financiero y político.

Por ahora, el Ejecutivo no ha detallado cuáles serán los mecanismos internacionales a los que recurrirá ni qué autoridades estarán encargadas de coordinar esas actuaciones.

El consejo de seguridad dejó como principales decisiones el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales, el traslado de cabecillas detenidos a cárceles de máxima seguridad y la intensificación de las acciones para lograr la liberación de las cinco personas secuestradas.

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