Lora murió tras permanecer más de 15 años en cautiverio una vivienda en Medellín: tenía las alas rotas y varias lesiones graves

La policía retiró al ave de una residencia de San Antonio de Prado luego de una denuncia, pero el centro especializado determinó que las lesiones físicas acumuladas eran irreversibles durante la valoración - crédito Área Metropolitana del Valle de Aburrá/X

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Pese a los esfuerzos de ambientalistas y especialistas veterinarios de Medellín, en la mañana del lunes 19 de octubre se conoció la muerte de una lora frentiamarilla luego de pasar más de 15 años en cautiverio dentro de una vivienda de San Antonio de Prado.

La Policía la incautó tras recibir una denuncia ciudadana y la trasladó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde los profesionales determinaron que las lesiones y el deterioro físico acumulados no podían revertirse, informó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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El caso volvió a poner en evidencia las consecuencias que puede tener la tenencia ilegal de fauna silvestre. Entre 2024 y octubre de 2026, el centro recibió 460 loras frentiamarillas por entregas voluntarias e incautaciones relacionadas con el tráfico ilegal.

La lora rescatada permanecía en una residencia del corregimiento de San Antonio de Prado. Después de su incautación, fue llevada al centro de rehabilitación para recibir atención clínica y una valoración de su estado. El examen permitió identificar lesiones que comprometían su movilidad, su condición nutricional y la salud de sus huesos.

La Policía incautó al animal tras una denuncia ciudadana y lo trasladó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre - crédito Amva/X

Andrés Gómez, supervisor del Cavr de fauna silvestre, indicó que el ave presentaba “alas cortadas, una condición nutricional deficiente, fracturas que habían consolidado de manera inadecuada y alteraciones compatibles con enfermedad metabólica ósea, una condición que compromete la salud de los huesos”.

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La enfermedad metabólica ósea afecta la condición de los huesos. En este caso, se sumó a las fracturas y a otras alteraciones físicas que los profesionales encontraron durante la valoración.

Las lesiones restringían de forma considerable los movimientos de la lora. Sus patas no lograban extenderse por completo y las articulaciones de las rodillas tenían movilidad reducida. Además, los dedos estaban desviados y una de las tibias presentaba una fractura.

Estas condiciones afectaban funciones necesarias para la vida en libertad. El ave no podía sujetarse a las ramas ni desplazarse de forma natural. Aunque el equipo del centro atendió sus necesidades clínicas tras la llegada del animal, su deterioro físico y de salud no pudo ser revertido.

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El cautiverio impidió conductas necesarias para la especie

Una lora frentiamarilla murió en Medellín tras permanecer más de 15 años en cautiverio dentro de una vivienda de San Antonio de Prado - crédito Amva/X

Las loras frentiamarillas necesitan condiciones que les permitan desplazarse, alimentarse y relacionarse con otros individuos de su especie. La permanencia en cautiverio limita esas actividades y puede impedir que desarrollen conductas propias de la fauna silvestre.

En el caso atendido en Medellín, la imposibilidad de extender las patas, la movilidad limitada en las rodillas y las alteraciones en los dedos dificultaban que el ejemplar se afirmara sobre las ramas. La afectación de las alas también incidía en sus posibilidades de movimiento. La valoración estableció que las lesiones eran incompatibles con una recuperación de su estado de salud.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que la demanda de animales silvestres como mascotas incentiva su extracción de los ecosistemas y sostiene las cadenas de comercialización ilegal. De acuerdo con la entidad, la protección de la fauna depende también de las decisiones de quienes compran, venden o conservan especies silvestres de manera ilegal.

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Los 460 ingresos de loras frentiamarillas registrados entre 2024 y octubre de 2026 incluyen animales recibidos por entregas voluntarias e incautaciones vinculadas con el tráfico ilegal. El dato muestra la continuidad de casos que requieren la atención del centro de fauna silvestre.

“La cifra evidencia la persistencia de una problemática que afecta a una especie cuyas necesidades biológicas y comportamentales no pueden satisfacerse en condiciones de cautiverio”, señaló el especialista.

La autoridad ambiental pidió a la ciudadanía no comprar, vender ni mantener fauna silvestre de forma ilegal. También recordó que los ejemplares retirados de su entorno natural requieren condiciones específicas para alimentarse, desplazarse y relacionarse con su especie, condiciones que no se garantizan con su tenencia como mascotas.

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“El Área Metropolitana del Valle de Aburrá hace un llamado a la ciudadanía para que no compre, comercialice ni mantenga fauna silvestre de manera ilegal. Las loras frentiamarillas, como otras especies silvestres, necesitan condiciones que les permitan desarrollar sus comportamientos naturales, desplazarse, alimentarse y relacionarse con otros individuos de su especie”, concluyó la entidad.